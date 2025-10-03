¿Cómo seleccionarán al casting de LCDLFM 4? Rosa María Noguerón lo revela

A unos días de la final, versiones periodísticas apuntaban a que directivos de TelevisaUnivision analizaban pausar el reality. (Infobae México / Jovani Pérez)

El proceso de casting La Casa de los Famosos México 4 ya despierta expectativas entre los seguidores del reality y la industria del entretenimiento.

Rosa María Noguerón, productora del programa, compartió en un encuentro con la prensa detalles sobre cómo se seleccionarán los participantes reality show para la próxima temporanda.

Proceso de casting y perfil de los participantes

Durante la plática con los medios de comunicación, Noguerón explicó que el proceso de selección famosos para la próxima edición del reality va más allá de buscar celebridades reconocidas.

La productora enfatizó que el objetivo es reunir a personas capaces de sorprender y conectar con el público a través de sus historias de vida.

“Es bien importante tener a gente muy creativa, a gente muy emotiva, a gente que tenga una historia de vida interesante”, afirmó Noguerón.

La selección no solo se basa en la fama, sino en la capacidad de los participantes para generar emociones y momentos inesperados dentro de la casa.

Noguerón detalló que el equipo de producción prioriza perfiles que puedan aportar dinamismo y autenticidad al encierro. Una vez dentro de la casa, las emociones de los concursantes se intensifican y las estrategias pueden cambiar.

“Cuando los convencemos al inicio, lo más difícil es decir: ‘Diez semanas encerrado, sin ver a mi familia, sin tener contacto con el mundo, sin tener mi celular’”, relató la productora.

La experiencia transforma a los participantes, quienes muchas veces no anticipan cómo reaccionarán ante el aislamiento y la competencia. Por ello, el proceso de casting se orienta a identificar personas dispuestas a vivir intensamente el juego y a compartir aspectos genuinos de su personalidad.

Retos en la selección de famosos y deportistas

Uno de los mayores desafíos para la producción radica en la agenda de los famosos y deportistas considerados para el reality.

Noguerón compartió que, en numerosas ocasiones, figuras de alto perfil han debido rechazar la invitación debido a compromisos profesionales ineludibles.

“Ustedes no saben la cantidad de famosos, deportistas que hemos tenido en nuestro book de participantes y de pronto nos dicen: ‘No puedo porque en tal semana, que es la semana ocho, yo tengo una pelea o tengo un partido en otro lado o, o soy conductor de tal o cual cosa y no podría estar’”, explicó la productora.

La imposibilidad de garantizar la permanencia de los concursantes hasta una fecha específica obliga al equipo a descartar talentos valiosos, ya que no existe forma de prever en qué momento saldrán del juego.

El casting como motor del éxito del reality

Para Noguerón, el proceso de proceso de casting es el pilar sobre el que se construye el éxito de La Casa de los Famosos México. Una vez que los participantes cruzan la puerta de la casa, la producción ya no puede intervenir en el desarrollo del reality, y todo queda en manos de los concursantes.

“Ni ellos mismos saben a qué le apuestan estando adentro. Hay quien lleva estrategias, hay quien dice: ‘Yo prefiero que la casa me sorprenda’”, reflexionó la productora.

Esta imprevisibilidad convierte al casting en una apuesta crucial, ya que la dinámica y el atractivo del programa dependen de la interacción espontánea y las decisiones de los seleccionados.