Linet Puente denuncia violencia de fans de ‘La Cotorrisa’: “Ya no quiero ni mencionarlos porque amenazaron a mi hijo”

La conductora de ‘Ventaneando’ pidió a Ricardo Pérez y Slobotzky detener el ‘hate’ contra periodista

Por Víctor Cisneros

Linet Puente pidió a los
Linet Puente pidió a los standuperos detener el hate contra la prensa. (@linetpuente, @ricardomedijo, Instagram)

Linet Puente, reportera y conductora del programa Ventaneando, reveló que la actitud crítica que ha tenido en las últimas semanas hacia los standuperos Ricardo Pérez y Slobotzky ha derivado en amenazas hechas por su fandom contra ella y su entorno más cercano.

El miércoles, durante una actividad previa al estreno del reality La Granja VIP, Puente habló con la prensa sobre la ruptura de la cantante Susana Zabaleta —pareja de Ricardo Pérez— con los medios tradicionales.

Las tensiones surgieron semanas atrás, cuando Ricardo Pérez arremetió contra reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México. El humorista los culpó de hacer tropezar a la cantante.

Sin embargo, llevó su molestia más allá. A través de su canal de YouTube, difundieron una ácida parodia contra los programas de espectáculos, con referencias claras hacia el elenco de Ventaneando.

Ricardo Pérez y Slobotzky se
Ricardo Pérez y Slobotzky se burlaron de ‘Ventaneando’ y otros programas de televisión tras un tenso encuentro entre el standupero y su pareja, Susana Zabaleta, en el aeropuerto de la CDMX. (La Corporisa, YouTube)

Linet Puente repudió el contenido y dejó entrever una posible respuesta conjunta del gremio: “Las relaciones se acaban y, como dice Pedro Sola, les va a durar lo que el triste a la alegría. Esta carrera que Susana Zabaleta ha cuidado tanto y la relación con la prensa... cuidado porque ya estamos enojados, ya estamos molestos por lo que está pasando”.

Linet Puente denuncia amenazas

Tras sus declaraciones, Linet Puente enfrentó una ola de críticas y agresiones en redes sociales. A pesar de ello, sostuvo que su postura se mantuvo firme: apoyar la labor de los reporteros.

“Lo seguiré defendiendo (el gremio) porque yo también soy periodista, yo también soy reportera, yo también he estado en la calle y no se vale que de pronto vengan personas a querer denostar al medio”, indicó en entrevista con Ernesto Buitrón.

Subrayó que era renuente a exponer que ha sido blanco de amenazas debido a que consideró que solo incrementaría el acoso:

“Ya no quiero ni mencionarlos porque también recibí demasiado hate. Me amenazaron, amenazaron a mi hijo, amenazaron con muchas cosas horribles. Estuve a punto de publicarlo en redes, pero dije: ‘Si yo lo hago, estoy fomentando ese mismo odio’. Entonces, lo que hice fue sacarlo de mi vida", destacó la presentadora.

Linet Puente enfrentó una ola
Linet Puente enfrentó una ola de críticas y agresiones en redes sociales. (Ventaneando / YouTube)

¿Tomará medidas legales?

Por el momento, Puente ha desestimado tomar acciones legales; sin embargo, pidió a Ricardo Pérez y Slobotzky conciliarse con la prensa. “Lo que les pido, de verdad, así al mundo digital, al mundo de la tele, no nos peleemos, o sea, no nos peleemos”.

Hasta el momento, Ricardo Pérez no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de la conductora. No obstante, ha mostrado una actitud crítica luego del estreno de la parodia No tenemos vida.

Su postura hacia la prensa de espectáculos no es nueva. Meses antes del incidente en el aeropuerto de la Ciudad de México, Pérez y Slobotzky hicieron comentarios ofensivos contra reporteros que hacen guardias en aeropuertos y hospitales durante una charla con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal.

Canasta Alimentaria Edomex: así será

Cuatro horas para cruzar la

Centros de rehabilitación en Jalisco:

¿Defensa de Vargas Landeros acusa

Familiares de exdiputado asesinado exigen
¿Quién es la Máscara? 2025:

La Catalina cumple su sueño

