Así fue el emotivo momento en el que Aldo de Nigris apagó las luces de La Casa de los Famosos México 2025

Aldo de Nigris apagó las luces de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla)

La gran final de La Casa de los Famosos México 2025 quedó sellada por una escena cargada de simbolismo y emoción que involucró a su flamante ganador, Aldo de Nigris.

Después de 71 días de retos y convivencia intensa, la noche del 5 de octubre, el influencer recibió el respaldo mayoritario del público, consolidándose como el primer lugar del reality y acreedor del premio de cuatro millones de pesos.

La gala final inició con la incertidumbre sobre el destino de cinco finalistas: Mar Contreras, Shiky, Abelito, Dalílah Polanco y Aldo de Nigris. La tensión aumentó conforme se fueron revelando los nombres: Mar ocupó el quinto lugar y fue recibida entre aplausos en el foro; Shiky se despidió en cuarto puesto, expresando gratitud y sorpresa por haber llegado tan lejos; Abelito, en tercer sitio, fue abrazado por sus padres y novia; mientras que la definición se centró en Dalílah y Aldo, quienes aguardaban el resultado definitivo en el interior de la casa.

Así fue el anuncio de Aldo de Nigris como el gran ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. (Tiktok: LCDLFM)

Con más de 19 millones de votos a favor, finalmente se anunció el triunfo de Aldo de Nigris. El integrante de la familia De Nigris saltó, gritó y rompió en llanto, mientras Dalílah Polanco lo felicitaba y le aplaudía.

Así apagó las luces de La Casa de los Famosos México

La producción preparó un momento especial para despedir al ganador. Galilea Montijo, conductora del programa, lo invitó a salir al jardín para realizar el simbólico apagado de luces.

“Aldo, en este momento te pido que salgas al jardín, allá te veo... Quiero que disfrutes este momento. Te pido que subas a la plataforma, mirando hacia la casa. A mi señal, vas a jalar ese switch para apagar las luces de la casa más famosa de México”, relató Montijo ante la audiencia, construyendo la atmósfera solemne que precedía al cierre.

Aldo de Nigris apaga las luces de LCDLFM. (TikTok: LCDLFM)

Visiblemente conmovido y nervioso, Aldo subió a la plataforma, enfrentó la fachada iluminada y, tras recibir la instrucción, accionó el interruptor. Un instante después, la casa fue apagando sus luces, rincón por rincó y finalmente quedó completamente a oscuras.

La escena fue acompañada por fuegos artificiales y aplausos en el set y el foro, mientras Aldo miraba en silencio, agradecido con la producción, el público y sus compañeros.

Al descender de la plataforma, Aldo ofreció palabras breves, dedicando el logro a quienes lo acompañaron en el encierro y compartiendo la emoción con los espectadores.