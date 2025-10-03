México

Claudia Sheinbaum estrena documental por su primer año como presidenta de México

“El pueblo de México recupera su dignidad”, así comienza la grabación de la mandataria: te decimos dónde estará disponible

Por Jaqueline Viedma

Sheinbaum estrenó documental este 3
Sheinbaum estrenó documental este 3 de octubre por sus primeros 365 días como presidenta de México. | Jovani Pérez

Este 3 de octubre de 2025, tal como lo adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum, este día estrenó el documental que aborda sus primeros 365 días al frente del gobierno de México, con el lema “La transformación avanza”, comparte distintos momentos relevantes desde que comenzó su mandato.

En días previos, Sheinbaum habría publicado un adelanto de esta grabación, confirmando el día de estreno, por lo que hoy el documental fue publicado en sus cuentas de redes sociales oficiales, Facebook, YouTube y X (antes Twitter), el video se encuentra de manera completa, mientras que en otras plataformas solo se encuentra el anunció.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumMéxicoDocumentalgobierno federalmexico-noticias

