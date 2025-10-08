México

Becas Benito Juárez 2025: ¿Cómo confirmar tu registro? Paso a paso para checar tu estatus

Miles de estudiantes de preparatoria en México ya comenzaron su registro que cierra el próximo 15 de octubre

Por Lorna Huitrón

Guardar
Miles de estudiantes de preparatoria en México ya comenzaron su registro que cierra el próximo 15 de octubre

La Beca Benito Juárez 2025 para estudiantes de educación media superior sigue siendo uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México, al ofrecer un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales a jóvenes que cursan el bachillerato o la preparatoria en instituciones públicas.

Durante octubre, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) mantiene abierto el proceso de inscripción en línea, pero muchos aspirantes se preguntan cómo saber si su registro fue exitoso o si su solicitud sigue en revisión. Te contamos cómo confirmarlo paso a paso desde el portal oficial.

Cómo confirmar tu registro en la Beca Benito Juárez 2025

El primer paso es ingresar al sitio oficial www.becabenitojuarez.gob.mx y acceder con tu cuenta Llave MX, la herramienta digital que permite realizar trámites gubernamentales de forma segura.

Una vez dentro del sistema, deberás buscar el apartado “Estatus de registro”, donde podrás consultar el avance de tu inscripción. Existen tres mensajes clave que determinan el proceso:

  • “Tu solicitud ha sido registrada”: indica que la información fue enviada correctamente y está en revisión.
  • “Pendiente de validación”: significa que tus datos están siendo verificados por la CNBBBJ.
  • “Registro exitoso”: confirma que tu solicitud fue aprobada y que próximamente podrás recibir tu beca.
El registro en línea permanecerá abierto hasta el 15 de octubre, y puede confirmarse directamente en el portal oficial de la CNBBBJ

Es importante revisar el estatus con frecuencia, ya que el sistema se actualiza conforme avanza la validación de datos por parte de las autoridades.

Descarga y guarda tu comprobante de registro

Una vez completado el proceso, el sitio te permitirá descargar tu comprobante de registro. Este documento es esencial, pues podría ser solicitado al momento de recibir la Tarjeta del Banco del Bienestar, en la que se depositarán los recursos de la beca.

Se recomienda guardar el comprobante tanto en formato digital como impreso, para evitar inconvenientes durante los próximos pasos del programa.

Fecha límite de registro y beneficiarios de continuidad

El registro permanecerá abierto hasta el 15 de octubre de 2025. Después de esa fecha, el sistema cerrará y no será posible realizar nuevas inscripciones, por lo que es fundamental completar el trámite cuanto antes.

Los estudiantes que ya cuentan con tarjeta y han recibido pagos anteriores no necesitan registrarse de nuevo, ya que son considerados beneficiarios de continuidad. Estos jóvenes solo deberán mantenerse atentos al calendario de pagos que publicará la CNBBBJ.

El registro en línea permanecerá abierto hasta el 15 de octubre, y puede confirmarse directamente en el portal oficial de la CNBBBJ

Apoyo a la permanencia escolar

Con esta beca, el Gobierno de México busca reducir la deserción escolar y garantizar que más jóvenes continúen sus estudios. Por ello, confirmar el registro a tiempo es clave para acceder a este beneficio.

Los interesados pueden mantenerse informados a través del portal oficial y de las redes sociales verificadas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Temas Relacionados

Becas Benito Juárezeducación media superiorcuenta Llave MXEstatus de registromexico-noticias

