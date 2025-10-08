México

Cuántas calorías tiene el huevo revuelto y qué tan saludable es para el desayuno

Este popular alimento es uno de los preferidos por las familias para comenzar el día

Por Mariana L. Martínez

Guardar
- (Imagen Ilustrativa Infobae)
- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo revuelto es considerado saludable para el desayuno porque ofrece proteínas de alta calidad, bajo contenido de carbohidratos y micronutrientes como vitamina B12, hierro y colina. Favorece la sensación de saciedad y contribuye a mantener la masa muscular.

El perfil nutricional mejora si se cocina con poca grasa y se combinan vegetales frescos. Es recomendable moderar el uso de sal y evitar el exceso de grasas saturadas.

El huevo revuelto es una opción saludable para el desayuno debido a su aporte de proteína de alta calidad, vitaminas y minerales como vitamina B12, colina y hierro. Su consumo favorece la sensación de saciedad y ayuda a mantener la masa muscular. El perfil nutricional mejora si se cocina con poco o ningún aceite y se acompaña con vegetales.

Un huevo revuelto preparado solo con huevo aporta aproximadamente 90-100 calorías por unidad, según el tamaño del huevo y si se usa aceite o mantequilla durante la cocción.

Por cada 100 gramos de huevo revuelto, el aporte calórico se ubica entre 140 y 160 calorías.

Si se preparan dos huevos grandes con una cucharada de leche descremada, la porción contiene entre 140 y 160 calorías, sin agregar grasas adicionales.

El ingrediente para hacer huevo revuelto perfecto

La búsqueda de huevos revueltos perfectos ha llevado a chefs y aficionados a experimentar con diferentes técnicas y combinaciones de ingredientes. Una propuesta innovadora, difundida por el medio británico Daily Express, sugiere que la incorporación de almidón de maíz —conocido comúnmente como maicena— puede transformar la textura y el sabor de este plato tradicional, logrando un resultado cremoso y esponjoso que supera las expectativas habituales.

La cocinera profesional Dini Kodippili, fundadora de The Flavor Bender, ha compartido su método para mejorar los huevos revueltos, según recoge Daily Express. Kodippili, quien se define como una “científica loca” de la cocina, sostiene que el secreto reside en añadir maicena o clearjel instantáneo, un almidón de maíz ceroso modificado que suele emplearse en productos enlatados y otras especialidades. Según sus declaraciones al medio británico, “este añadido previene que los huevos revueltos se escurran, por lo que no encontrarás un charco de líquido bajo los huevos revueltos”. Además, la chef asegura que este ingrediente evita que los huevos se quemen y les otorga una textura y cremosidad superiores.

Temas Relacionados

Huevo revueltomexico-noticias

Más Noticias

Dalílah Polanco habría sido ignorada por la prensa mientras Aldo de Nigris y Abelito dan entrevistas

La actriz de “La Familia P.Luche” fue pasada por alto por los reporteros en Televisa, mientras sus compañeros acaparaban la atención tras el final de “La Casa de los Famosos”

Dalílah Polanco habría sido ignorada

Aseguran que el enojo del papá de Abelito es la novia del influencer, pues tiene un pasado turbio: “Vende caricias”

El periodista Javier Ceriani afirmó que la actitud del padre de Abelito estaría relacionada con la historia personal de la novia, sumando una nueva capa de intriga al drama familiar

Aseguran que el enojo del

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Nayarit, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial revela cuáles son los destinos imperdibles del estado

¿Cuáles son los 5 Pueblos

Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20

El narrador deportivo analizó la actuación del Tri y evidenció algunas deficiencias

Martinoli menosprecia la goleada de

Así es como una familia ligada a Los Chapitos seguiría suministrando precursores a pesar de las sanciones de EEUU

El Departamento del Tesoro estadounidense señala diversas empresas usadas para las operaciones

Así es como una familia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así es como una familia

Así es como una familia ligada a Los Chapitos seguiría suministrando precursores a pesar de las sanciones de EEUU

Dan 20 años de prisión a exalcaldesa en Veracruz por el homicidio de su secretario particular

Procesan al presunto responsable de ataque armado que dejó un agente ministerial muerto y dos lesionados en Hidalgo

Ejército y Guardia Nacional reportan enfrentamiento armado en municipio de Michoacán donde opera el CJNG

Caen dos presuntos miembros del CJNG en Edomex, ligados con secuestros, venta de droga y cobro de piso

ENTRETENIMIENTO

Dalílah Polanco habría sido ignorada

Dalílah Polanco habría sido ignorada por la prensa mientras Aldo de Nigris y Abelito dan entrevistas

Aseguran que el enojo del papá de Abelito es la novia del influencer, pues tiene un pasado turbio: “Vende caricias”

¿Se terminó la amistad? Kunno ya no dará declaraciones sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Abelito se pone celoso cuando le recuerdan a Aldo de Nigris su amistad con Yetus Prime

¿Quién es Matilde la Muerta, hija de una famosa conductora mexicana? 

DEPORTES

Martinoli menosprecia la goleada de

Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20

El jugador de Cruz Azul al que Vicente Sánchez llevaría a la Selección de Uruguay: “Se lo merece”

¿Cómo quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 12?

Los mejores memes que dejó el triunfo de México sobre Chile en el Mundial Sub-20: “No hubo mermelada”

Argentina vs Nigeria, IA predice al próximo rival de México en el Mundial Sub-20