Con emociones a flor de piel: así fue la última semana en La Casa de los Famosos México

Los finalistas vivieron una última semana llena de momentos que marcarán sus vidas. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La Casa de los Famosos México vivió su recta final y las emociones están al límite. El domingo 28 de septiembre, Aarón Mercury se convirtió en el último eliminado del reality, dejando como finalistas a Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Mar Contreras y Shiky, quienes pasaron a competir por llevarse el triunfo en una de las temporadas más exitosas del formato.

Como parte de esta semana decisiva, La Jefa sorprendió a los habitantes con un gesto emotivo: permitió la entrada de sus familiares, quienes convivieron con ellos durante 24 horas. La casa se llenó de lágrimas, abrazos y alegría con cada reencuentro.

Alexis Ayala fue el primero en recibir la visita de su hija Estephie, mientras que Mar abrazó emocionada a su esposo Julio. Shiky y Abelito vivieron uno de los momentos más conmovedores con la llegada de sus seres queridos: Abraham, pareja de Shiky, y Don Abel, padre de Abelito, cuya entrada fue celebrada con gritos de felicidad. Dalílah recibió a su amiga Marta Guzmán y Aldo fue sorprendido por su hermana, cerrando así una dinámica cargada de afecto.

Los habitantes tuvieron la oportunidad de convivir con sus familiares durante u día. (Captura de pantalla YouTube)

Tras esta convivencia, La Jefa les pidió a los familiares que abandonaran la casa, lo que provocó nuevas despedidas llenas de emoción.

“Estoy segura de que con esta visita recibieron la mejor energía posible en la semana final”, dijo La Jefa antes de cerrar el capítulo familiar.

El martes inició el debate entre los finalistas. En diversas dinámicas, cada uno tuvo la oportunidad de defender su lugar en la final. Expusieron sus fortalezas como la lealtad, la resiliencia, la honestidad y el amor.

Sin embargo, hubo momentos de tensión cuando varios coincidieron en señalar a Dalílah como la habitante con el carácter más complicado. También se discutió cuál de los cuartos fue el mejor, entre Cuarto Día, Cuarto Noche y el naciente Cuarto Eclipse.

El miércoles 1 de octubre se vivió un nuevo giro inesperado: Alexis Ayala fue eliminado, convirtiéndose en el sexto finalista. Su salida provocó un gran impacto, especialmente en Abelito, Aldo y Mar, quienes se mostraron desconsolados.

Los finalistas recibieron la visita de los exhabitantes. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

El ambiente cambió completamente el jueves y viernes con la visita de los ex participantes y sorpresas musicales. Grupo Firme irrumpió en la casa con una presentación especial, desatando la euforia de los finalistas al ritmo de “Ya supérame”. La celebración continuó el viernes con la llegada de Merenglass, que convirtió la casa en una auténtica fiesta tropical.

La agrupación liderada por Ramón Glass puso a todos a bailar con “La Mujer del Pelotero”, “La Vaca” y “Llegó el Bombero”. Además, desafiaron a los finalistas a realizar el “paso de la iguana”, destacando la participación de Dalílah Polanco, quien sorprendió con su carisma y energía.

A tan solo horas de conocer al ganador, La Casa de los Famosos México cierra su última semana con momentos memorables, emociones desbordadas y la expectativa de un final vibrante.