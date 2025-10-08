México

FES Zaragoza de la UNAM localiza mensajes amenazantes en sus instalaciones

La casa de estudios dio a conocer que ya identificó a dos presuntos responsables de haber difundido las intimidaciones

Por Mariana L. Martínez

Guardar
Crédito: Feria del libro/Facultad de
Crédito: Feria del libro/Facultad de Medicina

A casi tres semanas de que la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM suspendiera clases por una amenaza de bomba, este plantel vuelve a tener mensajes intimidantes colocados en el baño.

FES Zaragoza informó que hacia el mediodía del 7 de octubre, se reportó a la autoridad que se había dejado mensajes en los baños del primer piso del A3 y planta baja del L1, con un texto amenazante, similar a los reportados en otras entidades de la UNAM. Al tener conocimiento del hecho, se procedió a cerrar los baños para mantener intacta la evidencia.

Los mensajes estaban pegados en hojas de papel y eran similares a los localizados en FES Acatlán:

Facebook/Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
Facebook/Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Oficial

“Algo malo pasará, no crean que la FES Zaragoza se salvó, el día de mañana habrá un tiroteo en ambos campus, lleno de un mar de sangre, nosotros no andamos con mam..das, no intenten averiguar quienes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”.

Se realizó el aseguramiento del
Se realizó el aseguramiento del mensaje en una hoja de papel. CRÉDITO: Facebook/Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Oficial

Cabe señalar que el final del mensaje amenazante es el mismo que el que se vio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

Alrededor de las 17:00 h, se levantó el acta de los hechos respectiva ante la Fiscalía General de Justicia, misma que giró instrucciones para iniciar los peritajes relacionados con los avisos, resguardar y procesar evidencia, así como obtener indicios del origen. La carpeta de investigación seguirá hasta sus últimas consecuencias.

Las autoridades indicaron que se aportarán todos los elementos de videograbación y registros de acceso peatonal y vehicular con que cuenta la Facultad, necesarios para el esclarecimiento de la investigación y deslinde de responsabilidades.

Se realizó el aseguramiento del
Se realizó el aseguramiento del mensaje en una hoja de papel. CRÉDITO: Facebook/Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Oficial

Ubican a presuntos responsables de mensajes amenazantes en la UNAM

La identificación de dos presuntos responsables de las recientes amenazas de bomba en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) marca un avance en la respuesta institucional ante los episodios de pánico que alteraron la vida académica en varios planteles.

Según un comunicado de la propia UNAM, tanto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) como la Policía Cibernética lograron ubicar a los individuos que habrían difundido mensajes falsos sobre la supuesta colocación de explosivos, con el objetivo de sembrar temor entre estudiantes, docentes y personal administrativo.Las autoridades ya solicitaron a los implicados que comparezcan para rendir declaración, advirtiendo que se seguirán los procedimientos legales correspondientes.

La universidad subrayó su disposición a colaborar estrechamente con la FGJCDMX y la Policía Cibernética para frenar la circulación de información no verificada que pueda provocar alarma y la suspensión de actividades académicas en los distintos planteles. En este sentido, la institución exhortó a la comunidad estudiantil a abstenerse de compartir mensajes o datos que no provengan de canales oficiales, señalando que este tipo de acciones, especialmente en redes sociales, contribuyen a la desinformación y los malentendidos.

Temas Relacionados

FES ZaragozaUNAMmexico-noticias

Más Noticias

La petición sobre Gilberto Mora que Javier Aguirre recibió de la afición para cuidarlo en selección mexicana

Un fanático lanzó una súplica al Vasco Aguirre para que el equipo proteja al juvenil de los vicios como el alcohol

La petición sobre Gilberto Mora

Luisa Alcalde niega haber afirmado que en gobiernos de Morena no hay baches: “Sólo hay en sus conciencias”

Llamó a los oposición “conservadora” para serenarse

Luisa Alcalde niega haber afirmado

Angélica Vale asegura que a ningún latino le alcanza para ir al SuperBowl a ver a Bad Bunny y genera críticas

La actriz bromeó sobre la presencia del ICE y el precio de los boletos, lo que generó opiniones entre quienes consideraron que refuerza estereotipos negativos

Angélica Vale asegura que a

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de octubre: reportan aglomeraciones en Línea B del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Qué ver esta noche en Disney+ México

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Qué ver esta noche en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a policía estatal durante

Asesinan a policía estatal durante ataque armado en Culiacán, Sinaloa: cinco agresores fueron abatidos

Capturan a 16 policías municipales por liberar a un hombre detenido en Chiapas

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia 12 asesinatos de sacerdotes en gobiernos de Sheinbaum y AMLO

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad en Michoacán deja tres agresores abatidos

Golpe de 58 millones de pesos en Sinaloa: aseguran sustancias para la creación de metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

Angélica Vale asegura que a

Angélica Vale asegura que a ningún latino le alcanza para ir al SuperBowl a ver a Bad Bunny y genera críticas

Qué ver esta noche en Disney+ México

Top de las mejores películas de Google en México

Critican a León Larregui de Zoé por “burlarse” de una fan que no tiene dinero para verlo en concierto

“Ya ganamos”: Poncho reacciona al triunfo de Aldo de Nigris y lo acusan de “colgado”

DEPORTES

La petición sobre Gilberto Mora

La petición sobre Gilberto Mora que Javier Aguirre recibió de la afición para cuidarlo en selección mexicana

David Benavidez sigue interesado en enfrentar a Canelo Álvarez: “Todo es posible ahora”

México gana, gusta y golea 4 a 1 a Chile y avanza a la siguiente fase del Mundial Sub-20

Esta es la pena que podría enfrentar Mark Sánchez tras el incidente en Indianápolis

Adiós al Estadio Azteca: modifican el exterior del recinto para el Mundial 2026