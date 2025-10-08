México

Sheinbaum enviará propuestas para nuevos magistrados de Tribunal Agrario antes de que termine 2025:“Buscamos los mejores perfiles”

El Senado recibirá antes de fin de año los perfiles para elegir magistrados que integren al tribunal

Por Merary Nuñez

Guardar
CRÉDITO: Presidencia
CRÉDITO: Presidencia

Durante la conferencia “La Mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que antes de finalizar 2025 enviará al Senado de la República propuestas para la designación de nuevos magistrados que integren tanto el Tribunal Agrario como el Tribunal Administrativo.

Sheinbaum Pardo precisó que, conforme a la ley vigente, “la presidenta debe enviar las propuestas de magistrados y corresponde al Senado su aprobación”.

Indicó que tanto para el Tribunal Agrario como para el Tribunal Administrativo existen numerosos cargos sin nombramiento, incluidos magistrados de sala superior y magistrados generales.

La presidenta adelantó que antes de que termine el año comenzarán a enviarse algunos de los nombramientos pendientes y recalcó que el criterio principal será la selección de los mejores perfiles, privilegiando la honestidad y el conocimiento en los temas correspondientes.

Tribunal agrario

FOTO DE ARCHIVOREUTERS/Henry Romero/Archivo
FOTO DE ARCHIVOREUTERS/Henry Romero/Archivo

El tribunal agrario es un órgano jurisdiccional autónomo encargado de impartir justicia en materia agraria. Anteriormente, la máxima autoridad en estos asuntos era el Presidente de la República, bajo un sistema de justicia agraria administrativa.

Esta función pasó a los tribunales agrarios, a quienes se atribuyó plena jurisdicción para resolver los conflictos relativos a la tenencia de la tierra, ejidos y comunidades.

El Artículo 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las cuestiones sobre litigios de límites de terrenos ejidales y comunales entre núcleos de población, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra, son competencia federal.

Para ello, la ley instituyó tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por el Senado.

La Ley Agraria, promulgada en 1992, reglamenta este mandato constitucional y regula el proceso del juicio agrario. Además, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece su integración, con sede principal en la Ciudad de México.

Los Tribunales Unitarios cuentan con un magistrado numerario, y el número de tribunales, su sede y jurisdicción territorial son definidos por el Pleno del Tribunal Superior Agrario.

El Tribunal Superior Agrario inició funciones en julio de 1992 junto a los primeros 32 Tribunales Unitarios. Posteriormente, se modificó la Ley Orgánica y se amplió la cobertura territorial, creando hasta 56 tribunales que abarcan todo el país y una sede alterna.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa mañaneraConferencia del PuebloTribunal Agrariomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de octubre: reportan marcha lenta en siete Líneas del STC por lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuántos millones de votos le faltaron a Dalílah Polanco para ganar ‘La Casa de los Famosos México’

La actriz se coronó con el segundo lugar del reality show

Cuántos millones de votos le

Encapuchados toman instalaciones de la Prepa 8 de la UNAM

Este plantel de bachillerato había sido desalojado un día antes por amenazas de bomba

Encapuchados toman instalaciones de la

Noroña justifica como necesario vuelo en avión privado: “No tengo nada que transparentar”

El senador de Morena aseguró que Claudia Sheinbaum ha justificado el uso de estos aviones, “hay veces que se permiten”

Noroña justifica como necesario vuelo

Lluvia y tráfico alteran el servicio de Metrobús: estas son las estaciones afectadas

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Lluvia y tráfico alteran el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “Kisifur”, presunto líder de

Cae “Kisifur”, presunto líder de banda robacoches en CDMX, tras persecución y tiroteo en Peralvillo

“Nos quieran callar”: colectivo denuncia desalojo violento de madres buscadoras frente a la Fiscalía de Chiapas

Erick denunció una golpiza por parte de mototaxistas y desapareció horas después en Oaxaca; investigan a policías

Operativo deja tres detenidos y decomiso de casi 100 dosis metanfetamina en Ciudad Juárez

Guardia Nacional asegura más de 10 mil cartuchos útiles y cargadores tras revisiones en San Ignacio, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Cuántos millones de votos le

Cuántos millones de votos le faltaron a Dalílah Polanco para ganar ‘La Casa de los Famosos México’

Las Estrellas Bailan en Hoy: ellos son todos los famosos confirmados que participarán en el reality show de Televisa

Así se ve ‘La Granja VIP’ por dentro: TV Azteca revela las primeras imágenes del nuevo reality show

Antes de casarse con Ángela Aguilar, Nodal mostró interés por alguien que ahora estará en La Granja VIP

‘La Granja VIP’: así serán las nominaciones, salvaciones y votaciones del reality de TV Azteca

DEPORTES

Todo lo que necesitas saber

Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 6

Que siempre no se va: Santos Escobar se queda en la WWE tras acuerdo de última hora

Javier Aguirre analiza la llegada de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana en el Mundial 2026: “si es elegible y está jugando bien”

Hugo Sánchez asegura que Gilberto Mora le recuerda a histórico futbolista del Real Madrid

Este es el estado de salud de la familia de Daniel Suárez, piloto mexicano de Nascar tras sufrir accidente automovilístico