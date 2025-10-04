“Llevas tres días reclamando”: Mariana Botas y Aldo De Nigris se confrontan tras reencontrarse en LCDFLM

Mariana Botas y Aldo de Nigris siguen dando de qué hablar por el tema de la sudadera. (Captura de pantalla/LCDLFM)

La tensión y la emoción marcaron la recta final de La Casa de los Famosos México durante una fiesta de reencuentro que reunió a finalistas y exintegrantes. El ambiente festivo, animado por la música en vivo de Grupo Firme y la inminencia de la gran final, se vio alterado por un inesperado reclamo entre Aldo de Nigris y Mariana Botas.

La celebración, organizada por “La Jefa” el jueves 2 de octubre, fue concebida para relajar tensiones y compartir recuerdos antes de la última gala.

Sin embargo, la cercanía del desenlace y la presencia de todos los protagonistas generaron momentos de alta intensidad emocional, reflejando la competencia que se vive tanto dentro como fuera del reality, donde el apoyo a los favoritos se ha convertido en tema de debate entre los seguidores.

Enfrentamiento entre Aldo de Nigris y Mariana Botas

En medio de la fiesta, Aldo de Nigris se acercó a Mariana Botas para confrontarla por un asunto que, según él, había afectado la rutina de los participantes: la información errónea sobre el horario de las galas.

Los concursantes han sido relacionados sentimentalmente por la producción, pese a que sólo es amabilidad del regiomontano. Crédito: Casa de los Famosos - IG, Aldo de Nigris

De Nigris recordó en voz alta, ante la presencia de Elaine Haro, que desde el principio él había insistido en que la transmisión comenzaba a las 22:00, mientras que Botas aseguraba que era a las 20:30.

“Es que yo le había dicho ‘es a las 10’ y ella decía a las 8:30. Mira, por eso Elaine se duerme bien tarde”, expresó De Nigris, señalando que el malentendido alteró los hábitos de sueño y alimentación de los habitantes.

La discusión no terminó ahí. Abelito, otro de los exintegrantes, intervino para respaldar el reclamo de De Nigris, subrayando que el horario equivocado los llevó a modificar sus rutinas diarias, desde la hora de dormir hasta la de desayunar.

La situación evidenció cómo un detalle aparentemente menor puede impactar la convivencia en un entorno cerrado y bajo constante observación.

Aldo de Nigris se burla de Mariana Botas y su sudadera. (Captura de pantalla)

Reacción de Mariana Botas y expectativa por la final

Frente a las acusaciones, Mariana Botas respondió con franqueza y reconoció su error. Explicó que durante su estancia en la casa estaba convencida de que las galas iniciaban a las 20:30, y que solo al salir se enteró del horario real.

“Llevas tres días reclamando. Yo juraba que era a las 8:30; salgo y me dicen el horario y yo ‘¿cómo?’. Lo primero que pensé fue ‘los dejé engañados a todos’. Pensé, ‘van a vivir engañados de aquí a que salgan’”, relató Botas, admitiendo que la confusión fue completamente su responsabilidad.

“Fue mi culpa, lo reconozco, es que yo juraba que las galas empezaban a las 8 pm”, agregó, mostrando disposición para asumir las consecuencias de su equivocación.

(Captura de pantalla YouTube)

Este episodio se suma a la serie de tensiones y alianzas que han marcado la temporada, justo cuando la expectativa por la gran final alcanza su punto máximo.

La última gala de La Casa de los Famosos México está programada para el domingo 5 de octubre a las 20:30 (hora del centro de México), y será transmitida tanto por televisión abierta como por plataformas digitales.

La jornada incluirá una pre-gala desde las 20:00, con segmentos dedicados a los momentos más memorables y polémicos, y una post-gala con entrevistas exclusivas y la primera reacción del ganador o ganadora.

El desenlace de esta edición no solo definirá al participante que obtendrá el premio de 4 millones de pesos, sino que también consagrará a quien haya logrado superar las pruebas de convivencia, estrategia y conflicto que caracterizan al formato, en una decisión que quedará en manos del público.