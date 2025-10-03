México

Pensión IMSS e ISSSTE: esta es la fecha exacta del pago mensual y el aguinaldo en noviembre

Las personas pensionadas podrán comenzar a planificar los gastos de fin de año

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Los pensionados del IMSS e
Los pensionados del IMSS e ISSSTE recibirán su pago de pensión y aguinaldo en esta fecha del mes de noviembre. (Freepik)

Noviembre marca para jubilados y pensionados en México la llegada de dos ingresos esperados: el pago mensual de la pensión y la entrega del aguinaldo, un ingreso clave para afrontar gastos de fin de año en un entorno de aumentos constantes en productos y servicios.

De acuerdo con la información difundida, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya compartieron las fechas precisas de estos depósitos, detallando cómo y cuándo podrán disponer los pensionados de estos recursos.

IMSS da a conocer fecha de pago de noviembre y aguinaldo

En el caso del IMSS, el depósito correspondiente a la pensión de noviembre de 2025 está programado para el lunes 3 de noviembre. Junto con este pago, iniciará la dispersión del aguinaldo a quienes hayan cumplido los criterios legales establecidos.

Según la normatividad vigente, el aguinaldo mínimo será de 7 mil 003 pesos para quienes residen en zonas fronterizas y 6 mil 223 pesos para el resto del país. Este pago puede otorgarse en una sola exhibición o, en ciertos casos, dividirse en dos partes: la primera junto con la pensión de noviembre y la segunda en enero de 2026.

El IMSS recomienda que, si algún beneficiario nota la ausencia del aguinaldo en su cuenta en las fechas anunciadas, lo notifique ante el área de pensiones para realizar la aclaración necesaria.

El IMSS realiza sus depósitos
El IMSS realiza sus depósitos los primeros días del mes correspondiente (IMSS)

ISSSTE estipula fecha de mensualidad y aguinaldo en calendario oficial

Por otro lado, el ISSSTE implementa un calendario de pagos diferente para el aguinaldo de sus jubilados y pensionados. Por lo que, el pago correspondiente a la mensualidad de noviembre estará disponible a partir del 30 de octubre.

Según la calendarización del Instituto, el aguinaldo será dispersado de la siguiente forma: un pago está programado en la primera quincena de noviembre de 2025 y la segunda parte en enero de 2026.

El monto mínimo garantizado en este caso es de 6,121 pesos, asegurándose que ningún beneficiario reciba menos de esa cantidad estipulada por ley. La distribución escalonada busca que los adultos mayores puedan organizar mejor sus gastos para las festividades y el inicio del próximo año.

Pagos Pensión ISSSTE 2025. Foto:
Pagos Pensión ISSSTE 2025. Foto: Gobierno de México.

El interés de los adultos mayores por estos pagos adicionales crece cada año, ya que representan no solo un alivio para encarar los incrementos de precios, sino también una oportunidad de cerrar el ciclo anual con mayor certidumbre financiera. Para cualquier duda sobre el proceso, los institutos aconsejan a los beneficiarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales y consultar sus plataformas digitales.

Temas Relacionados

Pensión IMSSPensión ISSSTEpensionadosnoviembre2025IMSSISSSTEpersonas pensionadasmexico-noticias

Más Noticias

El miedo que Abelito venció en La Casa de los Famosos México y ahora enfrenta con Aldo de Nigris

El influencer dejó atrás sus temores y marcó un antes y un después en su paso por el reality show

El miedo que Abelito venció

Las mejores canciones para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Estos temas y artistas han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Spotify

Las mejores canciones para escuchar

Cuál fue la razón por la que fue suspendido una fecha del “90’s Pop Tour Antro” en el Auditorio Nacional

Cuál fue la razón por

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

El lateral derecho sufrió una rotura de ligamentos cruzados y puede perderse la Copa del Mundo 2026

Chaco Gimenez le manda mensaje

Cómo quitar la mancha oscura del inodoro con dos ingredientes caseros y en pocos minutos

Esta mezcla es efectiva y de bajo costo

Cómo quitar la mancha oscura
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan amparo a Luis Cárdenas

Niegan amparo a Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso

Sentencian a hombre que trató de subir más de 300 kilos de marihuana a una grúa en Nuevo León

Detienen a presunto reclutador del crimen organizado y liberan a tres jóvenes en Ojuelos, Jalisco

Procesan a tres presuntos miembros del CJNG detenidos en Michoacán con armas de fuego, drogas y explosivos

Procesan a cuatro personas capturadas con armas de fuego largas, chalecos y 27 vehículos en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

El miedo que Abelito venció

El miedo que Abelito venció en La Casa de los Famosos México y ahora enfrenta con Aldo de Nigris

Las mejores canciones para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Cuál fue la razón por la que fue suspendido una fecha del “90’s Pop Tour Antro” en el Auditorio Nacional

Alexis Ayala asegura no tener nada personal contra Dalílah Polanco pese a no darle la mano durante su salida de LCDLFMX

La Casa de los Famosos EN VIVO hoy 2 de octubre: sigue la tarde de los habitantes

DEPORTES

Chaco Gimenez le manda mensaje

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire

NFL en México: cuándo y donde será el regreso del futbol americano a CDMX

Piovi renueva con La Máquina: contrato extendido hasta 2028