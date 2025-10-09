México

Noroña recibe respuesta de Claudia Sheinbaum tras ser exhibido usando avión privado

El senador por Morena destacó el uso de este vehículo por parte de la mandataria

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Claudia Sheinbaum responde ante polémica
Claudia Sheinbaum responde ante polémica de Noroña por vuelo en jet privado. (Capturas de pantalla)

Ayer, el senador Gerardo Fernández Noroña se dio un encontronazo con la prensa debido a los cuestionamientos sobre el uso de jet privado en su gira por Coahuila el pasado fin de semana, entre sus respuestas comentó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha justificado el uso de estos vehículos.

Derivado de esta conversación con el legislador de Morena, este 9 de octubre de 2025, la mandataria respondió a periodistas sobre la opinión que tiene sobre los despilfarros de Noroña y que incluso, intentó justificar diciendo que era necesario usar avión privado par su traslado, situación en la que dijo, Sheinbaum está de acuerdo.

“Cada quien… Es libre de opinar y que a cada quien nos evalúe la gente”, dijo la mandataria ante la insistencia de la prensa en el tema de Noroña. Cabe recordar que por la mañana del miércoles la mandataria instó al senador a responder por los lujos mostrados.

Esto respondió Noroña por tomar jet privado en gira de Coahuila

Desde el Senado de la República, Noroña dio contestación de forma sarcástica y burlesca a los cuestionamientos de la prensa, al ser señalado por ir en contra de la llamada austeridad republicana, comentó: “No, no, no, la compañera presidenta dijo claramente que cuando es necesario”.

Uno de los temas con los que el senador por Morena se enganchó en su conversación con los medios fue el costo del vuelo: “Pregúntale al gobierno de Coahuila, que es quien subió el video de manera ilegal”.

Gerardo Fernández Noroña advirtió que
Gerardo Fernández Noroña advirtió que no está obligado a justificar vuelo en jet privado. (Foto: Morena)

Ante la presión de los medios, Noroña comenzó a lanzar respuestas sarcásticas e incluso con tono molesto por los cuestionamientos: “Me lo pagó Salinas Pliego. Me apoya. En este viaje por el país, Salinas Pliego está de mi lado”. “Salinas Pliego me lo pagó, ya te respondí”.

La ausencia de transparencia en su gira también fue señalada, por lo que el senador afirmó no estar obligado y evitó responder. “Yo voy a seguir recorriendo el país. Yo voy a seguir recorriendo el país”.

Y escudándose en supuestas declaraciones de Sheinbaum, Noroña dijo no ir en contra de los principios de la Cuarta Transformación, “la compañera presidenta ha dicho con mucha claridad que hay veces que se permiten”.

Cabe destacar que el mensaje tanto de la líder de Morena, Luisa Alcalde, y de la presidenta ha sido mantener la austeridad republicana, un perfil político sobrio, apegado a los principios del partido oficialista, sin embargo, Noroña ha sido de los legisladores que más desafían estos lineamientos.

Temas Relacionados

NoroñaGerardo Fernández NoroñaClaudia SheinbaumMorenaAusteridad republicanamexico-noticias

