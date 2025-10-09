México

Cuándo y en qué estados aplica el cambio de horario de invierno

El horario de invierno no aplica en todas las entidades del país, por ello debes conocer los lugares en dónde si se hará el cambio

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 29OCTUBRE2021.-
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 29OCTUBRE2021.- El próximo domingo 31 de octubre inicia el Horario de Invierno, y se recuerda a la población atrasar una hora en sus relojes y verificar que los dispositivos electrónicos realicen este cambio, este horario concluirá el próximo 3 de abril de 2022. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

A partir de la entrada del periodo invernal en 2025, el cambio de horario en México solo se implementará en municipios específicos de la franja fronteriza norte, excluyendo a la Ciudad de México y a la mayor parte del país. Esta medida responde a la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, normativa publicada en 2022, que eliminó el ajuste estacional en el resto del territorio nacional para establecer un horario estándar fijo.

La determinación de restringir el ajuste horario obedece a la necesidad de sincronizar actividades cotidianas y económicas con los estados fronterizos de Estados Unidos. Esta sincronización incluye el comercio, la industria y el flujo transfronterizo de personas. Por este motivo, el cambio de horario de invierno aplica únicamente en municipios identificados por su ubicación a lo largo de los meridianos 75°, 90° y 105° al oeste de Greenwich.

La siguiente es la agrupación de municipios y sus respectivos estados donde debe realizarse el ajuste horario en 2025, según la información proporcionada por Infobae:

Coahuila de Zaragoza

Municipios alineados al meridiano 75° al oeste de Greenwich:

  • Acuña
  • Allende
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Jiménez
  • Morelos
  • Nava
  • Ocampo
  • Piedras Negras
  • Villa Unión
  • Zaragoza

Nuevo León

Municipio alineado al meridiano 75° al oeste de Greenwich:

  • Anáhuac

Tamaulipas

Municipios alineados al meridiano 75° al oeste de Greenwich:

  • Nuevo Laredo
  • Guerrero
  • Mier
  • Miguel Alemán
  • Camargo
  • Gustavo Díaz Ordaz
  • Reynosa
  • Río Bravo
  • Valle Hermoso
  • Matamoros

Chihuahua

Meridiano 90° al oeste de Greenwich:

  • Coyame del Sotol
  • Ojinaga
  • Manuel Benavides

Meridiano 105° al oeste de Greenwich:

  • Janos
  • Ascensión
  • Juárez
  • Praxedis G. Guerrero
  • Guadalupe

Baja California

Municipios alineados al meridiano 105° al oeste de Greenwich.

Mientras tanto, cabe mencionar que los habitantes de la Ciudad de México y de la mayoría de los estados no modificarán sus relojes.

Esta decisión, según detalla Infobae, responde a la directiva legal establecida, que define el horario estándar como constante para la capital y el resto del país fuera de la franja fronteriza.

La actualización horaria se limita entonces a los municipios arriba mencionados, lo que mantiene la compatibilidad horaria con las comunidades estadounidenses colindantes.

Cuándo será el próximo cambio

El próximo ajuste de horario en México tendrá lugar el 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 horas. Según el artículo 5 de la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, esta modificación se efectúa dos veces cada año: el segundo domingo de marzo y el primer domingo de noviembre. En ambas fechas, el horario oficial se altera a partir de las 2:00 horas.

La implementación del horario de invierno busca ajustar la jornada laboral y escolar a las horas de luz natural durante la temporada con días más cortos. Así, se pretende optimizar el uso de la luz solar, contribuir al ahorro energético y mejorar la seguridad al coincidir los horarios de mayor actividad con condiciones de mayor visibilidad natural.

Temas Relacionados

CDMXTamaulipasNuevo LeónChihuahuaCoahuilaBaja Californiamexico-noticias

Más Noticias

Condiciones climáticas en México: previsión de temperaturas y fenómenos para este 9 de octubre

El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

Condiciones climáticas en México: previsión

Michoacán espera aumento en la población de mariposas monarca para este 2025

Esfuerzos en conservación y la mejora del clima han permitido que este insecto tenga mayores oportunidades de sobrevivir y completar su ciclo de vida

Michoacán espera aumento en la

FES Zaragoza anuncia paro de actividades a partir de hoy: estudiantes demandan más seguridad

La FES Zaragoza de la UNAM entró en paro general tras la decisión de su asamblea estudiantil, que exige diálogo con las autoridades

FES Zaragoza anuncia paro de

Diputada Hilda Araceli Brown: juez rechaza descongelar sus cuentas tras sanción por vínculos con ‘La Mayiza’

La UIF congeló activos y cuentas de la legisladora de Morena luego de que EEUU la señalara de formar parte de una red al servicio del Cártel de Sinaloa

Diputada Hilda Araceli Brown: juez

Policía de Jalisco asegura vehículo “monstruo” en Teocaltiche, territorio del CJNG

Dentro del vehículo se encontraron más de 50 cartuchos de armas de fuego

Policía de Jalisco asegura vehículo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Diputada Hilda Araceli Brown: juez

Diputada Hilda Araceli Brown: juez rechaza descongelar sus cuentas tras sanción por vínculos con ‘La Mayiza’

Policía de Jalisco asegura vehículo “monstruo” en Teocaltiche, territorio del CJNG

Arrestan en Sonora a chofer que llevaba cargamento de fentanilo oculto en el camarote de un tráiler

Van 89 bolsas con restos humanos recuperadas en fosa clandestina de Zapopan, Jalisco: ya son más de 300 en tres sitios

Detienen a seis policías de Buenavista, Michoacán, y Guardia Civil toma control de la seguridad del municipio

ENTRETENIMIENTO

Tras años distanciadas y disputas

Tras años distanciadas y disputas por el nombre del grupo, Paty Sirvent anuncia el regreso de Jeans y fusión con JNS

Además de Jimena Longoria, otra ex conductora de Venga la Alegría se une a Las Estrellas Bailan en Hoy

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Hijo de Chespirito afirma que no se disculpará con Florinda Meza tras hate desatado por ‘Sin querer queriendo’

José Eduardo compara a Eugenio Derbez con Chabelo tras declaraciones de Victoria Ruffo sobre su rol de papá

DEPORTES

Confirman que Julio César Chávez

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

Rommel Pacheco en la CONADE: ¿Qué ha logrado el ex clavadista al frente del deporte mexicano en su primer año?

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?