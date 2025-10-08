FES Zaragoza de la UNAM localiza mensajes amenazantes en sus instalaciones

Crédito: Feria del libro/Facultad de Medicina

A casi tres semanas de que la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM suspendiera clases por una amenaza de bomba, este plantel vuelve a tener mensajes intimidantes colocados en el baño.

FES Zaragoza informó que hacia el mediodía del 7 de octubre, se reportó a la autoridad que se había dejado mensajes en los baños del primer piso del A3 y planta baja del L1, con un texto amenazante, similar a los reportados en otras entidades de la UNAM. Al tener conocimiento del hecho, se procedió a cerrar los baños para mantener intacta la evidencia.

Los mensajes estaban pegados en hojas de papel y eran similares a los localizados en FES Acatlán:

Facebook/Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Oficial

“Algo malo pasará, no crean que la FES Zaragoza se salvó, el día de mañana habrá un tiroteo en ambos campus, lleno de un mar de sangre, nosotros no andamos con mam..das, no intenten averiguar quienes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”.

Se realizó el aseguramiento del mensaje en una hoja de papel. CRÉDITO: Facebook/Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Oficial

Cabe señalar que el final del mensaje amenazante es el mismo que el que se vio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

Alrededor de las 17:00 h, se levantó el acta de los hechos respectiva ante la Fiscalía General de Justicia, misma que giró instrucciones para iniciar los peritajes relacionados con los avisos, resguardar y procesar evidencia, así como obtener indicios del origen. La carpeta de investigación seguirá hasta sus últimas consecuencias.

Las autoridades indicaron que se aportarán todos los elementos de videograbación y registros de acceso peatonal y vehicular con que cuenta la Facultad, necesarios para el esclarecimiento de la investigación y deslinde de responsabilidades.

Se realizó el aseguramiento del mensaje en una hoja de papel. CRÉDITO: Facebook/Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Oficial

Ubican a presuntos responsables de mensajes amenazantes en la UNAM

La identificación de dos presuntos responsables de las recientes amenazas de bomba en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) marca un avance en la respuesta institucional ante los episodios de pánico que alteraron la vida académica en varios planteles.

Según un comunicado de la propia UNAM, tanto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) como la Policía Cibernética lograron ubicar a los individuos que habrían difundido mensajes falsos sobre la supuesta colocación de explosivos, con el objetivo de sembrar temor entre estudiantes, docentes y personal administrativo.Las autoridades ya solicitaron a los implicados que comparezcan para rendir declaración, advirtiendo que se seguirán los procedimientos legales correspondientes.

La universidad subrayó su disposición a colaborar estrechamente con la FGJCDMX y la Policía Cibernética para frenar la circulación de información no verificada que pueda provocar alarma y la suspensión de actividades académicas en los distintos planteles. En este sentido, la institución exhortó a la comunidad estudiantil a abstenerse de compartir mensajes o datos que no provengan de canales oficiales, señalando que este tipo de acciones, especialmente en redes sociales, contribuyen a la desinformación y los malentendidos.