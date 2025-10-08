México

Noroña justifica como necesario vuelo en avión privado: “No tengo nada que transparentar”

El senador de Morena aseguró que Claudia Sheinbaum ha justificado el uso de estos aviones, “hay veces que se permiten”

Por Jaqueline Viedma

Gerardo Fernández Noroña advirtió que
Gerardo Fernández Noroña advirtió que no está obligado a justificar vuelo en jet privado. (Foto: Morena)

El pasado 3 de octubre de 2025 la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estrenó su documental “La transformación avanza”, el cual cierra con la frase “no se dejen llevar por el individualismo, el deseo de dinero, del poder, de fama, piensen en su país”, es importante retomar esta frase ante las últimas declaraciones que ha dado el senador Gerardo Fernández Noroña luego de ser captado tomando un jet privado para trasladarse a asambleas informativas en Coahuila.

Este 8 de octubre desde el Senado de la República, Noroña dio contestación de forma sarcástica y burlesca a los cuestionamientos de la prensa, al ser señalado por ir en contra de la llamada austeridad republicana, comentó: “No, no, no, la compañera presidenta dijo claramente que cuando es necesario”.

El senador quiso empezar su pequeño encuentro con los medios acusando la presencia de un dron afuera de su casa en Tepoztlán, la cuál también también ha sido motivo de polémica, “la verdad es que debe haber respeto a mi intimidad y a la de mi familia, no tienen ningún derecho”.

Al preguntarle por el motivo del vuelo, Noroña intentó justificar el uso de avión privado en su gira del fin de semana debido a que visitó Torreón, Francisco I. Madero, Piedras Negras y Acuña, “por supuesto, que requería moverme con mayor rapidez”.

Uno de los temas con los que el senador por Morena se enganchó en su conversación con los medios fue el costo del vuelo: “Pregúntale al gobierno de Coahuila, que es quien subió el video de manera ilegal”.

Información en desarrollo...

