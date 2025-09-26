México

Lupillo Rivera revela que ya no escucha de un oído: “En los conciertos me guío por la vibración del escenario”

‘El Toro del Corrido’ está atravesando por un momento muy complicado debido a la pérdida gradual de su audición

Por Adriana Castillo

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Lupillo Rivera sorprendió a sus seguidores de redes sociales tras revelar que está perdiendo su capacidad auditiva; no reveló la causa de su padecimiento, pero confesó que ya no escucha de un oído e hizo un llamado para que todos atiendan su salud antes de que sea demasiado tarde.

“Hoy quiero abrir mi corazón con ustedes… La gente ve a Lupillo Rivera en el escenario, fuerte, sonriente, pero detrás hay una realidad que me duele aceptar. Hace tiempo empecé a perder el oído… con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito“, publicó en Instagram.

(Captura IG: @lupilloriveraofficial)
(Captura IG: @lupilloriveraofficial)

El intérprete de regional mexicano confesó que su proceso ha sido bastante duro, pues poco a poco se ha despedido de los sonidos que eran parte de su vida diaria.

“No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele… a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma", continuó.

No obstante, está buscando la manera de poder continuar con sus presentaciones en vivo con ayuda de otros sentidos.

Controversias de Lupillo Rivera en
Controversias de Lupillo Rivera en "La Casa de los Famosos" repercuten en su apoyo

“En los conciertos me guío por la vibración del escenario, pero aunque el público no lo note, la verdad es que batallo mucho. Y sí… he llorado, porque duele no poder estar al 100 como siempre lo he estado para ustedes", comentó.

Por último, hizo un llamado para que todos procuren cuidar su salud y busquen, en la medida de lo posible, recibir atención oportuna para evitar complicaciones.

Por eso hoy les digo de corazón: cuídense, vayan al doctor, atiéndanse a tiempo. Uno piensa que nunca le va a pasar nada, hasta que un día ya no puedes hacer lo que más amas como antes. Yo voy a seguir luchando, porque ustedes y mi familia son mi motor. Pero no olviden que la salud es primero… sin ella no hay escenario, no hay música, no hay nada", concluyó.

Crédito: TikTok / El_mero_Jefe
Crédito: TikTok / El_mero_Jefe

El Toro del Corrido, como es conocido en el medio artístico nacional, dio a conocer esta información sobre su estado de salud tras rumores sobre la posible cancelación de sus próximos conciertos y el lanzamiento de su libro autobiográfico: Tragos amargos.

