México

Clara Brugada: ¿Dónde y cuándo dará su primer informe de gobierno en la CDMX?

La mandataria resalta la justicia social y los apoyos a más de dos millones de personas en su primer año

Por Merary Nuñez

Retrato de la líder capitalina
Retrato de la líder capitalina CRÉDITO: X(@ClaraBrugadaM)

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México presentará su Primer informe de Gobierno en apego a la Constitución local, la cual establece (el Artículo 32, fracción C, numeral 3) que el administración en turno tiene la responsabilidad rendir cuentas a la ciudadanía de manera anual.

El pasado 5 de octubre del 2024, Brugada asumió el cargo como líder capitalina, esto como resultado de obtener en las elecciones el apoyo de 12 de las alcaldías de la ciudad, lo que representó el 51% de votos en aquella contienda política.

Entre los temas que se prevé que aborde su informe destacan: los resultados respecto a los programas sociales, las acciones para mejorar la seguridad, los avances en infraestructura urbana y los desafíos en áreas como las inundaciones y las futuras acciones que realizará en su gobierno.

¿Dónde y cuándo será el primer informe?

Fotografías del palacio legislativo
Fotografías del palacio legislativo Credito: X - @Congreso_CdMex

Para conocer las decisiones durante los primeros meses de su administración, la jefa de gobierno capitalina presentará su primer informe de gobierno, el próximo domingo 12 de octubre del 2025 en momentos: el Congreso de la Ciudad de México.

El acto se llevará acabo en el emblemático recinto del Congreso capitalino (ubicado en la calle Donceles, Centro Histórico), donde Brugada ofrecerá un balance público de su gestión durante una sesión solemne a partir de las 10:00 horas.

El formato del evento incluye la presencia de representantes de distintos sectores sociales y políticos, así como la transmisión en vivo a través de plataformas digitales oficiales, lo que permitirá a la ciudadanía siga de cerca el desarrollo del informe:

X: (@ClaraBrugadaM) |(@Congreso_CdMex).

Facebook: Congreso de la Ciudad de México. | Gobierno de la Ciudad de México. | Clara Brugada.

YouTube: Congreso de la Ciudad de México.| Gobierno de la Ciudad de México.

Gobierno de la Ciudad de México informó para Infobae México que la realización de un evento cívico está siendo evaluado.

“La justicia social es el corazón de la Cuarta Transformación”

La funcionaria da un adelanto de su primer informe de gobierno. Crédito: X(@ClaraBrugadaM)

Clara Brugada difundió los primeros spots previos a su primer informe de actividades. En estos mensajes, destaca los logros alcanzados durante su primer año de gestión, haciendo énfasis en su política de justicia social a través de programas de apoyo que han beneficiado a más de dos millones de personas.

Entre los apoyos enunciados en los spots figuran: “Desde la Cuna” para menores de 0 a 3 años, “Mi beca para Empezar”, “Jóvenes Universitarios”, “Mercomuna”, el Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años y una pensión para hombres de 60 a 64 años. Brugada señala que estas acciones buscan fortalecer la igualdad, la cohesión social y el desarrollo comunitario, abarcando desde la infancia hasta la vejez.

