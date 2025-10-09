Cuándo y en qué estados aplica el cambio de horario de invierno

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 29OCTUBRE2021.- El próximo domingo 31 de octubre inicia el Horario de Invierno, y se recuerda a la población atrasar una hora en sus relojes y verificar que los dispositivos electrónicos realicen este cambio, este horario concluirá el próximo 3 de abril de 2022. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

A partir de la entrada del periodo invernal en 2025, el cambio de horario en México solo se implementará en municipios específicos de la franja fronteriza norte, excluyendo a la Ciudad de México y a la mayor parte del país. Esta medida responde a la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, normativa publicada en 2022, que eliminó el ajuste estacional en el resto del territorio nacional para establecer un horario estándar fijo.

La determinación de restringir el ajuste horario obedece a la necesidad de sincronizar actividades cotidianas y económicas con los estados fronterizos de Estados Unidos. Esta sincronización incluye el comercio, la industria y el flujo transfronterizo de personas. Por este motivo, el cambio de horario de invierno aplica únicamente en municipios identificados por su ubicación a lo largo de los meridianos 75°, 90° y 105° al oeste de Greenwich.

La siguiente es la agrupación de municipios y sus respectivos estados donde debe realizarse el ajuste horario en 2025, según la información proporcionada por Infobae:

Coahuila de Zaragoza

Municipios alineados al meridiano 75° al oeste de Greenwich:

Acuña

Allende

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Morelos

Nava

Ocampo

Piedras Negras

Villa Unión

Zaragoza

Nuevo León

Municipio alineado al meridiano 75° al oeste de Greenwich:

Anáhuac

Tamaulipas

Municipios alineados al meridiano 75° al oeste de Greenwich:

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

Chihuahua

Meridiano 90° al oeste de Greenwich:

Coyame del Sotol

Ojinaga

Manuel Benavides

Meridiano 105° al oeste de Greenwich:

Janos

Ascensión

Juárez

Praxedis G. Guerrero

Guadalupe

Baja California

Municipios alineados al meridiano 105° al oeste de Greenwich.

Mientras tanto, cabe mencionar que los habitantes de la Ciudad de México y de la mayoría de los estados no modificarán sus relojes.

Esta decisión, según detalla Infobae, responde a la directiva legal establecida, que define el horario estándar como constante para la capital y el resto del país fuera de la franja fronteriza.

La actualización horaria se limita entonces a los municipios arriba mencionados, lo que mantiene la compatibilidad horaria con las comunidades estadounidenses colindantes.

Cuándo será el próximo cambio

El próximo ajuste de horario en México tendrá lugar el 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 horas. Según el artículo 5 de la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, esta modificación se efectúa dos veces cada año: el segundo domingo de marzo y el primer domingo de noviembre. En ambas fechas, el horario oficial se altera a partir de las 2:00 horas.

La implementación del horario de invierno busca ajustar la jornada laboral y escolar a las horas de luz natural durante la temporada con días más cortos. Así, se pretende optimizar el uso de la luz solar, contribuir al ahorro energético y mejorar la seguridad al coincidir los horarios de mayor actividad con condiciones de mayor visibilidad natural.