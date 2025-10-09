México

Centros de rehabilitación en Jalisco: el nuevo punto rojo para hallar a personas desaparecidas

Autoridades estatales refuerzan inspecciones en centros de tratamiento, revisan denuncias de desaparición y lesiones, y orientan a internos

Por Aranza Estrada

Guardar
La Fiscalía de Jalisco mantiene
La Fiscalía de Jalisco mantiene operativos en centros de rehabilitación para localizar personas desaparecidas y garantizar la justicia. (FGE Jalisco)

La reciente intervención de las autoridades en centros de rehabilitación de Jalisco ha puesto en primer plano la búsqueda de personas desaparecidas y la detección de posibles delitos dentro de estos establecimientos.

Durante los operativos realizados el 2 y 3 de octubre de 2024, se localizó a una persona reportada como desaparecida y se identificaron situaciones que apuntan a privación ilegal de la libertad y agresiones físicas, lo que ha motivado la apertura de investigaciones y la aplicación de medidas administrativas.

Las acciones desplegadas por la Fiscalía del Estado de Jalisco (FGE), a través de sus distintas Vicefiscalías y Unidades Especializadas, tuvieron como objetivo principal cruzar información de los internos con bases de datos de personas desaparecidas y mandamientos judiciales vigentes.

En un operativo en Tonalá,
En un operativo en Tonalá, la Fiscalía localizó a una persona reportada como desaparecida desde 2024. (FGE Jalisco)

Investigan posibles delitos en centros de rehabilitación tras denuncias de internos

Además, en cada visita, el personal orientó a los internos sobre sus derechos y los pasos a seguir en caso de ser víctimas de algún delito, reforzando así la protección de personas en situación vulnerable.

El primer operativo, efectuado el 2 de octubre en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Rancho de la Cruz, Coyula, en el municipio de Tonalá, permitió revisar la situación de 62 personas. Como resultado, se logró ubicar a una persona cuya desaparición había sido denunciada en 2024. La Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este caso.

Al día siguiente, el 3 de octubre, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, junto con la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios y el apoyo de la Vicefiscalía en Derechos Humanos y de Investigación para Prevenir y Sancionar el Delito de Tortura, inspeccionó otro centro en la colonia Loma Bonita Ejidal, San Pedro Tlaquepaque.

En esta ocasión, se revisó la información de 67 internos, sin encontrar coincidencias con reportes de desaparición ni órdenes de aprehensión. Durante la diligencia, el personal brindó orientación constante a los internos sobre sus derechos.

Durante la inspección en San Pedro Tlaquepaque, surgieron situaciones que motivaron la intervención inmediata de las autoridades. Un interno manifestó que se encontraba en el lugar en contra de su voluntad, por lo que fue reintegrado a su familia.

En Tlaquepaque, la revisión de
En Tlaquepaque, la revisión de 67 internos no arrojó coincidencias con desapariciones ni órdenes de aprehensión. (FGE Jalisco)

Otro señaló haber recibido golpes dentro del centro, motivo por el cual fue trasladado a la Fiscalía para rendir declaración. Un tercer interno expresó su deseo de abandonar el establecimiento y también fue entregado a sus familiares. Estos hechos derivaron en la apertura de una carpeta de investigación para determinar la posible comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones.

En el mismo centro, la Comisión para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco impuso una clausura parcial debido a deficiencias en la higiene de la cocina y la insuficiencia de dormitorios, lo que evidencia la atención a las condiciones sanitarias en estos espacios.

Las autoridades han manifestado su determinación de mantener y reforzar estos operativos, así como de dar seguimiento a las investigaciones sobre los delitos que se denuncien en los centros de rehabilitación, con el propósito de fortalecer la justicia y la seguridad de las personas internadas.

Temas Relacionados

Centros de rehabilitaciónPersonas desaparecidasFiscalía del Estado de JaliscoSan Pedro TlaquepaqueOperativos policialesNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Canasta Alimentaria Edomex: así será la entrega del apoyo para mujeres de 50 a 64 años en octubre 2025

Conoce los municipios, fechas y requisitos de este apoyo social que busca garantizar la nutrición básica de las beneficiarias

Canasta Alimentaria Edomex: así será

Cuatro horas para cruzar la frontera: este es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 9 de octubre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuatro horas para cruzar la

¿Defensa de Vargas Landeros acusa al alcalde de Ahome por presunta complicidad en caso de corrupción? Esto se sabe

La defensa legal argumentó que Antonio Menéndez aprobó la contratación de la consultora y después él mismo presentó la denuncia a las autoridades

¿Defensa de Vargas Landeros acusa

Familiares de exdiputado asesinado exigen justicia y denuncian amenazas en el Edomex

Madre de la víctima busca reunión con el Fiscal José Luis Cervantes

Familiares de exdiputado asesinado exigen

“Es una bomba de tiempo”: PAN alerta sobre el Tren Maya y prevé denuncias contra exfuncionarios de Semarnat

El diputado pidió a la presidenta de México ordenar la suspensión del proyecto ante el riesgo de que se produzca un accidente

“Es una bomba de tiempo”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Defensa de Vargas Landeros acusa

¿Defensa de Vargas Landeros acusa al alcalde de Ahome por presunta complicidad en caso de corrupción? Esto se sabe

Restos óseos, ejecuciones y viviendas atacadas: saldo preliminar de jornada violenta en Sinaloa

Golpe al huachicol en Edomex: aseguran pipa con 31 mil litros de combustible tras presunto robo en gasolinera

Vinculan a proceso por tercera vez a Gerardo Vargas Landeros y exfuncionarios de Ahome por presunta corrupción de 33 mdp

Sheinbaum reporta control estricto de combustible no declarado en aduanas tras hallazgo en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Linet Puente denuncia violencia de

Linet Puente denuncia violencia de fans de ‘La Cotorrisa’: “Ya no quiero ni mencionarlos porque amenazaron a mi hijo”

¿Quién es la Máscara? 2025: así transformará la inteligencia artificial a los personajes del show

Las Estrellas Bailan en Hoy: ellos son todos los famosos confirmados que participarán en el reality show de Televisa

Cuántos seguidores ganó Dalílah Polanco en Instagram tras La Casa de los Famosos México

¿Por qué se separó Jeans? La historia detrás de la dolorosa fractura que dio paso a JNS

DEPORTES

La Catalina cumple su sueño

La Catalina cumple su sueño de representar a México en el Grand Prix Internacional de Amazonas 2025 del CMLL: “Es un orgullo para mi”

Jugador de Argentina calienta el partido contra México del Mundial Sub-20 con polémica declaración

Carlos Cariño, DT México deja abierta la puerta a Gilberto Mora para el Mundial Sub-17 de Qatar: “Cuento con él”

Isaac del Toro alcanza su victoria 15 en el año al conquistar el Gran Piemonte

Katia Itzel, árbitra mexicana recibe insultos tras su actuación en el partido de Japón vs Francia: “Eres malísima”