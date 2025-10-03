Aseguran fusiles de asalto tras huida de sujetos en inmediaciones de una gasolinera en Jalisco

Las armas aseguradas (Guardia Nacional)

En un operativo en Jalisco, elementos de la Guardia Nacional localizaron y aseguraron cinco fusiles de asalto, una arma corta, 25 cargadores y 556 cartuchos útiles de distintos calibres dentro de un vehículo que, según reportó la propia corporación, fue abandonado por dos personas que emprendieron la huida al detectar la presencia de las fuerzas de seguridad.

El aseguramiento ocurrió mientras personal de la Guardia Nacional realizaba patrullajes de prevención y seguridad en las inmediaciones del municipio de Tepatitlán de Morelos. Durante estas labores, los uniformados advirtieron la actitud sospechosa de los ocupantes de un automóvil localizado en una gasolinera.

Al notar la cercanía de las unidades oficiales, los dos individuos descendieron rápidamente del vehículo y escaparon en direcciones distintas.

No hubo personas detenidas (Guardia Nacional)

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran un chaleco táctico con un logo, al parecer de una organización criminal, sin que las autoridades hayan detallado si el arsenal estaría ligado con una estructura delictiva.

Una vez garantizadas las condiciones de seguridad en la zona, los efectivos procedieron a revisar el automóvil, encontrado el arsenal mencionado.

Tanto las armas como el vehículo fueron trasladados y puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal para el desarrollo de las investigaciones correspondientes, confirmó la institución en su comunicado oficial.

Capturan a presunto reclutador del crimen organizado en Jalisco

Las víctimas refirieron que les ofrecieron ir a una fiesta . Crédito: Dirección de Seguridad Pública Municipal - Ojuelos, Jalisco

Por su parte, las autoridades identificaron recientemente un caso en Jalisco donde tres jóvenes fueron rescatados tras haber sido engañados y reclutados por un presunto miembro de la delincuencia organizada.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ojuelos informó el 2 de octubre sobre la detención de César “N”, a quien se le acusa de trata de personas y quien presuntamente es responsable de atraer a las víctimas bajo falsas promesas.

Los había invitado a una fiesta

Según el reporte de las autoridades municipales el rescate y arresto fueron realizados luego de labores conjuntas de inteligencia y vigilancia con la Policía del Estado. El detenido, de 20 años, habría citado a sus víctimas —dos mujeres y un hombre, de 18, 22 y 24 años— bajo el pretexto de asistir a una fiesta. Una vez en el lugar, les quitó sus teléfonos móviles y credenciales, para posteriormente informarles que trabajarían para una organización criminal, grupo al que él afirmaba pertenecer.

“En la entrevista inicial con los jóvenes se detectó que estaban siendo reclutados por las propias versiones que daban ellos", destacó Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad de Jalisco