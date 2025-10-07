Ángela Aguilar presume su primer regalo de cumpleaños, así inició los festejos por sus 22 años

La cantante adelantó su cumpleaños y lo compartió en redes sociales. (@angela_aguiolar, Instagram)

Ángela Aguilar se encuentra nuevamente bajo el escrutinio público, pues el 8 de octubre estaría cumpliendo 22 años, sin embargo ya abrió las celebraciones con una serie de publicaciones en redes sociales que mostraron el inicio de esta nueva etapa personal y profesional. La intérprete compartió detalles sobre los primeros festejos previos a su fecha oficial de nacimiento por medio de su cuenta de Instagram.

En las imágenes divulgadas, se aprecia una mesa de un avión con un pastel de cumpleaños, frutas rojas y decoración con la leyenda ‘Happy birthday (Feliz cumpleaños)’. De fondo se puede ver la ventanilla y varios globos metálicos en tonos rosas y transparentes.

Ángela acompañó la imagen con un breve texto y emojis de corazón y una carita llorando. “Empezamos con las festividades #22”, escribió.

La cantante presumió un pastel de cumpleaños durante su vuelo en un avión privado. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Internautas especulan sobre un viaje para esta celebración ya que se ve que el avión estaría a punto de despegar a un destino que todavía no se ha dado a conocer.

Cabe señalar que la familia de la artista suele organizar celebraciones privadas en las que participan únicamente allegados. A pesar de la atención mediática, Ángela Aguilar mantiene un perfil reservado en cuanto a sus fiestas personales, aunque no duda en mostrar algunos instantes destacados en redes sociales.

En la celebración de sus 21 años, en 2024, la menor de la dinastía Aguilar optó por un festejo familiar en compañía de sus seres queridos y amigos más cercanos. De igual manera Christian Nodal festejó a su esposa en un evento de las Fiestas de Octubre en Guadalajara. Ya que la invitó al escenario para brindar, felicitarla ante la audiencia e intercambiar muestras de cariño.

Nodal y Ángela permanecen en medio de la polémica, por los recientes eventos en la Universidad Autónoma de Nuevo León durante un concierto del sonorense. Captó la atención en redes sociales, después de que el público manifestara su apoyo a Cazzu con gritos.

En 2024, Nodal la sorprendió con cientos de rosas y pirotecnia. (Captura de pantalla)

En medio de la presentación, Christian tomó el micrófono y abordó lo sucedido explicando su postura sobre la presencia de su esposa. “Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos estaban aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí”, respondiendo así a los comentarios y al ambiente generado en el recinto.

Diversos asistentes recurrieron a las redes sociales para difundir imágenes en las que se observa a Ángela Aguilar de pie, a un costado del escenario. En las fotografías se aprecia cómo la cantante permanecía atenta tanto a la reacción del público como a la actuación de su esposo.