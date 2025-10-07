La Semar investiga dos buques extranjeros por presunto tráfico de drogas

La Secretaría de Marina investiga dos buques extranjeros en Topolobampo y Guaymas por presunto tráfico de drogas. (Semar)

La Secretaría de Marina (Semar) mantiene bajo investigación a dos buques extranjeros que arribaron recientemente a los puertos mexicanos de Topolobampo, en Sinaloa, y Guaymas, en Sonora, por la presunta transportación de drogas.

Las autoridades federales tomaron muestras de las cargas de ambas embarcaciones y esperan los resultados de laboratorio para confirmar o descartar la presencia de sustancias ilícitas, en un caso que ha puesto en alerta a los organismos encargados de la seguridad marítima y el combate al tráfico de drogas en el país.

Durante una conferencia matutina del Gobierno Federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar, explicó que la vigilancia sobre los buques que transportan hidrocarburos o sustancias químicas es permanente.

Qué le sucedió a los barcos

El titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, durante 'La Mañanera' de este miércoles. (Gobierno de México)

Morales Ángeles detalló que, ante cualquier duda sobre la naturaleza de la carga, se procede a la toma de muestras para su análisis. “Todos los buques que transportan hidrocarburos o que transportan alguna sustancia química están en constante vigilancia, cuando llega un buque a un puerto y no se tiene claridad, se les toma muestras, esos buques están en esos procesos”, afirmó el almirante.

Añadió que, en el caso de los buques investigados en Topolobampo y Guaymas, “se están tomando las muestras, todavía no tenemos los resultados de laboratorio. El mismo caso es el de Guaymas y se tendría estos días, muy breves”.

El primer buque bajo investigación, identificado como “Nordseine” y con bandera de Portugal, llegó al puerto de Topolobampo el 21 de septiembre de 2025. Según la documentación presentada, la embarcación declaró transportar fertilizante.

Antes de su arribo a Sinaloa, el “Nordseine” cruzó el Canal de Panamá entre el 7 y el 8 de septiembre, permaneció en el puerto de Manzanillo del 14 al 19 del mismo mes y posteriormente se dirigió a Topolobampo, donde actualmente permanece bajo resguardo en los muelles de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

La vigilancia de la Semar en puertos mexicanos se refuerza tras la llegada de embarcaciones sospechosas de transportar drogas. (SEMAR/CUARTOSCURO)

Por otro lado, el buque “BW Wren”, procedente de Singapur, fue asegurado el pasado 1 de octubre de 2025 tras detectarse presuntamente metanfetamina líquida entre su carga.

Esta embarcación arribó al puerto de Guaymas, Sonora, después de una escala en La Paz, Baja California Sur. Los registros de navegación señalan que el “BW Wren” zarpó el 8 de septiembre desde Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos, cruzó el Canal de Panamá y realizó escalas en Manzanillo, Colima; Topolobampo y Mazatlán, Sinaloa; La Paz, Baja California Sur, hasta llegar a Guaymas, donde fue intervenido por las autoridades federales.

La vigilancia y los procedimientos de la Semar en los puertos mexicanos incluyen la supervisión constante de buques que transportan hidrocarburos o sustancias químicas, así como la toma de muestras y su análisis en laboratorio cuando existen sospechas sobre la carga.

Este protocolo se aplica en coordinación con la Fiscalía General de la República y las autoridades portuarias, con el objetivo de garantizar la seguridad nacional y combatir el tráfico de drogas a través de rutas marítimas.