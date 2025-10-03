Claudia Sheinbaum estrena documental por su primer año como presidenta de México

Este 3 de octubre de 2025, tal como lo adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum, este día estrenó el documental que aborda sus primeros 365 días al frente del gobierno de México, con el lema “La transformación avanza”, comparte distintos momentos relevantes desde que comenzó su mandato.
En días previos, Sheinbaum habría publicado un adelanto de esta grabación, confirmando el día de estreno, por lo que hoy el documental fue publicado en sus cuentas de redes sociales oficiales, Facebook, YouTube y X (antes Twitter), el video se encuentra de manera completa, mientras que en otras plataformas solo se encuentra el anunció.
Información en desarrollo...
