México

Así fue el emotivo momento en el que Aldo de Nigris apagó las luces de La Casa de los Famosos México 2025

Tras más de 71 días, el reality show llegó a su final

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Aldo de Nigris apagó las
Aldo de Nigris apagó las luces de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla)

La gran final de La Casa de los Famosos México 2025 quedó sellada por una escena cargada de simbolismo y emoción que involucró a su flamante ganador, Aldo de Nigris.

Después de 71 días de retos y convivencia intensa, la noche del 5 de octubre, el influencer recibió el respaldo mayoritario del público, consolidándose como el primer lugar del reality y acreedor del premio de cuatro millones de pesos.

La gala final inició con la incertidumbre sobre el destino de cinco finalistas: Mar Contreras, Shiky, Abelito, Dalílah Polanco y Aldo de Nigris. La tensión aumentó conforme se fueron revelando los nombres: Mar ocupó el quinto lugar y fue recibida entre aplausos en el foro; Shiky se despidió en cuarto puesto, expresando gratitud y sorpresa por haber llegado tan lejos; Abelito, en tercer sitio, fue abrazado por sus padres y novia; mientras que la definición se centró en Dalílah y Aldo, quienes aguardaban el resultado definitivo en el interior de la casa.

Así fue el anuncio de Aldo de Nigris como el gran ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. (Tiktok: LCDLFM)

Con más de 19 millones de votos a favor, finalmente se anunció el triunfo de Aldo de Nigris. El integrante de la familia De Nigris saltó, gritó y rompió en llanto, mientras Dalílah Polanco lo felicitaba y le aplaudía.

Así apagó las luces de La Casa de los Famosos México

La producción preparó un momento especial para despedir al ganador. Galilea Montijo, conductora del programa, lo invitó a salir al jardín para realizar el simbólico apagado de luces.

“Aldo, en este momento te pido que salgas al jardín, allá te veo... Quiero que disfrutes este momento. Te pido que subas a la plataforma, mirando hacia la casa. A mi señal, vas a jalar ese switch para apagar las luces de la casa más famosa de México”, relató Montijo ante la audiencia, construyendo la atmósfera solemne que precedía al cierre.

Aldo de Nigris apaga las luces de LCDLFM. (TikTok: LCDLFM)

Visiblemente conmovido y nervioso, Aldo subió a la plataforma, enfrentó la fachada iluminada y, tras recibir la instrucción, accionó el interruptor. Un instante después, la casa fue apagando sus luces, rincón por rincó y finalmente quedó completamente a oscuras.

La escena fue acompañada por fuegos artificiales y aplausos en el set y el foro, mientras Aldo miraba en silencio, agradecido con la producción, el público y sus compañeros.

Al descender de la plataforma, Aldo ofreció palabras breves, dedicando el logro a quienes lo acompañaron en el encierro y compartiendo la emoción con los espectadores.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoAldo de Nigrismexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: Aldo de Nigris es el gran ganador de la tercera temporada

La noche de la gran final estuvo llena de grandes sorpresas

La Casa de los Famosos

Los mejores memes de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025

El reality show de Televisa llegó a su fin y Aldo de Nigris se coronó como el ganador de la temporada

Los mejores memes de la

Así quedaron los 5 lugares de La Casa de los Famosos México 2025

Esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México registró en su final más de 43 millones 155 mil 107 votos

Así quedaron los 5 lugares

Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 6 de octubre

Revisar el clima antes de salir de casa puede ayudar a estar preparado y evitar sorpresas meteorológicas

Lluvia o calor: revisa cuál

Así se vivió el anuncio de Aldo de Nigris como ganador de La Casa de los Famosos México 2025 (video)

La Casa de los Famosos México 2025 llegó a su final este domingo

Así se vivió el anuncio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas que

Detienen a dos personas que tenían una charola con de metanfetamina en polvo en Edomex

Cae “El Mapa” en Michoacán, sujeto acusado de asesinar a dos hombres en un auto en llamas

Caen hermanos, presuntos extorsionadores de productores y empresarios de limón en Michoacán

Cae Néstor “N”, objetivo prioritario y jefe de plaza de una célula criminal que operaba en cuatro municipios del Edomex

Narcomenudeo en CDMX: persecución y captura en Álvaro Obregón deja 3 detenidos y más de 280 dosis de droga decomisadas

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes de la

Los mejores memes de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025

Así quedaron los 5 lugares de La Casa de los Famosos México 2025

Así se vivió el anuncio de Aldo de Nigris como ganador de La Casa de los Famosos México 2025 (video)

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién gana el final de la temporada hoy 5 de octubre, Abelito queda en tercer lugar

Vestidos y atuendos de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025 dividen opiniones en redes

DEPORTES

Esta es la televisora que

Esta es la televisora que transmitirá la Fórmula 1 en México hasta 2028

Chivas vence a Pumas en Ciudad Universitaria: así fueron los goles

Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador histórico de Chivas que fue acusado de abuso infantil

Chile vs México cambia de horario: a qué hora será el partido de octavos de final del Mundial Sub-20

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado por patear a Abraham Cordero: así fue la agresión ilegal