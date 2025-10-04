México

¿Cómo limpiar las joyas de plata y devolverles su brillo sin dañarlas?

Técnicas caseras permiten restaurar piezas opacas o ennegrecidas, sin utilizar productos que podrían ser agresivos

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
El mantenimiento regular y el
El mantenimiento regular y el almacenamiento adecuado previenen la aparición de manchas. Foto: (iStock)

La aparición de manchas oscuras y la pérdida de brillo en las joyas de plata suelen ser motivo de preocupación para quienes desean conservar la apariencia original de anillos, cadenas, esclavas o aretes.

Este fenómeno responde a la oxidación natural del metal, un proceso que, aunque inevitable con el paso del tiempo, puede revertirse mediante técnicas caseras que no comprometen la integridad de las piezas.

Uno de los procedimientos más efectivos para restaurar la plata consiste en aprovechar una reacción química sencilla. Para ello, se recomienda cubrir un recipiente con papel aluminio, añadir una cucharada de bicarbonato de sodio y otra de sal, y verter agua caliente hasta mezclar los ingredientes.

Al sumergir las joyas durante cinco a 10 minutos, la oxidación se elimina sin necesidad de frotar directamente la superficie. Tras este proceso, basta con enjuagar las piezas con agua fría y secarlas con un paño suave. Este método permite recuperar el brillo original sin dañar la plata.

La reacción química de estos
La reacción química de estos productos influye en la plata sin ser agresiva. Foto: (iStock)

En casos donde las piezas presentan detalles pequeños o una opacidad marcada, la aplicación de pasta de dientes blanca (no en gel) puede resultar especialmente útil. Se aconseja colocar una pequeña cantidad sobre la joya y frotar suavemente con un cepillo de dientes de cerdas suaves.

Posteriormente, se enjuaga con agua tibia y se seca con un paño limpio. Esta técnica resulta adecuada para tratar áreas de difícil acceso o superficies que han perdido su lustre de manera significativa.

Para la limpieza regular y el cuidado de piezas delicadas, la combinación de jabón neutro y agua tibia ofrece una alternativa segura. Al mezclar unas gotas de jabón en agua tibia y sumergir la joya durante 10 minutos, se facilita la remoción de suciedad superficial.

Un cepillado suave, seguido de un enjuague y secado, completa el proceso, permitiendo mantener la plata en óptimas condiciones sin riesgo de abrasión.

Estas técnicas se pueden hacer
Estas técnicas se pueden hacer desde casa. Foto: (iStock)

La conservación de las joyas de plata requiere, además, ciertas precauciones cotidianas. Es fundamental evitar el contacto con productos químicos como perfumes, cremas, cloro o agentes de limpieza, ya que estos aceleran la oxidación.

Guardar las piezas en estuches individuales o bolsas herméticas contribuye a protegerlas del aire y la humedad, factores que favorecen la aparición de manchas. La limpieza periódica, incluso cuando las joyas no muestran suciedad visible, ayuda a preservar su brillo y prolongar su vida útil.

En el caso de piezas que incorporan piedras preciosas, perlas u otros materiales delicados, se recomienda consultar con un joyero antes de aplicar cualquiera de estos métodos, ya que algunos componentes podrían resultar dañados por los productos utilizados.

Temas Relacionados

PlataAnillosCadenasAretesJoyasLimpiezaRemedios caserosmexico-noticias

Más Noticias

Clausura de zoológico La Pastora “estuvo politizada”: acusa administración de Parque Fundidora

El recinto, administrado por Parque Fundidora, tomó decisiones inmediatas y está evaluando la devolución de 91 ejemplares

Clausura de zoológico La Pastora

Marcha por los animales este domingo 5 de octubre: horario, ruta y alternativas

La manifestación buscará posicionarse contra la venta ilegal de especies en el Mercado Sonora

Marcha por los animales este

Muere mujer tras ser golpeada por un tren en la estación Aquiles Serdán del Metro CDMX

El STC Metro suspendió momentáneamente las actividades mientras autoridades trabajaban en el retiro del cuerpo

Muere mujer tras ser golpeada

¿Quién fue Edu dos Santos, futbolista que dejó una inmortal huella en el Club América?

El azulcrema y aficionados lamentaron el reciente fallecimiento del jugador que murió a los 58 años de edad

¿Quién fue Edu dos Santos,

Emotiva y divertida: así fue la última Noche de Cine en La Casa de los Famosos México

La producción del reality preparó dos películas cargadas de emociones que llegaron directo al corazón de los finalistas

Emotiva y divertida: así fue
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Iztapalapa a Erasmo

Detienen en Iztapalapa a Erasmo Carlos “N”, presunto líder de célula del “Güero Fresa”

Cae “El Fresa”, líder del Cártel de Sinaloa en Chiapas acusado de secuestro

Hombres encapuchados y con armas largas “vigilan” concierto en feria de Oaxaca: Fiscalía ya investiga

Balacera en carretera de Chiapas deja dos personas muertas y dos heridas

Fiscalía de Sonora investiga el hallazgo de un cuerpo decapitado dentro de vehículo incendiado

ENTRETENIMIENTO

Emotiva y divertida: así fue

Emotiva y divertida: así fue la última Noche de Cine en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2025: así vivieron los finalistas su último viernes en el reality

Dalílah Polanco sospecha que Aldo de Nigris tiene TDAH y así reacciona el influencer: “Yo nunca he ido a terapia”

Las 10 mejores películas para disfrutar en Netflix México este fin de semana

Pepe Aguilar estaría produciendo el nuevo disco de Christian Nodal, revela compositor

DEPORTES

¿Quién fue Edu dos Santos,

¿Quién fue Edu dos Santos, futbolista que dejó una inmortal huella en el Club América?

Alexis Gutiérrez y la indirecta que mandó para Cruz Azul y Chivas: “Estoy en el mejor equipo de México”

¿Por qué no están? Las ausencias que marcan la convocatoria del Tri para octubre

Entrenador de México Sub 20 manda mensaje de aliento previo al duelo ante Marruecos: “Depende de nosotros”

Shakur Stevenson se rinde ante Canelo Álvarez y considera que está infravalorado: “Es el mexicano más grande que he visto”