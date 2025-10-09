Cortar cebolla sin llorar: el método que no sabías que funcionaba

El truco de la vela para cortar cebolla sin llorar gana popularidad en la cocina doméstica. (Freepik)

Cortar cebolla sin llorar es uno de los desafíos más comunes en la cocina. Desde aficionados hasta chefs profesionales, todos han enfrentado el lagrimeo que provoca esta verdura.

Aunque existen múltiples métodos para evitarlo, como refrigerar la cebolla, usar cuchillos afilados o cortar bajo agua, un truco casero ha ganado popularidad por su simplicidad y efectividad: encender una vela cerca de la tabla de corte.

Este método, aunque poco convencional, ha sido adoptado por cocineros caseros que aseguran que reduce significativamente la irritación ocular.

La teoría detrás del truco es que la llama de la vela altera el ambiente inmediato, generando una corriente de aire caliente que desvía o diluye los compuestos volátiles que libera la cebolla al ser cortada.

Estos compuestos, principalmente el sulfóxido de tiopropanal, son los responsables de provocar lágrimas al entrar en contacto con los ojos.

La llama de la vela desvía los compuestos irritantes que libera la cebolla al ser cortada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otros métodos que requieren preparación previa, como enfriar la cebolla o usar gafas protectoras, este truco se puede aplicar en cualquier momento, sin alterar el ritmo de la cocina.

Basta con encender una vela común y colocarla cerca del área de corte. Algunos usuarios recomiendan ubicarla entre la tabla y el rostro, para que la llama actúe como barrera entre los ojos y los gases liberados.

Aunque no existe evidencia científica concluyente que respalde la eficacia total de este método, su popularidad ha crecido gracias a testimonios en redes sociales, blogs de cocina y canales de video.

Muchos coinciden en que, si bien no elimina por completo el lagrimeo, sí lo reduce de forma notable, especialmente en espacios cerrados o con poca ventilación.

Expertos en cocina señalan que el éxito del truco puede depender de factores como la variedad de cebolla, la temperatura ambiente y la distancia entre la vela y el área de corte.

Expertos en cocina advierten que la eficacia del truco depende de la variedad de cebolla y el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cebollas más dulces tienden a liberar menos compuestos irritantes, mientras que las variedades más picantes, como la cebolla morada, pueden requerir métodos adicionales para evitar el lagrimeo.

Este truco se suma a una larga lista de soluciones caseras que buscan mejorar la experiencia en la cocina. Su atractivo radica en que no requiere herramientas especiales ni conocimientos técnicos, lo que lo convierte en una opción accesible para cualquier persona.

Además, su componente visual lo hace ideal para contenidos virales, infografías o notas de servicio público.

En resumen, encender una vela cerca al cortar cebolla es un método simple, sorprendente y funcional que merece ser probado. Aunque no garantiza resultados absolutos, ofrece una alternativa práctica para quienes buscan cocinar sin lágrimas.