Cuántas calorías tiene el huevo revuelto y qué tan saludable es para el desayuno

El huevo revuelto es considerado saludable para el desayuno porque ofrece proteínas de alta calidad, bajo contenido de carbohidratos y micronutrientes como vitamina B12, hierro y colina. Favorece la sensación de saciedad y contribuye a mantener la masa muscular.

El perfil nutricional mejora si se cocina con poca grasa y se combinan vegetales frescos. Es recomendable moderar el uso de sal y evitar el exceso de grasas saturadas.

Un huevo revuelto preparado solo con huevo aporta aproximadamente 90-100 calorías por unidad, según el tamaño del huevo y si se usa aceite o mantequilla durante la cocción.

Por cada 100 gramos de huevo revuelto, el aporte calórico se ubica entre 140 y 160 calorías.

Si se preparan dos huevos grandes con una cucharada de leche descremada, la porción contiene entre 140 y 160 calorías, sin agregar grasas adicionales.

El ingrediente para hacer huevo revuelto perfecto

La búsqueda de huevos revueltos perfectos ha llevado a chefs y aficionados a experimentar con diferentes técnicas y combinaciones de ingredientes. Una propuesta innovadora, difundida por el medio británico Daily Express, sugiere que la incorporación de almidón de maíz —conocido comúnmente como maicena— puede transformar la textura y el sabor de este plato tradicional, logrando un resultado cremoso y esponjoso que supera las expectativas habituales.

La cocinera profesional Dini Kodippili, fundadora de The Flavor Bender, ha compartido su método para mejorar los huevos revueltos, según recoge Daily Express. Kodippili, quien se define como una “científica loca” de la cocina, sostiene que el secreto reside en añadir maicena o clearjel instantáneo, un almidón de maíz ceroso modificado que suele emplearse en productos enlatados y otras especialidades. Según sus declaraciones al medio británico, “este añadido previene que los huevos revueltos se escurran, por lo que no encontrarás un charco de líquido bajo los huevos revueltos”. Además, la chef asegura que este ingrediente evita que los huevos se quemen y les otorga una textura y cremosidad superiores.