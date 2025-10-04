Una mujer de 60 años, otra de 43 y una menor de edad murieron tras deslave en San Agustín Loxicha, Oaxaca

Deslave en el municipio de San Agustín Loxicha, Oaxaca deja tres personas muertas (Megáfono Oaxaca/FBP)

La madrugada del 3 de octubre, un derrumbe dejó tres personas muertas en la localidad de Chilapa, perteneciente al municipio de San Agustín Loxicha. Las víctimas eran una mujer de 60 años, otra de 43 y una menor de edad de 8 años.

El derrumbe fue consecuencia de varios días de lluvias intensas en la región Sierra Sur, según informó la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) del estado de Oaxaca.

El incidente se atribuye al reblandecimiento del terreno por la acumulación de precipitaciones, que ha generado situaciones de emergencia en distintas zonas de la entidad.

La CEPCyGR detalló que el desprendimiento de tierra sepultó a tres habitantes de Chilapa, quienes perdieron la vida de manera inmediata.

Vecinos y autoridades municipales colaboraron en el rescate de los cuerpos, con el apoyo posterior del personal de la coordinación estatal. El organismo exhortó a la población local a mantener la calma, atender las recomendaciones oficiales y notificar cualquier situación de riesgo.

Otros desgajamientos se registraron en demás localidades

Autoridades de PC señalaron que también hubo deslaves en otras 5 comunidades de la región (Noticia Loxicha/FB)

El reporte oficial, establece que otras localidades del municipio también han presentado daños. Entre ellas se encuentran comunidades como Cerro León, San Francisco Loxicha, Magdalena Quetzaltepec, San Bartolomé Loxicha y San Mateo Río Hondo.

Los pobladores han referido afectaciones en caminos, vías de comunicación y caídas de árboles, además de la amenaza continua de nuevos deslaves. La autoridad estatal se mantiene en alerta ante la posibilidad de que las lluvias persistan en los próximos días.

Las lluvias durante la última semana han provocado numerosos incidentes similares. La CEPCyGR reiteró que mantiene la vigilancia en las regiones de la Sierra Sur y otras áreas vulnerables, con despliegue de personal y coordinación con las autoridades municipales para atender emergencias.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía no exponerse en caminos o laderas inestables y reportar cualquier desprendimiento, obstrucción de carreteras o caída de árboles.

El pronóstico meteorológico indica que las precipitaciones continuarán en el sur del estado. La dependencia estatal advirtió que los efectos acumulados de las lluvias pueden incrementar la posibilidad de deslaves en áreas montañosas y recomendó a la población asegurar pertenencias, identificar zonas seguras y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

La CEPCyGR reiteró el llamado a acatar las indicaciones preventivas.