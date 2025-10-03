México

Alexis Ayala asegura no tener nada personal contra Dalílah Polanco pese a no darle la mano durante su salida de LCDLFMX

La inesperada reacción del villano de telenovelas durante la reciente gala generó debate en redes sociales, donde algunos lo defienden y otros cuestionan su actitud

Por Jazmín González

Guardar
Alexis Ayala responde a las
Alexis Ayala responde a las críticas por su gesto con Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Uno de los aspectos que más se ha comentado tras la salida de Alexis Ayala de La Casa de los Famosos México es el gesto que tuvo con Dalílah Polanco mientras se anunciaba a los habitantes que permanecerían en la casa hasta el domingo 5 de octubre, día de la gran final.

Mientras todos los finalistas se tomaban la mano para resistir la tensión, el villano de telenovelas decidió no seguir la acción, quedando en medio de Polanco y Shiky sin darse la mano, acción que no pasó desapercibida por el público.

El actor fue sorprendido con la llegada de Aarón Mercury al foro de Cuéntamelo Ya! Crédito: Cuéntamelo ya! / Televisa

Alexis Ayala se defiende de las críticas por no darle la mano a Dalílah Polanco

Ante la incógnita sobre lo ocurrido, en una entrevista al programa ¡Cuéntamelo Ya!, el actor de 60 años se enfrentó a la pregunta directa de Carmen Muñoz, quien le mostró el video del momento y le consultó por qué no siguió la acción de sus compañeros, Abelito, Mar Contreras y Aldo de Nigris.

“Porque realmente no me di cuenta de eso. En una de las veces que volteé y vi a Dalílah, ya no estaba Aldo y ella estaba agarrada de su muleta y ella siempre hacía esa pose”, declaró.

Durante su explicación, detalló que interpretó la posición de la actriz de “La Familia P.Luche” como una acción habitual relacionada con su participación en el reality, alejada de cualquier intención hostil.

(ViX)
(ViX)

“Y creo que cada uno de nosotros hicimos nuestros propios agradecimientos, pedimos ayuda, rezamos a nuestras creencias y a nuestros valores”, remarcó, señalando la variedad de gestos y rituales personales que caracterizaron a los finalistas durante la gala.

Alexis Ayala asegura que no existen conflictos con sus ex compañeros

Ante la ola de comentarios y rumores, el villano de telenovelas buscó dejar en claro que no existen conflictos pendientes con sus ex compañeros de la casa:

“Yo no tengo nada personal en contra de los habitantes de la casa; al contrario, todos fueron grandes competidores en su momento y también me mostré como competidor cuando lo tenía que hacer, pero realmente la casa yo fui a vivirla”, afirmó

Alexis Ayala, sexto ganador de
Alexis Ayala, sexto ganador de La Casa de los Famosos México, tercera temporada. (LCDLFM)

La participación de Alexis Ayala en el programa continúa generando opiniones encontradas entre la audiencia, a pesar de las explicaciones que ofreció respecto a su interacción con Dalílah Polanco.

De acuerdo con la discusión en redes, existe un segmento importante del público que respalda la estrategia de su juego, mientras que otro grupo lo acusa de aprovecharse de los concursantes más jóvenes dentro de la competencia para asegurar su avance hasta la semana final.

Temas Relacionados

Alexis AyalaDalílah PolancoLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoTelevisaViXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo quitar la mancha oscura del inodoro con dos ingredientes caseros y en pocos minutos

Esta mezcla es efectiva y de bajo costo

Cómo quitar la mancha oscura

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Puerto Vallarta este 3 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: temperatura y

¿Cuál es la temperatura promedio en Puebla de Zaragoza?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cuál es la temperatura promedio

Clima en México: el estado del tiempo para Monterrey este 3 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: el estado

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Santiago Ixcuintla

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárate antes de salir: conoce
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan amparo a Luis Cárdenas

Niegan amparo a Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso

Sentencian a hombre que trató de subir más de 300 kilos de marihuana a una grúa en Nuevo León

Detienen a presunto reclutador del crimen organizado y liberan a tres jóvenes en Ojuelos, Jalisco

Procesan a tres presuntos miembros del CJNG detenidos en Michoacán con armas de fuego, drogas y explosivos

Procesan a cuatro personas capturadas con armas de fuego largas, chalecos y 27 vehículos en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos EN VIVO hoy 2 de octubre: sigue la tarde de los habitantes

La Casa de los Famosos México 2025 modifica su horario para la gran final de este domingo

Las mejores canciones para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

A qué hora de México sale “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift

Internautas en México reaccionan a anuncio y poster oficial de “Scream 7”

DEPORTES

¿Por qué fue despedido el

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire

NFL en México: cuándo y donde será el regreso del futbol americano a CDMX

Piovi renueva con La Máquina: contrato extendido hasta 2028

Así será TRIONDA, el balón oficial para el Mundial 2026 que se usará en el Estadio Azteca para la inauguración