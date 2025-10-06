Policías de Tonalá protagonizan pleito por no pagar tacos en plena fiesta patronal: “Eres un servidor público”

Policías de Tonalá son grabados discutiendo con comerciantes tras negarse a pagar comida en fiestas patronales. (Capturas de video Telediario Guadalajara)

Durante las Fiestas Patronales de la colonia San Francisco de la Soledad, en Tonalá, Jalisco, agentes de la Policía Municipal fueron grabados mientras discutían con comerciantes por presuntamente negarse a pagar unos tacos. Los videos, difundidos durante el fin de semana, desataron críticas y burlas en redes sociales.

Testigos señalaron que los uniformados llegaron a un puesto de comida instalado en la zona de celebración y, tras consumir, se negaron a cubrir el costo. La escena derivó en una acalorada discusión que fue grabada por asistentes al evento y compartida en plataformas digitales.

Según reportes locales, los oficiales aseguraron contar con autorización del delegado para comer sin pagar, bajo el argumento de que se encontraban brindando seguridad en la festividad. Sin embargo, los vendedores exigieron el pago, lo que intensificó el conflicto ante la mirada de los presentes.

Videos muestran a agentes municipales enfrentando a civiles durante celebración en San Francisco de la Soledad, Jalisco. (X @TelediarioGDL)

En los videos que circularon en redes sociales se aprecia a dos agentes de la Policía Municipal de Tonalá en medio de una confrontación con civiles durante las fiestas patronales.

Uno de los oficiales, con un radio en el hombro izquierdo, aparece discutiendo, mientras otro sostiene lo que parece ser un cigarrillo, rodeados de personas que observan atentos el altercado.

En el registro se escucha a un hombre decirle: “Eres un servidor público”, mientras el uniformado levanta el dedo índice en señal de negación y responde algo que no logra distinguirse debido al ruido de la música festiva.

En la misma grabación, uno de los policías se acerca y advierte: “Te voy a retirar el celular”, a lo que el joven insiste en recordarle su deber como funcionario.

La disputa ocurrió en plena vía pública y, según versiones extraoficiales, los agentes se encontraban presuntamente bajo los efectos del alcohol. La página Inseguridad en Jalisco identificó las patrullas involucradas con los números TN GOET 01 y TN GOET 05.

Hasta el momento no hay información oficial sobre los hechos. (Captura Telediario Guadalajara)

Ante la polémica, la Comisaría de Tonalá respondió en la misma publicación: “Se informa que en base a los videos publicados, se inició una investigación por parte del área de Asuntos Internos con indicaciones de nuestro Coordinador”.

Sin embargo, los comentarios de los usuarios reflejaron molestia y desconfianza: “Esperemos y así sea, ya que Mario Venegas es un corrupto y no es la primera vez que lo publican aprovechándose de su cargo”, escribió uno.

Otros exigieron sanciones y denunciaron abusos recurrentes de los elementos, mientras una usuaria agregó: “En la feria de San Pedro me llegaron dos veces así como diez policías... son muy abusivos”.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido mayores detalles sobre el avance del caso, aunque confirmaron que las indagatorias continúan a cargo del área de Asuntos Internos.

En redes sociales, los ciudadanos mantienen sus reclamos, pidiendo no solo sanciones ejemplares, sino también una revisión más estricta de los operativos de seguridad durante las festividades locales para evitar nuevos abusos de autoridad.