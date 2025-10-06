Estas son las fibras más resistentes y que no rayan los trastes, recomendadas por Profeco

La Procuraduría del Consumidor analizó 45 modelos de fibras para trastes. - (Imágen Ilustrativa Infobae)

La limpieza eficiente de la vajilla depende en gran medida del tipo de fibra de cocina elegida. Un estudio reciente del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 45 modelos de fibras para trastes disponibles en el mercado mexicano y evaluó diversas características de desempeño, absorción, resistencia, generación de espuma y nivel de rayado sobre superficies antiadherentes.

El equipo del laboratorio aplicó pruebas específicas como la capacidad de absorción total de líquido, la resistencia al desgaste, la cantidad de espuma generada, la actividad antibacteriana y si las fibras rayaban superficies delicadas.

El análisis incluyó desde productos de uso básico hasta modelos que incorporan acabados antibacterianos o materiales de alta tecnología. Según los resultados obtenidos, ocho modelos calificaron con Excelente en la mayoría de estas pruebas.

Entre los modelos destacados están la fibra esponja multiusos de la marca All Day House, la esponja multiusos de Chedraui, la fibra esponja multiusos de Fibrotón y la Scrub Mommy de Scrub Daddy.

All Day House – Fibra esponja multiusos

Chedraui – Esponja multiusos

Chedraui – Esponja grande

Corazzi – Arcobaleno

Fibrotón – Fibra esponja multiusos

Fregón – Scrubbing sponge

Precíssimo – Fibra esponja multiusos

Scotch-Brite – Esponja recubierta

Solo ocho fibras pasaron la prueba de calidad. (Profeco)

Estos productos presentan alto nivel de absorción de líquido, mantienen su forma tras el uso prolongado y mostraron gran resistencia al desgaste. Ninguno rayó superficies delicadas como sartenes con recubrimiento antiadherente, según el laboratorio. La mayoría de estos modelos se consigue en supermercados con precios promedio por unidad que van desde 14 hasta 90 pesos.

Otras fibras con esponja como Corazzi Holder Sponge, Scotch-Brite Esponja recubierta y Vileda Ultra Fresh Salvauñas también figuraron entre las mejor evaluadas. De acuerdo con el reporte, estas variantes generan abundante espuma y retienen el agua jabonosa por más tiempo, lo que permite una limpieza eficaz de platos, vasos y ollas. El diseño de doble cara que combina una superficie suave y una abrasiva se adapta a distintos materiales, desde vidrio hasta acero inoxidable.

La prueba de rayado sobre superficies antiadherentes arrojó que los modelos Magitel Esponja+Fibra, Great Value Fibra que no raya y Virutex Esponja de celulosa no dañaron los sartenes en condiciones de uso intensivo. Además, la tabla comparativa revela que la capacidad de absorción más alta corresponde a los productos con esponja adherida a la fibra, ventaja que facilita el uso con menos cantidad de detergente y reduce la necesidad de frotar con fuerza.

Profeco declaró que se puede conseguir una limpieza eficaz, sin rayar ni dañar trastes ni utensilios, eligiendo entre las fibras que superaron todas las pruebas con la máxima calificación y revisando las especificaciones y usos recomendados en el empaque. - visualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de declaración antibacteriana, el laboratorio detectó que solo algunos modelos que publicitan esa propiedad inhibieron efectivamente el crecimiento de bacterias. Entre los productos verificados como antibacterianos, figuran Vileda Ultra Fresh y Scotch-Brite Limpieza delicada.

Para elegir la fibra adecuada, recomienda el estudio, es importante identificar el material y el uso principal. Para superficies resistentes como parrillas o utensilios metálicos, resultan adecuados los modelos de abrasividad alta. Para la vajilla delicada y utensilios con recubrimientos sensibles, resultan preferibles las fibras con declaración de “no raya” y con base de esponja.