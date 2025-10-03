México

Amenaza de bomba en FES Iztacala moviliza a cuerpos de emergencia: desalojan a estudiantes y maestros l Video

Autoridades activan protocolos de seguridad tras mensaje que advertía sobre explosivo y posible tiroteo

Por Jorge Contreras

Guardar
Amenaza de Bomba FES Iztacala
Amenaza de Bomba FES Iztacala UNAM operativo (Red Edomex/FB)

Una intensa movilización policial y de servicios de emergencia se registró este viernes en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, luego de que se localizara un mensaje escrito en un pizarrón que advertía sobre la presencia de una supuesta bomba e incluso mencionaba un posible tiroteo.

De acuerdo con reportes preliminares, personal administrativo detectó la amenaza y de inmediato dio aviso a las autoridades de la institución, quienes activaron los protocolos internos de protección.

Minutos después, se desalojó de manera preventiva a estudiantes, docentes y trabajadores, con el objetivo de evitar cualquier riesgo.

Equipos de emergencia aplicaron operativo de búsqueda

Por amenaza de bomba desalojan la FES Iztacala por amenaza de bomba Crédito: (Tlalnepantla Digital/FB)

Elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla, así como efectivos de la Policía Estatal, arribaron al campus para implementar un perímetro de seguridad.

Al lugar también acudieron cuerpos de Protección Civil y bomberos, quienes realizaron recorridos en diversas áreas del plantel para descartar la presencia de algún artefacto explosivo.

Hasta el momento, no se ha confirmado el hallazgo de ningún dispositivo, pero las autoridades mantienen resguardada la zona mientras se lleva a cabo una inspección detallada.

Estudiantes que se encontraban en clases al momento de la alerta reportaron que el desalojo fue rápido y ordenado, aunque hubo momentos de incertidumbre debido a la falta de información inicial.

Equipos de PC y Bomberos
Equipos de PC y Bomberos de Tlalnepantla atendieron también el llamado por amenaza de bomba (Protección Civil Tlalnepantla/FB)

Las autoridades municipales no han determinado aún si se trató de una amenaza real o de una falsa alarma. Sin embargo, informaron que se investigará el origen del mensaje para deslindar responsabilidades, pues este tipo de actos generan pánico y pueden constituir un delito.

La FES Iztacala es uno de los planteles con mayor población estudiantil de la UNAM en el Edomex, por lo que el operativo generó preocupación entre familiares y vecinos de la zona. Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial con los resultados de la inspección.

La seguridad en instituciones educativas de la UNAM ha sido un tema sensible en los últimos meses, por lo que las autoridades reiteraron que cualquier amenaza será atendida con total seriedad hasta descartar completamente el riesgo.

Temas Relacionados

FES IztacalaDesalojobombaAmenazasTlalnepantla de BazEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Tiroteo nocturno en Aguaruto, Sinaloa, deja un policía muerto y tres lesionados en campo de voleibol

En hechos casi paralelos, se registró que un menor de edad también fue víctima de un atentado a tiros en la zona de Culiacán

Tiroteo nocturno en Aguaruto, Sinaloa,

Detienen y deportan a Sandra Lucía Téllez por su presunta responsabilidad en la tragedia de la Guardería ABC

La socia propietaria del inmueble donde murieron 49 menores de edad se encontraba prófuga en territorio estadounidense

Detienen y deportan a Sandra

Joven pide apoyo para ponerle gasolina a su carro e influencer le da 2 mil pesos

Un joven compartió su necesidad a través de mensajes directos con Hank

Joven pide apoyo para ponerle

Becas del Bienestar 2025: ¿Qué hacer si no recibiste tu tarjeta para recibir tu apoyo?

Aunque los beneficiarios sean menores de edad, se entrega únicamente a nombre del estudiante

Becas del Bienestar 2025: ¿Qué

Christian Nodal sorprende a sus fans con un foto sin camisa

El intérprete de regional mexicano presumió su transformación física fruto de su disciplina en el gimnasio

Christian Nodal sorprende a sus
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan secuestro de un escolta

Reportan secuestro de un escolta del hijo de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Tiroteo nocturno en Aguaruto, Sinaloa, deja un policía muerto y tres lesionados en campo de voleibol

Deportan a México y detienen Sandra Lucía Téllez por su presunta responsabilidad en la tragedia de la Guardería ABC

Autoridades investigan ejecución de menor de edad en Culiacán, Ejército resguarda el área tras ataque

Huachicol fiscal deja pérdidas históricas al erario mexicano por más de 600 mmp

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal sorprende a sus

Christian Nodal sorprende a sus fans con un foto sin camisa

Caso Micky Hair: Eduardo ‘N’ aparece y rechaza ser autor intelectual del asesinato

Aleks Syntek desata polémica por insensible comentario a Tito Fuentes sobre los estragos de las adicciones

“Cizañosa”: Poncho De Nigris protagoniza encontronazo con reportera tras ser cuestionado sobre rumores de su pasado

Regresa ‘La Familia P. Luche’ y Federica descubre la doble vida de Ludovico 13 años después: “Somos la casa chica”

DEPORTES

Los récords de Lionel Messi

Los récords de Lionel Messi que podría superar Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 2025

Representante de Gilberto Mora asegura podría dar el salto al futbol europeo en 2026

Atlas fortalece su cuerpo técnico al fichar a deportista olímpica mexicana

Enrique Borja respalda a Gilberto Mora para el Mundial 2026: “Tiene la calidad y la capacidad”

TRIONDA: cuánto cuesta el balón del Mundial 2026 en pesos mexicanos