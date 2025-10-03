México

Estudiante de Ingeniería Biomédica vive en una cisterna sin baño ni toma de agua en CDMX

El joven oriundo del Edomex mostró cómo adaptó el lugar para convertirlo en un departamento

Por Adriana Castillo

Guardar
(TikTok: @varelastips)
(TikTok: @varelastips)

En redes sociales se viralizó la historia de Sergio Varela, un joven oriundo de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, que se mudó a un sótano/cisterna en la Ciudad de México con la ilusión de poder cumplir su sueño: estudiar Ingeniería Biomédica.

De acuerdo con la información que compartió el estudiante de 20 años en su cuenta de TikTok, aceptó vivir en la cisterna de un departamento habitacional porque no encontró otra opción y no quería tener roomies.

"La escuela me queda en corto, pero pasa que de cuatro departamentos disponibles que había para mí, ninguno los podía rentar porque el contrato aún no había finalizado. Podría sonar payaso, pero la verdad, yo no quería ni roomies ni vivir en un cuarto de estudiantes de tres por dos. Entonces mejor me mudé a una cisterna", contó.

El joven mostró cómo adaptó el sótano TikTok: @varelastips

Sergio Varela reveló que paga aproximadamente 5 mil 500 pesos mensuales y reveló que no cuenta con una toma de agua ni con baño propio, solo tiene un sistema de extracción de aire y ventilación.

“La verdad como que solito te acostumbras a todo: a no tener toma de agua, a tener que cruzar esta pared cada que te paras y a tener el baño bien pinche lejos, pero eso obligó a mi cuerpo a no pararse en la noche a mear”, contó.

El estudiante confesó que no planea vivir mucho tiempo en ese lugar; no obstante, considera que esta experiencia lo ha ayudado a adoptar estrategias para su autocuidado.

(TikTok: @varelastips)
(TikTok: @varelastips)

“Esto me ha dejado mucho sentido de responsabilidad, vivir solo, pero ya me quiero salir de aquí”, dijo.

Eso no fue todo, Sergio Varela también mostró cómo luce su ‘departamento’ en el interior. Según contó, logró meter sus muebles (cama, sillón, comedor, cocina, escritorio) y artículos personales gracias a que la escalera que se encuentra en la entrada es movible.

Respecto al baño, el estudiante mostró la travesía que hace para poder hacer sus necesidades. Primero sale de la cisterna, después sube un piso del aparente departamento habitacional y ahí tiene acceso a un baño con regadera.

(TikTok: @varelastips)
(TikTok: @varelastips)

La historia se viralizó en redes sociales, donde algunos internautas empatizaron con el joven, otros señalaron que esta situación podría estar relacionada con la gentrificación de ciertas colonias de la Ciudad de México.

  • "No te salía mejor comprar un carro … vivir así no es de Dios, diría mi mamá."
  • “¿La de viajar 3 horas de ida y 3 de vuelta diario no te la sabes?"
  • "Deja que sea cisterna….. los temblores y cuántos pisos hay en el edificio."

Temas Relacionados

CDMXEdomexIngeniería BiomédicaCisternagentrificaciónsótanomexico viralesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas repelen ataque armado en ejido La Llorona, Reynosa, no hay heridos ni detenidos

La Vocería de Seguridad estatal reveló que se mantiene la vigilancia por tierra y aire

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas

Reportan secuestro de un escolta del hijo de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

En hechos recientes un grupo armado había atacado la camioneta de seguridad donde viajaba la nieta del gobernador

Reportan secuestro de un escolta

Amenaza de bomba en FES Iztacala moviliza a cuerpos de emergencia: desalojan a estudiantes y maestros l Video

Autoridades activan protocolos de seguridad tras mensaje que advertía sobre explosivo y posible tiroteo

Amenaza de bomba en FES

Tiroteo nocturno en Aguaruto, Sinaloa, deja un policía muerto y tres lesionados en campo de voleibol

En hechos casi paralelos, se registró que un menor de edad también fue víctima de un atentado a balazos en la zona de Culiacán

Tiroteo nocturno en Aguaruto, Sinaloa,

Deportan a México y detienen Sandra Lucía Téllez por su presunta responsabilidad en la tragedia de la Guardería ABC

La socia propietaria del inmueble donde murieron 49 menores de edad se encontraba prófuga en territorio estadounidense

Deportan a México y detienen
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas repelen ataque armado en ejido La Llorona, Reynosa, no hay heridos ni detenidos

Reportan secuestro de un escolta del hijo de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Tiroteo nocturno en Aguaruto, Sinaloa, deja un policía muerto y tres lesionados en campo de voleibol

Deportan a México y detienen a Sandra Lucía Téllez por su presunta responsabilidad en tragedia de la Guardería ABC

Autoridades investigan ejecución de menor de edad en Culiacán, Ejército resguarda el área tras ataque

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal sorprende a sus

Christian Nodal sorprende a sus fans con un foto sin camisa

Caso Micky Hair: Eduardo ‘N’ aparece y rechaza ser autor intelectual del asesinato

Aleks Syntek desata polémica por insensible comentario a Tito Fuentes sobre los estragos de las adicciones

“Cizañosa”: Poncho De Nigris protagoniza encontronazo con reportera tras ser cuestionado sobre rumores de su pasado

Regresa ‘La Familia P. Luche’ y Federica descubre la doble vida de Ludovico 13 años después: “Somos la casa chica”

DEPORTES

Los récords de Lionel Messi

Los récords de Lionel Messi que podría superar Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 2025

Representante de Gilberto Mora asegura podría dar el salto al futbol europeo en 2026

Atlas fortalece su cuerpo técnico al fichar a deportista olímpica mexicana

Enrique Borja respalda a Gilberto Mora para el Mundial 2026: “Tiene la calidad y la capacidad”

TRIONDA: cuánto cuesta el balón del Mundial 2026 en pesos mexicanos