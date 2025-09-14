Influencers Conder y Doris Name denuncian intento de asalto con violencia en carretera de Puebla

A través de un video, las creadora digitales Conder y Doris Name alertaron a sus seguidores sobre el modus operandi de grupos delincuenciales en la zona. (@conderyname, Instagram)

Las creadoras digitales Conder y Doris Name hicieron a un lado la comicidad que distingue su contenido para alertar a sus más de 665 mil seguidores de la inseguridad que prevalece en la carretera que conecta Puebla con Veracruz.

Durante un reciente viaje en carretera, la pareja escapó a un intento de asalto en el tramo entre Acatzingo y Progreso de Juárez de la autopista Puebla-Orizaba.

Conder y Doris Name denunciaron en sus redes sociales un intento de asalto en la autopista Puebla-Orizaba. Crédito: @conderyname, Instagram

“Diosito es muy grande”

A través de un video en sus plataformas digitales, explicaron que con frecuencia viajan de Ciudad de México a su estado natal, Veracruz: “Para ver a nuestras familias hay de dos: o irnos en avión o irnos en el nombre de Dios y arriesgar la vida”, indicó Doris Name.

Destacaron que pese a que eran conscientes de reportes de asaltos e accidentes carreteros, hasta este fin de semana sus traslados se habían desarrollado sin incidentes.

Conder detalló que en la entrada a Puebla, una persona intentó dañar su auto para obligarlas a detenerse. “Había una pinche lacra aventándonos piedras a las llantas. Bendito Dios, Doris las logró esquivar. Pero de habernos dado, esa es la forma en la que ya han asaltado a muchísima, pero muchísima gente en esa carretera. Te revientan las llantas, te tienes que orillar y de la nada te salen cabron** armados”.

Las creadoras digitales se dijeron afortunadas de salir ilesas del incidente. (@conderyname, Instagram)

¿Por qué la 15OD es una de las carreteras más peligrosas del país?

La autopista México-Puebla-Orizaba —o 150D— se considera una de las más peligrosas del país debido a la alta incidencia de asaltos y robos, especialmente hacia unidades de carga.

La alta incidencia de robos es un problema reportado a autoridades de los tres niveles de gobierno, cuya estrategia conjunta de seguridad no ha logrado inhibir los delitos.

En ese sentido, Doris Name finalizó la transmisión con una dura crítica a las autoridades: “Este TikTok no es para pedirle al gobierno que haga algo, porque no es como que no sepan que están pasando esas cosas en esa carretera. Es para que ustedes se cuiden, estén alerta y anden con mucho, pero mucho cuidado. Si llegan a vivir algo así, no se detengan, de verdad. Aunque echen a perder su rin, les puede salir más barato”.

La autopista México-Puebla-Orizaba —o 150D— se considera una de las más peligrosas del país debido a la alta incidencia de asaltos y robos, especialmente hacia unidades de carga. Crédito: Captura de pantalla / X@adn40