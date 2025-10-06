México

Policías de Tonalá protagonizan pleito por no pagar tacos en plena fiesta patronal: “Eres un servidor público”

Agentes municipales fueron captados discutiendo con civiles durante fiestas patronales, lo que generó indignación en redes sociales y abrió una investigación interna

Por Aranza Estrada

Guardar
Policías de Tonalá son grabados
Policías de Tonalá son grabados discutiendo con comerciantes tras negarse a pagar comida en fiestas patronales. (Capturas de video Telediario Guadalajara)

Durante las Fiestas Patronales de la colonia San Francisco de la Soledad, en Tonalá, Jalisco, agentes de la Policía Municipal fueron grabados mientras discutían con comerciantes por presuntamente negarse a pagar unos tacos. Los videos, difundidos durante el fin de semana, desataron críticas y burlas en redes sociales.

Testigos señalaron que los uniformados llegaron a un puesto de comida instalado en la zona de celebración y, tras consumir, se negaron a cubrir el costo. La escena derivó en una acalorada discusión que fue grabada por asistentes al evento y compartida en plataformas digitales.

Según reportes locales, los oficiales aseguraron contar con autorización del delegado para comer sin pagar, bajo el argumento de que se encontraban brindando seguridad en la festividad. Sin embargo, los vendedores exigieron el pago, lo que intensificó el conflicto ante la mirada de los presentes.

Videos muestran a agentes municipales enfrentando a civiles durante celebración en San Francisco de la Soledad, Jalisco. (X @TelediarioGDL)

En los videos que circularon en redes sociales se aprecia a dos agentes de la Policía Municipal de Tonalá en medio de una confrontación con civiles durante las fiestas patronales.

Uno de los oficiales, con un radio en el hombro izquierdo, aparece discutiendo, mientras otro sostiene lo que parece ser un cigarrillo, rodeados de personas que observan atentos el altercado.

En el registro se escucha a un hombre decirle: “Eres un servidor público”, mientras el uniformado levanta el dedo índice en señal de negación y responde algo que no logra distinguirse debido al ruido de la música festiva.

En la misma grabación, uno de los policías se acerca y advierte: “Te voy a retirar el celular”, a lo que el joven insiste en recordarle su deber como funcionario.

La disputa ocurrió en plena vía pública y, según versiones extraoficiales, los agentes se encontraban presuntamente bajo los efectos del alcohol. La página Inseguridad en Jalisco identificó las patrullas involucradas con los números TN GOET 01 y TN GOET 05.

Hasta el momento no hay
Hasta el momento no hay información oficial sobre los hechos. (Captura Telediario Guadalajara)

Ante la polémica, la Comisaría de Tonalá respondió en la misma publicación: “Se informa que en base a los videos publicados, se inició una investigación por parte del área de Asuntos Internos con indicaciones de nuestro Coordinador”.

Sin embargo, los comentarios de los usuarios reflejaron molestia y desconfianza: “Esperemos y así sea, ya que Mario Venegas es un corrupto y no es la primera vez que lo publican aprovechándose de su cargo”, escribió uno.

Otros exigieron sanciones y denunciaron abusos recurrentes de los elementos, mientras una usuaria agregó: “En la feria de San Pedro me llegaron dos veces así como diez policías... son muy abusivos”.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido mayores detalles sobre el avance del caso, aunque confirmaron que las indagatorias continúan a cargo del área de Asuntos Internos.

En redes sociales, los ciudadanos mantienen sus reclamos, pidiendo no solo sanciones ejemplares, sino también una revisión más estricta de los operativos de seguridad durante las festividades locales para evitar nuevos abusos de autoridad.

Temas Relacionados

policíasTonalátacosSan Francisco de la SoledadJaliscoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Andrea Legarreta explota porque Dalilah Polanco le quitó el segundo lugar a Abelito en La Casa de los Famosos México

La conductora de Hoy criticó el orden de la final y celebró la autenticidad del ganador Aldo de Nigris con un emotivo mensaje

Andrea Legarreta explota porque Dalilah

Cómo preparar tapioca al coco, una receta nutritiva por sus vitaminas y propiedades

Este postre es libre de gluten por lo que se posiciona como una opción ligera y refrescante, siendo perfecta para experimentar con texturas y sabores nuevos

Cómo preparar tapioca al coco,

Cómo utilizar la flor de cempasúchil como repelente natural de insectos

Esta planta posee cualidades que ayudan a ahuyentar plagas como mosquitos, moscas, cucarachas y hormigas

Cómo utilizar la flor de

A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de las series divisionales hoy 6 de octubre 2025

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de la MLB

A qué hora juegan los

La Casa de los Famosos México rompe récord con 41 millones de votos en la final más intensa de su historia

Galilea Montijo anunció la inédita cifra ante los finalistas y confirmó la llegada de una cuarta temporada para el reality

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “Don José” en Durango,

Cae “Don José” en Durango, presunto líder de red de secuestro y tráfico de personas en Durango

Disparos en el patio, un homicidio y el contraste con la baja de asesinatos en Culiacán, Sinaloa

Detienen a dos personas que tenían una charola con de metanfetamina en polvo en Edomex

Cae “El Mapa” en Michoacán, sujeto acusado de asesinar a dos hombres en un auto en llamas

Caen hermanos, presuntos extorsionadores de productores y empresarios de limón en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México rompe récord con 41 millones de votos en la final más intensa de su historia

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional

Qué dijo el papá de Abelito sobre propuesta de Aldo de Nigris de darle parte de sus 4 millones de pesos: “Chulada”

Redes explotan contra el papá de Abelito por enfurecer en vez de consolar a su hijo: “Ya se veía con el dinero”

La Llorona Xochimilco 2025: estas son las fechas, horarios y todo lo que debes saber

DEPORTES

A qué hora juegan los

A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de las series divisionales hoy 6 de octubre 2025

Toluca repite como súper líder, América le pisa los talones y Chivas ya pelea puestos de Liguilla

Esta es la televisora que transmitirá la Fórmula 1 en México hasta 2028

Chivas vence a Pumas en Ciudad Universitaria: así fueron los goles

Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador histórico de Chivas que fue acusado de abuso infantil