¿Cuáles son los beneficios para la salud del Té de cempasúchil?

Preparado con flores pequeñas, este remedio popular ayuda a combatir problemas que afectan el bienestar general

Por Joshua Espinosa

La especie Tagetes erecta es
La especie Tagetes erecta es la protagonista de las festividades mexicanas y tiene aplicaciones en agricultura e industria textil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cempasúchil, reconocido por iluminar altares y caminos durante el Día de Muertos, representa mucho más que un símbolo de tradición en la cultura mexicana.

De origen prehispánico, el color naranja brillante y aroma penetrante del cempasúchil han hecho de esta flor un elemento central en los rituales para honrar a los difuntos. Sin embargo, su valor se extiende más allá del Día de Muertos, ya que posee aplicaciones relevantes tanto en la medicina tradicional como en la vida cotidiana, según destaca el Instituto de Biología de la UNAM en declaraciones recogidas por UNAM Global.

La especie que protagoniza las festividades mexicanas es la Tagetes erecta, conocida en náhuatl como “cempohualxochitl”, lo que significa “varias flores” o “veinte flores”. A lo largo de los siglos, el uso de cempasúchil se ha extendido del campo simbólico al práctico, en ámbitos que van desde la agricultura hasta la industria textil. No obstante, uno de sus mayores aportes se encuentra en el ámbito de la salud.

La flor de cempasúchil, de
La flor de cempasúchil, de origen prehispánico, destaca por su color y aroma en rituales y medicina tradicional. (CAURTOSCURO)

El té de cempasúchil, preparado generalmente con flores pequeñas y ocasionalmente con ramas, es una infusión tradicionalmente utilizada en México para aliviar diversos malestares digestivos.

Según explicó el doctor Leonardo Alejandro Beltrán Rodríguez, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, se recurre al té de cempasúchil para hacer frente a situaciones como empacho, indigestión, diarrea, cólicos y otras molestias estomacales. El procedimiento habitual consiste en verter de tres a cuatro flores en agua caliente, dejar reposar algunos minutos y luego beber el líquido colado.

Además de las dolencias digestivas, el té de cempasúchil también se utiliza para mitigar los dolores menstruales. En este contexto, el uso más común son los baños de asiento, en los que la bebida de la flor se mezcla con otras plantas, como el pericón, y se aplica sobre el vientre para buscar alivio. No es necesario que se utilice la infusión en este uso.

El té de cempasúchil se
El té de cempasúchil se utiliza en México para aliviar malestares digestivos y dolores menstruales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen otros usos menos extendidos del té de cempasúchil, como el apoyo en casos de fiebre, tos y algunas enfermedades respiratorias, incluido el catarro y la bronquitis.

Históricamente, el cempasúchil también ha tenido relevancia en prácticas agrícolas, siendo empleada como repelente natural de insectos y como fertilizante orgánico gracias a su capacidad para mejorar el suelo y nutrir los cultivos. En la industria moderna, países como China e India han aprovechado los pigmentos naturales de la flor para teñir textiles y aportar color a alimentos.

No obstante, la producción nacional de cempasúchil ha experimentado cambios. A pesar del incremento en la siembra, la llegada de semillas importadas, principalmente de China, ha desplazado en parte a la flor tradicional mexicana en algunos mercados. El Dr. Beltrán Rodríguez, ha hecho un llamado a valorar la planta nativa, tanto por su utilidad ancestral como por su aportación a la biodiversidad y las tradiciones locales. Ante cualquier síntoma o molestia, recuerda consultar a un profesional de la salud.

