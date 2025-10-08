Atacan a balazos a heladero mientras realizaba transmisión en vivo en Salvatierra: “Te amo, ya me mataron”

Hombre baleado en Salvatierra durante transmisión en vivo sobre carretera en Urireo (Captura de pantalla)

El martes 7 de octubre, cerca de las 10:30 de la mañana, Guadalupe “N”, conocido en la zona como “Don Nico”, grababa un video para denunciar los baches y el deterioro de la carretera en la comunidad de Urireo, municipio de Salvatierra, Guanajuato.

La transmisión, realizada desde la página de Facebook "Helados Nico", mostraba a Don Nico señalando los daños de la vía y pidiendo a las autoridades atención para reparar el camino. El hombre, dedicado a la venta de helados, mencionó que mucha gente había solicitado apoyo para bachear el tramo, aunque precisó que no hubiera querido meterse “porque esto es un relajo y se echa unos enemigos sin tener nada que ver, uno lo hace de voluntad”.

Y es que días antes del ataque, Don Nico impulsó una iniciativa comunitaria para reparar la vialidad afectada. Desde su página de Facebook invitó a los habitantes de Urireo a sumarse a una lista para juntar firmas y aportaciones orientadas a la reparación de los baches de la carretera. Solicitó apoyo de la comunidad para reunir fondos, asegurando que los recursos se usarían para atacar el problema y prometió hacer públicos los avances y nombres de quienes respaldaran el esfuerzo colectivo.

Días antes del ataque, Don Nico se organizaba para bachear las calles. (Captura de pantalla)

“Apoyemos y agradezcamos su sacrificio. Demostremos con hechos que Urireo es grande y que puede ser escuchado”, escribió, acompañado de imágenes de la lista de firmas y de las condiciones del camino.

Así fue el ataque contra Don Nico

La mañana del martes, mientras hacía esta denuncia pública, dos sujetos encapuchados a bordo de una motocicleta se aproximaron al lugar.

Uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones directamente contra Don Nico. Tras el ataque, los agresores huyeron en la motocicleta sin que hasta ahora hayan sido detenidos.

La transmisión directa en Facebook continuó después de los disparos y expuso la secuencia posterior. Luego de que se escucharan gritos de dolor, la imagen quedó fija con el celular apuntando al cielo.

Un hombre denunciaba baches en su página de Facebook cuando fue atacado por motociclistas armados durante el en vivo.

Hubo silencio por un minuto hasta que el hombre habría logrado hacer una llamada telefónica con su esposa y se le escucha decir: “Te amo, ya me mataron, corazón. Te amo. Cuida a mis hijos, mi amor. Me mataron. Aquí ya estoy en la salida muriéndome. Cuida a mis niños, corazón. Edúcalos, corazón, me estoy muriendo. Estoy tirado en el campo”.

Según la información recabada por AM Guanajuato, Don Nico recibió tres impactos de bala, uno en la pierna, otro en la ingle y uno más en un glúteo, aunque en la transmisión se escucharon más disparos. El medio antes citado afirmó que el hombre se encontraba fuera de peligro tras la intervención médica.

¿Qué dijo el municipio de Salvatierra?

El Gobierno Municipal de Salvatierra emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente el hecho delictivo ocurrido en la entrada de la comunidad de Urireo: “Este acto violento atenta contra la tranquilidad de nuestras comunidades y exige una respuesta firme de las autoridades competentes”.

Comunicado del municipio de Salvatierra

Informó que ha mantenido comunicación constante con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para impulsar las investigaciones y solicitar la identificación y detención de los responsables.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso con la seguridad, el bienestar y el desarrollo de todas las comunidades salvaterrenses, y aseveró que continuará trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad.

En 2025, la comunidad de Urireo ha registrado hechos violentos similares, incluidos ataques armados desde motocicleta en marzo y un tiroteo en enero durante una fiesta en honor al Señor de la Salud que dejó al menos tres heridos de bala.