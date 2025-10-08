México

Arriban al AICM seis connacionales de la Flotilla Global Sumud repatriados desde Israel, acompañados por el embajador de México

La SRE informó que el grupo de activistas recibió atención médica y realizó los trámites migratorios tras su aterrizaje en la Base Aérea Militar del aeropuerto

Por Andrés García S.

Guardar
Los seis connacionales integrantes de
Los seis connacionales integrantes de la Flotilla Global Sumud arribaron la mañana de este miércoles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (Crédito: SRE)

Seis ciudadanos mexicanos, integrantes de la Flotilla Global Sumud, regresaron al país después de varios días de gestiones diplomáticas con el gobierno de Israel. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán arribaron este miércoles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acompañados por el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero.

A su llegada, los connacionales fueron recibidos en la Base Aérea Militar por sus familiares, amistades, activistas, periodistas y el canciller Juan Ramón de la Fuente. En el lugar se realizaron revisiones médicas y se completaron los trámites migratorios correspondientes.

Así fue la travesía

La Flotilla Global Sumud fue organizada por activistas internacionales con el propósito de llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza, en medio del bloqueo y la escalada de violencia en la región.

Los activistas partieron del puerto de Barcelona el 31 de agosto, hasta que fueron interceptados entre el 2 y 3 de octubre en aguas internacionales. Bajo el argumento de haber ingresado sin autorización en aguas restringidas, fueron detenidas alrededor de 500 personas —distribuidas en poco más de 40 embarcaciones— y trasladadas al centro de detención de Ktziot, al sur de Israel.

Tras su liberación y salida del territorio israelí, los seis mexicanos permanecieron temporalmente en Amán, Jordania, donde fueron recibidos por el embajador de México en ese país, Jacob Prado, mientras se completaban los trámites de repatriación.

Acompañamiento de la SRE

Este lunes, Escanero realizó una visita consular a los seis connacionales que permanecían detenidos en el centro de detención de Ktziot. Tras el encuentro, la SRE informó que los mexicanos ya habían recibido información sobre su próxima repatriación, luego de que el gobierno israelí autorizara su salida del país.

La dependencia añadió que mantuvieron comunicación constante con los familiares de los detenidos y que se efectuaron las gestiones necesarias para el suministro de medicamentos solicitados durante su estancia en Ktziot.

Durante la conferencia matutina del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los medicamentos requeridos no respondían a una situación grave, sino a tratamientos ordinarios, y aseguró que los connacionales se encontraban en buen estado de salud.

Temas Relacionados

Flotilla Global SumudAICMActivistasSREGazaIsraelmexico-noticias

Más Noticias

Suman 57 policías asesinados en Sinaloa, alcalde de Culiacán asegura que atiende la crisis de seguridad a agentes

Hasta ahora, el gobernador Rubén Rocha Moya no se ha pronunciado al respecto

Suman 57 policías asesinados en

Pink Floyd revive en el Centro Histórico de la CDMX con un tributo desde las alturas

La iniciativa responde a una tendencia creciente de integrar conciertos temáticos y experiencias sensoriales en museos

Pink Floyd revive en el

La Granja VIP: ellos son todos los famosos confirmados que participarán en la primera temporada del reality

El programa comenzará el próximo 12 de octubre y contará con transmisión en vivo 24/7

La Granja VIP: ellos son

México: cotización de apertura del dólar hoy 8 de octubre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del

Este será el aumento en el precio del gas LP por nuevas normas de seguridad tras accidente en el Puente de la Concordia

La implementación gradual de los nuevos requisitos técnicos y de capacitación al personal transformará la operación de las empresas y la percepción de riesgo en la sociedad mexicana

Este será el aumento en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 57 policías asesinados en

Suman 57 policías asesinados en Sinaloa, alcalde de Culiacán asegura que atiende la crisis de seguridad a agentes

Hallan cadáver con disparos y ataduras cerca de punto militar en Sinaloa

Así es como una familia ligada a Los Chapitos seguiría suministrando precursores a pesar de las sanciones de EEUU

Dan 20 años de prisión a exalcaldesa en Veracruz por el homicidio de su secretario particular

Procesan al presunto responsable de ataque armado que dejó un agente ministerial muerto y dos lesionados en Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

Pink Floyd revive en el

Pink Floyd revive en el Centro Histórico de la CDMX con un tributo desde las alturas

La Granja VIP: ellos son todos los famosos confirmados que participarán en la primera temporada del reality

Emiliano Aguilar comparte fotos inéditas de su hija; aseguran que se parece a Ángela Aguilar

Raquel Bigorra revela que su hija rompió en llanto tras enterarse que Dalílah Polanco perdió LCDFL: “Es melodramática”

“Es Sergio el bailador”: Justin Bieber sorprende a sus fans mexicanos tras bailar a ritmo mariachi y cantar ‘Hermoso cariño’

DEPORTES

Abogado de la menor que

Abogado de la menor que denunció a Omar Bravo revela qué pruebas hay contra el exfutbolista

Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20

El jugador de Cruz Azul al que Vicente Sánchez llevaría a la Selección de Uruguay: “Se lo merece”

¿Cómo quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 12?

Los mejores memes que dejó el triunfo de México sobre Chile en el Mundial Sub-20: “No hubo mermelada”