México

La Casa de los Famosos México EN VIVO último sábado: así de despidieron Odalys Ramírez y Diego de Erice

Sigue todos los encuentros, peleas, nominaciones, estrategias, traiciones y momentos virales del reality show transmitido 24/7

Por Luis Angel H Mora

14:09 hsHoy

“Podemos repartirnos el premio”: Ignoran a Abelito tras proponer dividir los 4 MDP de La Casa de los Famosos México

La reacción de los concursantes ante la idea de compartir el premio principal se volvió tema de conversación en redes

Por Zurisaddai González

Abelito y los demás habitantes
Abelito y los demás habitantes degustaron unos huevos hervidos en esta noche de eliminación del domingo 21 de septiembre.

El momento incómodo de Abelito: propone repartir el premio de 4 millones en La Casa de los Famosos México y nadie le responde.

13:57 hsHoy

“Llevas tres días reclamando”: Mariana Botas y Aldo De Nigris se confrontan tras reencontrarse en LCDFLM

El ambiente festivo se transformó en escenario de reproches y sinceridad a pocos días de conocer al ganador

Por Zurisaddai González

Mariana Botas y Aldo de
Mariana Botas y Aldo de Nigris siguen dando de qué hablar por el tema de la sudadera.

La tensión y la emoción marcaron la recta final de La Casa de los Famosos México durante una fiesta de reencuentro que reunió a finalistas y exintegrantes. El ambiente festivo, animado por la música en vivo de Grupo Firme y la inminencia de la gran final, se vio alterado por un inesperado reclamo entre Aldo de Nigris y Mariana Botas.

13:40 hsHoy

Los habitantes se despiden de Odalys Ramírez y Diego de Erice

Los habitantes se despiden de
Los habitantes se despiden de Odalys Ramírez y Diego de Erice.

Tras liderar las emisiones y ser las voces que guiaron al público a lo largo de los momentos cruciales de La Casa de los Famosos México, Odalys Ramírez y Diego de Erice cerraron su ciclo como conductores de las galas frente a los finalistas. Ambos aprovecharon la oportunidad para compartir su agradecimiento y nostalgia, resaltando el placer que les dio seguir las historias, estrategias y emociones de los habitantes desde fuera de la casa.

Antes de despedirse, comentaron con sinceridad lo significativo que fue para ellos presenciar el crecimiento personal y grupal de los concursantes y vivir de cerca el drama, las alianzas y los giros inesperados que marcaron la temporada.

Con palabras de aliento y sonrisas sinceras, Odalys y Diego se despidieron, conscientes de que su papel fue esencial para vincular la experiencia de los participantes con la audiencia que siguió cada gala.

“Queremos agradecerles no sólo a ustedes habitantes, sino también al público... No hay un sólo día que Odalys y yo no disfrutemos estar en este proyecto”, dijo Diego.

