SEP desmiente mega puente por Día de Muertos en ciclo escolar 2025-2026

Cuartoscuro/Isabel Mateos Hinojosa

La expectativa de un puente SEP de seis días en el calendario escolar 2025-2026 ha generado confusión entre familias y estudiantes en México.

Aunque el ciclo contempla 17 días de suspensión de clases por distintos motivos, no existe un periodo continuo de seis días de descanso.

En particular, no habrá “mega puente” por Día de Muertos, ya que el 1 y 2 de noviembre caen en sábado y domingo, y la única suspensión cercana corresponde al viernes 31 de octubre, cuando se realizará el Consejo Técnico Escolar.

La creencia de un extenso puente por Día de Muertos suele surgir cada año; sin embargo, para el ciclo 2025-2026, no existe un periodo de seis días consecutivos sin clases. El calendario detalla que los días de suspensión se distribuyen entre feriados oficiales, sesiones de CTE y jornadas administrativas, pero ninguno de estos bloques se agrupa para formar un descanso prolongado de esa magnitud.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso específico de octubre y noviembre de 2025, la SEP ha programado la suspensión de actividades escolares el viernes 31 de octubre debido a la realización del Consejo Técnico Escolar. Esta fecha ha generado especulaciones sobre un posible puente largo, pero la autoridad educativa ha sido clara debido a que el 1 y 2 de noviembre caen en sábado y domingo, no se prevé suspensión de labores académicas.

Además, a diferencia de otros días festivos, el Día de Muertos no se traslada al lunes, por lo que no se extiende el descanso para los estudiantes.

Puentes y días de vacaciones ciclo escolar 2025 - 2026

2025

31 de octubre - CTE

17 de noviembre - Suspensión de labores docentes por Día de la Revolución Mexicana

28 de noviembre - CTE

22 al 31 de diciembre - Vacaciones Año Nuevo, Navidad

2026

1 al 6 de enero - Vacaciones

7 enero - taller para personal directivo

8 enero - taller para personal docente

9 enero - taller para personal docente

30 de enero - CTE

2 de febrero - suspensión de labores docentes

27 de febrero - CTE

16 de marzo - suspensión de labores docentes por conmemoración de la Expropiación Petrolera

27 de marzo - CTE

30 y 31 de marzo - vacaciones

1 al 10 de abril - vacaciones

1 de mayo - suspensión de labores docentes por Día del Trabajo

5 de mayo - suspensión de labores docentes por conmemoración de la Batalla de Puebla

15 de mayo - suspensión de labores docentes por el Día de la maestra y el maestro

29 de mayo - CTE

26 de junio - CTE