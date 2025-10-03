Estudiante de Ingeniería Biomédica vive en una cisterna sin baño ni toma de agua en CDMX

(TikTok: @varelastips)

En redes sociales se viralizó la historia de Sergio Varela, un joven oriundo de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, que se mudó a un sótano/cisterna en la Ciudad de México con la ilusión de poder cumplir su sueño: estudiar Ingeniería Biomédica.

De acuerdo con la información que compartió el estudiante de 20 años en su cuenta de TikTok, aceptó vivir en la cisterna de un departamento habitacional porque no encontró otra opción y no quería tener roomies.

"La escuela me queda en corto, pero pasa que de cuatro departamentos disponibles que había para mí, ninguno los podía rentar porque el contrato aún no había finalizado. Podría sonar payaso, pero la verdad, yo no quería ni roomies ni vivir en un cuarto de estudiantes de tres por dos. Entonces mejor me mudé a una cisterna", contó.

El joven mostró cómo adaptó el sótano

Sergio Varela reveló que paga aproximadamente 5 mil 500 pesos mensuales y reveló que no cuenta con una toma de agua ni con baño propio, solo tiene un sistema de extracción de aire y ventilación.

“La verdad como que solito te acostumbras a todo: a no tener toma de agua, a tener que cruzar esta pared cada que te paras y a tener el baño bien pinche lejos, pero eso obligó a mi cuerpo a no pararse en la noche a mear”, contó.

El estudiante confesó que no planea vivir mucho tiempo en ese lugar; no obstante, considera que esta experiencia lo ha ayudado a adoptar estrategias para su autocuidado.

(TikTok: @varelastips)

“Esto me ha dejado mucho sentido de responsabilidad, vivir solo, pero ya me quiero salir de aquí”, dijo.

Eso no fue todo, Sergio Varela también mostró cómo luce su ‘departamento’ en el interior. Según contó, logró meter sus muebles (cama, sillón, comedor, cocina, escritorio) y artículos personales gracias a que la escalera que se encuentra en la entrada es movible.

Respecto al baño, el estudiante mostró la travesía que hace para poder hacer sus necesidades. Primero sale de la cisterna, después sube un piso del aparente departamento habitacional y ahí tiene acceso a un baño con regadera.

(TikTok: @varelastips)

La historia se viralizó en redes sociales, donde algunos internautas empatizaron con el joven, otros señalaron que esta situación podría estar relacionada con la gentrificación de ciertas colonias de la Ciudad de México.

"No te salía mejor comprar un carro … vivir así no es de Dios, diría mi mamá."

“¿La de viajar 3 horas de ida y 3 de vuelta diario no te la sabes?"

"Deja que sea cisterna….. los temblores y cuántos pisos hay en el edificio."