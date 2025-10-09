México

Qué es la perimenopausia y por qué ha generado preocupación por la salud de Laura G

La conductora decidió hablar de su proceso tras recibir mensajes ofensivos por los cambios físicos que ha experimentado

Por Víctor Cisneros

La conductora Laura G sorprendió a sus seguidores al revelar que enfrenta una etapa de perimenopausia, diagnóstico que decidió compartir públicamente tras recibir mensajes ofensivos por los cambios físicos que ha experimentado.

La presentadora de televisión, conocida por su paso por Venga la Alegría, habló con total apertura sobre los síntomas que atraviesa y la falta de información que persiste en torno a este proceso natural del cuerpo femenino.

En un video publicado en sus redes sociales, Laura G explicó que esta etapa la tomó por sorpresa y que, lejos de ser una enfermedad, la perimenopausia es una fase de transición que muchas mujeres viven sin saberlo. “Oficialmente estoy en la perimenopausia, confirmado en México y en Estados Unidos. Es una etapa que todas vamos a vivir y lo único que me di cuenta es que hay falta de información”, dijo la conductora.

El testimonio de la también locutora surgió después de que diversos usuarios criticaran su apariencia física, sin saber que los cambios se deben al ajuste hormonal propio de esta transición. “He decidido compartir esto para poner un alto a los mensajes de odio”, señaló, haciendo un llamado a la empatía y a derribar los prejuicios que rodean a este proceso biológico.

¿Qué es la perimenopausia?

De acuerdo con la Mayo Clinic, la perimenopausia puede comenzar entre los 38 y 43 años y durar de dos a diez años. Durante este tiempo, los ovarios reducen la producción de estrógeno, lo que genera bochornos, alteraciones del sueño, resequedad en la piel, cambios de humor y ciclos menstruales irregulares, síntomas que Laura ha experimentado en los últimos meses.

“Lo único que sí es que empiezan a disminuir tus hormonas acompañadas de algunos otros síntomas. En mi caso, los ciclos se hicieron irregulares y tuve bochornos. Cada cuerpo es distinto, por eso es importante conocerlo y ayudarlo”, explicó la conductora. Además, destacó que la actitud y la información son clave para enfrentar esta etapa con serenidad.

La exconductora de Venga la Alegría insistió en que muchas mujeres de alrededor de 40 años podrían estar pasando por lo mismo sin identificarlo. “Mujeres que están en los 40, como yo, probablemente están en la perimenopausia, pero no tienen los mismos síntomas”, apuntó.

Actualmente, Laura G continúa con sus proyectos personales, como su emprendimiento Barco de Papel, enfocado en juguetes didácticos, y su faceta como locutora, desde donde promueve mensajes de bienestar e información sobre salud femenina.

Con su testimonio, la conductora no solo busca visibilizar la realidad de muchas mujeres, sino también normalizar la conversación sobre la perimenopausia, una etapa que sigue siendo motivo de desinformación y estigmas. “Es una etapa linda, todas la vamos a vivir; la actitud juega un papel importante, pero sobre todo la información”, concluyó.

