México

Aseguran fusiles de asalto tras huida de sujetos en inmediaciones de una gasolinera en Jalisco

Los hechos ocurrieron en el municipio de Tepatitlán de Morelos

Por Luis Contreras

Guardar
Las armas aseguradas (Guardia Nacional)
Las armas aseguradas (Guardia Nacional)

En un operativo en Jalisco, elementos de la Guardia Nacional localizaron y aseguraron cinco fusiles de asalto, una arma corta, 25 cargadores y 556 cartuchos útiles de distintos calibres dentro de un vehículo que, según reportó la propia corporación, fue abandonado por dos personas que emprendieron la huida al detectar la presencia de las fuerzas de seguridad.

El aseguramiento ocurrió mientras personal de la Guardia Nacional realizaba patrullajes de prevención y seguridad en las inmediaciones del municipio de Tepatitlán de Morelos. Durante estas labores, los uniformados advirtieron la actitud sospechosa de los ocupantes de un automóvil localizado en una gasolinera.

Al notar la cercanía de las unidades oficiales, los dos individuos descendieron rápidamente del vehículo y escaparon en direcciones distintas.

No hubo personas detenidas (Guardia
No hubo personas detenidas (Guardia Nacional)

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran un chaleco táctico con un logo, al parecer de una organización criminal, sin que las autoridades hayan detallado si el arsenal estaría ligado con una estructura delictiva.

Una vez garantizadas las condiciones de seguridad en la zona, los efectivos procedieron a revisar el automóvil, encontrado el arsenal mencionado.

Tanto las armas como el vehículo fueron trasladados y puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal para el desarrollo de las investigaciones correspondientes, confirmó la institución en su comunicado oficial.

Capturan a presunto reclutador del crimen organizado en Jalisco

Las víctimas refirieron que les ofrecieron ir a una fiesta . Crédito: Dirección de Seguridad Pública Municipal - Ojuelos, Jalisco

Por su parte, las autoridades identificaron recientemente un caso en Jalisco donde tres jóvenes fueron rescatados tras haber sido engañados y reclutados por un presunto miembro de la delincuencia organizada.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ojuelos informó el 2 de octubre sobre la detención de César “N”, a quien se le acusa de trata de personas y quien presuntamente es responsable de atraer a las víctimas bajo falsas promesas.

Los había invitado a una fiesta

Según el reporte de las autoridades municipales el rescate y arresto fueron realizados luego de labores conjuntas de inteligencia y vigilancia con la Policía del Estado. El detenido, de 20 años, habría citado a sus víctimas —dos mujeres y un hombre, de 18, 22 y 24 años— bajo el pretexto de asistir a una fiesta. Una vez en el lugar, les quitó sus teléfonos móviles y credenciales, para posteriormente informarles que trabajarían para una organización criminal, grupo al que él afirmaba pertenecer.

“En la entrevista inicial con los jóvenes se detectó que estaban siendo reclutados por las propias versiones que daban ellos", destacó Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad de Jalisco

Temas Relacionados

JaliscoTepatitlánNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 3 de septiembre

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

¿Cuáles son los beneficios para la salud del Té de cempasúchil?

Preparado con flores pequeñas, este remedio popular ayuda a combatir problemas que afectan el bienestar general

¿Cuáles son los beneficios para

INAPAM: adultos mayores podrían recibir un “dinero extra” a finales de 2025 con este programa

Este apoyo tiene el objetivo de promover empleos remunerados para personas que cuenten con esta credencial

INAPAM: adultos mayores podrían recibir

Té de la belleza: la infusión coreana rica en retinol con beneficios para la piel y efecto antienvejecimiento

Recetas milenarias con frutos y raíces como jujube y goji se asocian con el fortalecimiento del sistema inmunológico y la salud cutánea, según textos históricos de la medicina oriental

Té de la belleza: la

Terence Crawford confiesa que ya tenía el plan para vencer a Canelo antes de enfrentarlo: “Sabía que le iba a ganar”

El estadounidense subió hasta tres categorías de peso para arrebatarle el campeonato indiscutido de las 168 libras al tapatío

Terence Crawford confiesa que ya
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja heridos a cinco oficiales de Fuerza Civil Nuevo León

Reportan asesinato de “El Ave”, presunto operador de la Familia Michoacana en Morelos

Niegan amparo a Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso

Sentencian a hombre que trató de subir más de 300 kilos de marihuana a una grúa en Nuevo León

Detienen a presunto reclutador del crimen organizado y liberan a tres jóvenes en Ojuelos, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 3 de septiembre

“Avatar: El camino del agua” vuelve a las salas de cine de México para reestreno de una semana

Alexis Ayala responde contundente a las acusaciones de maltrato por parte de Paty Díaz, su ex pareja

La millonaria fortuna que tendría Aarón Mercury de haber llegado a la final de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México: cómo votar más de 10 veces para hacer ganar a tu favorito

DEPORTES

Terence Crawford confiesa que ya

Terence Crawford confiesa que ya tenía el plan para vencer a Canelo antes de enfrentarlo: “Sabía que le iba a ganar”

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan los boletos para el partido de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire