Pensión IMSS e ISSSTE: esta es la fecha exacta del pago mensual y el aguinaldo en noviembre

Los pensionados del IMSS e ISSSTE recibirán su pago de pensión y aguinaldo en esta fecha del mes de noviembre. (Freepik)

Noviembre marca para jubilados y pensionados en México la llegada de dos ingresos esperados: el pago mensual de la pensión y la entrega del aguinaldo, un ingreso clave para afrontar gastos de fin de año en un entorno de aumentos constantes en productos y servicios.

De acuerdo con la información difundida, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya compartieron las fechas precisas de estos depósitos, detallando cómo y cuándo podrán disponer los pensionados de estos recursos.

IMSS da a conocer fecha de pago de noviembre y aguinaldo

En el caso del IMSS, el depósito correspondiente a la pensión de noviembre de 2025 está programado para el lunes 3 de noviembre. Junto con este pago, iniciará la dispersión del aguinaldo a quienes hayan cumplido los criterios legales establecidos.

Según la normatividad vigente, el aguinaldo mínimo será de 7 mil 003 pesos para quienes residen en zonas fronterizas y 6 mil 223 pesos para el resto del país. Este pago puede otorgarse en una sola exhibición o, en ciertos casos, dividirse en dos partes: la primera junto con la pensión de noviembre y la segunda en enero de 2026.

El IMSS recomienda que, si algún beneficiario nota la ausencia del aguinaldo en su cuenta en las fechas anunciadas, lo notifique ante el área de pensiones para realizar la aclaración necesaria.

ISSSTE estipula fecha de mensualidad y aguinaldo en calendario oficial

Por otro lado, el ISSSTE implementa un calendario de pagos diferente para el aguinaldo de sus jubilados y pensionados. Por lo que, el pago correspondiente a la mensualidad de noviembre estará disponible a partir del 30 de octubre.

Según la calendarización del Instituto, el aguinaldo será dispersado de la siguiente forma: un pago está programado en la primera quincena de noviembre de 2025 y la segunda parte en enero de 2026.

El monto mínimo garantizado en este caso es de 6,121 pesos, asegurándose que ningún beneficiario reciba menos de esa cantidad estipulada por ley. La distribución escalonada busca que los adultos mayores puedan organizar mejor sus gastos para las festividades y el inicio del próximo año.

Pagos Pensión ISSSTE 2025. Foto: Gobierno de México.

El interés de los adultos mayores por estos pagos adicionales crece cada año, ya que representan no solo un alivio para encarar los incrementos de precios, sino también una oportunidad de cerrar el ciclo anual con mayor certidumbre financiera. Para cualquier duda sobre el proceso, los institutos aconsejan a los beneficiarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales y consultar sus plataformas digitales.