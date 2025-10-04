La Casa de los Famosos México EN VIVO último sábado: así de despidieron Odalys Ramírez y Diego de Erice

El momento incómodo de Abelito : propone repartir el premio de 4 millones en La Casa de los Famosos México y nadie le responde.

La tensión y la emoción marcaron la recta final de La Casa de los Famosos México durante una fiesta de reencuentro que reunió a finalistas y exintegrantes. El ambiente festivo, animado por la música en vivo de Grupo Firme y la inminencia de la gran final , se vio alterado por un inesperado reclamo entre Aldo de Nigris y Mariana Botas .

13:40 hs

Los habitantes se despiden de Odalys Ramírez y Diego de Erice

Los habitantes se despiden de Odalys Ramírez y Diego de Erice.

Tras liderar las emisiones y ser las voces que guiaron al público a lo largo de los momentos cruciales de La Casa de los Famosos México, Odalys Ramírez y Diego de Erice cerraron su ciclo como conductores de las galas frente a los finalistas. Ambos aprovecharon la oportunidad para compartir su agradecimiento y nostalgia, resaltando el placer que les dio seguir las historias, estrategias y emociones de los habitantes desde fuera de la casa.

Antes de despedirse, comentaron con sinceridad lo significativo que fue para ellos presenciar el crecimiento personal y grupal de los concursantes y vivir de cerca el drama, las alianzas y los giros inesperados que marcaron la temporada.

Con palabras de aliento y sonrisas sinceras, Odalys y Diego se despidieron, conscientes de que su papel fue esencial para vincular la experiencia de los participantes con la audiencia que siguió cada gala.