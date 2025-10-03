Alexis Ayala asegura no tener nada personal contra Dalílah Polanco pese a no darle la mano durante su salida de LCDLFMX

Alexis Ayala responde a las críticas por su gesto con Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Uno de los aspectos que más se ha comentado tras la salida de Alexis Ayala de La Casa de los Famosos México es el gesto que tuvo con Dalílah Polanco mientras se anunciaba a los habitantes que permanecerían en la casa hasta el domingo 5 de octubre, día de la gran final.

Mientras todos los finalistas se tomaban la mano para resistir la tensión, el villano de telenovelas decidió no seguir la acción, quedando en medio de Polanco y Shiky sin darse la mano, acción que no pasó desapercibida por el público.

El actor fue sorprendido con la llegada de Aarón Mercury al foro de Cuéntamelo Ya!

Alexis Ayala se defiende de las críticas por no darle la mano a Dalílah Polanco

Ante la incógnita sobre lo ocurrido, en una entrevista al programa ¡Cuéntamelo Ya!, el actor de 60 años se enfrentó a la pregunta directa de Carmen Muñoz, quien le mostró el video del momento y le consultó por qué no siguió la acción de sus compañeros, Abelito, Mar Contreras y Aldo de Nigris.

“Porque realmente no me di cuenta de eso. En una de las veces que volteé y vi a Dalílah, ya no estaba Aldo y ella estaba agarrada de su muleta y ella siempre hacía esa pose”, declaró.

Durante su explicación, detalló que interpretó la posición de la actriz de “La Familia P.Luche” como una acción habitual relacionada con su participación en el reality, alejada de cualquier intención hostil.

(ViX)

“Y creo que cada uno de nosotros hicimos nuestros propios agradecimientos, pedimos ayuda, rezamos a nuestras creencias y a nuestros valores”, remarcó, señalando la variedad de gestos y rituales personales que caracterizaron a los finalistas durante la gala.

Alexis Ayala asegura que no existen conflictos con sus ex compañeros

Ante la ola de comentarios y rumores, el villano de telenovelas buscó dejar en claro que no existen conflictos pendientes con sus ex compañeros de la casa:

“Yo no tengo nada personal en contra de los habitantes de la casa; al contrario, todos fueron grandes competidores en su momento y también me mostré como competidor cuando lo tenía que hacer, pero realmente la casa yo fui a vivirla”, afirmó

Alexis Ayala, sexto ganador de La Casa de los Famosos México, tercera temporada. (LCDLFM)

La participación de Alexis Ayala en el programa continúa generando opiniones encontradas entre la audiencia, a pesar de las explicaciones que ofreció respecto a su interacción con Dalílah Polanco.

De acuerdo con la discusión en redes, existe un segmento importante del público que respalda la estrategia de su juego, mientras que otro grupo lo acusa de aprovecharse de los concursantes más jóvenes dentro de la competencia para asegurar su avance hasta la semana final.