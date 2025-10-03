Belinda se someterá a una operación: “Literalmente todos los días estoy en rehabilitación”

Belinda no para (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO)

El ritmo ininterrumpido de compromisos profesionales ha llevado a Belinda a posponer una intervención quirúrgica necesaria por una lesión en la rodilla, según reveló la propia artista en una entrevista con el programa Hoy.

La cantante, que actualmente participa en conciertos y en la obra Mentiras, el musical, enfrenta un problema en el menisco que le genera dolor constante y la obliga a someterse a rehabilitación diaria.

A pesar de las molestias físicas, Belinda ha mantenido su agenda sin alteraciones, priorizando sus proyectos musicales y su regreso al teatro.

La intérprete explicó que la exigencia de sus actividades le ha impedido atenderse de inmediato, aunque tiene claro que la cirugía es inevitable:

(Instagram)

“Es que no he podido descansar. Ya mis fans me van a dejar descansar en Navidad porque para operarme la rodilla necesito por lo menos un mes para no pisar y no sé cuándo va a poder ser eso”, afirmó Belinda al programa Hoy.

La artista compartió que, además de la lesión en la rodilla, ha enfrentado otros problemas de salud durante el año. “Yo me he enfermado, tengo roto el menisco, estoy mal de la garganta, entonces todos los días estoy… ha sido un año de mucho trabajo para mí, entonces me estoy preparando todos los días, pero sí un poquito de repente cansada, pero emocionada por todo el cariño que hemos recibido del público”, relató en la misma entrevista.

El carácter enérgico de la cantante ha influido en la gravedad de su lesión, ya que, según sus propias palabras, su entrega en el escenario la ha llevado a situaciones de riesgo:

“Literalmente todos los días estoy en rehabilitación, o sea, sí he sufrido mucho temas de salud con la rodilla y yo como soy muy aventada y me aviento en mis conciertos y me voy con el público… no mido muchas veces el peligro”, reconoció.

A pesar de las dificultades físicas, la artista ha reiterado su compromiso con el público y sus proyectos, posponiendo la operación hasta cumplir con sus obligaciones profesionales.

¿Qué es un menisco roto?

(Infobae México)

Un menisco roto es una lesión en uno de los dos cartílagos en forma de medialuna ubicados dentro de la rodilla. Los meniscos, interno y externo, cumplen la función de absorber impactos y estabilizar la articulación al distribuir el peso corporal durante actividades como caminar, correr o saltar.

Esta lesión suele ocurrir por un movimiento brusco de giro o rotación de la rodilla cuando el pie permanece fijo, frecuente en deportes como fútbol, básquetbol o esquí. Los adultos mayores también pueden sufrir roturas meniscales debido al desgaste progresivo del cartílago por la edad.

Entre los síntomas más comunes se encuentran dolor en la rodilla, inflamación, dificultad para mover la articulación, sensación de bloqueo o chasquido y una limitación funcional para apoyar el peso. El diagnóstico se confirma mediante examen físico y, en ocasiones, estudios de imágenes como resonancia magnética.

El tratamiento depende del tipo, tamaño y localización de la rotura, así como de la edad y el nivel de actividad de la persona. Puede consistir en reposo, fisioterapia y medicamentos antiinflamatorios, o requerir cirugía artroscópica para reparar o extraer el fragmento dañado. La recuperación suele permitir retomar las actividades normales tras un periodo de rehabilitación adecuado.