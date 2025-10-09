Centros de rehabilitación en Jalisco: el nuevo punto rojo para hallar a personas desaparecidas

La Fiscalía de Jalisco mantiene operativos en centros de rehabilitación para localizar personas desaparecidas y garantizar la justicia. (FGE Jalisco)

La reciente intervención de las autoridades en centros de rehabilitación de Jalisco ha puesto en primer plano la búsqueda de personas desaparecidas y la detección de posibles delitos dentro de estos establecimientos.

Durante los operativos realizados el 2 y 3 de octubre de 2024, se localizó a una persona reportada como desaparecida y se identificaron situaciones que apuntan a privación ilegal de la libertad y agresiones físicas, lo que ha motivado la apertura de investigaciones y la aplicación de medidas administrativas.

Las acciones desplegadas por la Fiscalía del Estado de Jalisco (FGE), a través de sus distintas Vicefiscalías y Unidades Especializadas, tuvieron como objetivo principal cruzar información de los internos con bases de datos de personas desaparecidas y mandamientos judiciales vigentes.

En un operativo en Tonalá, la Fiscalía localizó a una persona reportada como desaparecida desde 2024. (FGE Jalisco)

Investigan posibles delitos en centros de rehabilitación tras denuncias de internos

Además, en cada visita, el personal orientó a los internos sobre sus derechos y los pasos a seguir en caso de ser víctimas de algún delito, reforzando así la protección de personas en situación vulnerable.

El primer operativo, efectuado el 2 de octubre en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Rancho de la Cruz, Coyula, en el municipio de Tonalá, permitió revisar la situación de 62 personas. Como resultado, se logró ubicar a una persona cuya desaparición había sido denunciada en 2024. La Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este caso.

Al día siguiente, el 3 de octubre, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, junto con la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios y el apoyo de la Vicefiscalía en Derechos Humanos y de Investigación para Prevenir y Sancionar el Delito de Tortura, inspeccionó otro centro en la colonia Loma Bonita Ejidal, San Pedro Tlaquepaque.

En esta ocasión, se revisó la información de 67 internos, sin encontrar coincidencias con reportes de desaparición ni órdenes de aprehensión. Durante la diligencia, el personal brindó orientación constante a los internos sobre sus derechos.

Durante la inspección en San Pedro Tlaquepaque, surgieron situaciones que motivaron la intervención inmediata de las autoridades. Un interno manifestó que se encontraba en el lugar en contra de su voluntad, por lo que fue reintegrado a su familia.

En Tlaquepaque, la revisión de 67 internos no arrojó coincidencias con desapariciones ni órdenes de aprehensión. (FGE Jalisco)

Otro señaló haber recibido golpes dentro del centro, motivo por el cual fue trasladado a la Fiscalía para rendir declaración. Un tercer interno expresó su deseo de abandonar el establecimiento y también fue entregado a sus familiares. Estos hechos derivaron en la apertura de una carpeta de investigación para determinar la posible comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones.

En el mismo centro, la Comisión para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco impuso una clausura parcial debido a deficiencias en la higiene de la cocina y la insuficiencia de dormitorios, lo que evidencia la atención a las condiciones sanitarias en estos espacios.

Las autoridades han manifestado su determinación de mantener y reforzar estos operativos, así como de dar seguimiento a las investigaciones sobre los delitos que se denuncien en los centros de rehabilitación, con el propósito de fortalecer la justicia y la seguridad de las personas internadas.