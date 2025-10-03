Amenaza de bomba en FES Iztacala moviliza a cuerpos de emergencia: desalojan a estudiantes y maestros l Video

Amenaza de Bomba FES Iztacala UNAM operativo (Red Edomex/FB)

Una intensa movilización policial y de servicios de emergencia se registró este viernes en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, luego de que se localizara un mensaje escrito en un pizarrón que advertía sobre la presencia de una supuesta bomba e incluso mencionaba un posible tiroteo.

De acuerdo con reportes preliminares, personal administrativo detectó la amenaza y de inmediato dio aviso a las autoridades de la institución, quienes activaron los protocolos internos de protección.

Minutos después, se desalojó de manera preventiva a estudiantes, docentes y trabajadores, con el objetivo de evitar cualquier riesgo.

Equipos de emergencia aplicaron operativo de búsqueda

Por amenaza de bomba desalojan la FES Iztacala por amenaza de bomba Crédito: (Tlalnepantla Digital/FB)

Elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla, así como efectivos de la Policía Estatal, arribaron al campus para implementar un perímetro de seguridad.

Al lugar también acudieron cuerpos de Protección Civil y bomberos, quienes realizaron recorridos en diversas áreas del plantel para descartar la presencia de algún artefacto explosivo.

Hasta el momento, no se ha confirmado el hallazgo de ningún dispositivo, pero las autoridades mantienen resguardada la zona mientras se lleva a cabo una inspección detallada.

Estudiantes que se encontraban en clases al momento de la alerta reportaron que el desalojo fue rápido y ordenado, aunque hubo momentos de incertidumbre debido a la falta de información inicial.

Equipos de PC y Bomberos de Tlalnepantla atendieron también el llamado por amenaza de bomba (Protección Civil Tlalnepantla/FB)

Las autoridades municipales no han determinado aún si se trató de una amenaza real o de una falsa alarma. Sin embargo, informaron que se investigará el origen del mensaje para deslindar responsabilidades, pues este tipo de actos generan pánico y pueden constituir un delito.

La FES Iztacala es uno de los planteles con mayor población estudiantil de la UNAM en el Edomex, por lo que el operativo generó preocupación entre familiares y vecinos de la zona. Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial con los resultados de la inspección.

La seguridad en instituciones educativas de la UNAM ha sido un tema sensible en los últimos meses, por lo que las autoridades reiteraron que cualquier amenaza será atendida con total seriedad hasta descartar completamente el riesgo.