México

Playas libres y gratuitas en México: diputados aprueban la reforma

La reforma establece que el acceso a las playas marítimas será libre, gratuito y permanente para todas las personas

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Baja California es uno de
Baja California es uno de los 17 estados de México que tienen salida al mar. Crédito: Wikimedia

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que busca asegurar el acceso libre y gratuito a las playas y áreas naturales protegidas en México.

Se trata de una reforma que modifica las leyes generales de Bienes Nacionales y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El dictamen recibió un respaldo casi unánime: 465 votos a favor en lo general y 470 en lo particular, con apenas un voto en contra y ninguna abstención. Ahora, la iniciativa fue turnada al Senado para su revisión constitucional.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación de los artículos 127 de la Ley General de Bienes Nacionales y 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de los artículos transitorios segundo y tercero del proyecto de decreto.

La reforma establece que el acceso a las playas marítimas y a la zona federal marítimo-terrestre adyacente será libre, gratuito y permanente para todas las personas, sin importar su origen, nacionalidad o condición social.

México tiene 17 estados con
México tiene 17 estados con salida al mar, Tabasco es uno de ellos. Créditos: Cuartoscuro/Carlos Canabal Obrador

Se prohíbe cualquier forma de restricción, obstáculo o condicionamiento, salvo en los casos previstos por otras leyes o reglamentos administrativos. Además, las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán garantizar que el acceso desde las vías públicas a estas zonas sea seguro y esté debidamente señalizado.

Queda expresamente prohibido imponer cobros, cuotas o condiciones restrictivas para ingresar a las playas y zonas federales marítimo-terrestres, salvo que existan disposiciones específicas relacionadas con la protección ambiental, la seguridad pública, el interés nacional o los reglamentos administrativos aplicables.

México tiene 17 estados con
México tiene 17 estados con salida al mar, Colima es uno de ellos. Crédito: Wikimedia Commons

El dictamen subraya que las concesiones o permisos en estas zonas deberán contemplar el acceso público a las playas.

En este contexto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en coordinación con los ayuntamientos de los municipios colindantes, deberá crear el Registro Nacional de Accesos a Playas. Este registro se basará en la identificación y validación conjunta de accesos, considerando la traza urbana, semiurbana y rural señalada en los Programas de Desarrollo Urbano, los Programas de Ordenamiento Ecológico Locales, los Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y otros instrumentos aplicables, así como los convenios con propietarios de predios colindantes.

Por su parte, los municipios y, en su caso, los estados, tendrán la obligación de inscribir los accesos a playas en los catastros y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio.

Esta medida busca garantizar la permanencia de los accesos y su conocimiento ante operaciones de compraventa, rectificación de límites y colindancias de predios contiguos, entre otros supuestos.

La SEMARNAT también deberá procurar que en los centros de población y otros asentamientos humanos con concesiones de zona federal, distintos a los propietarios o legítimos poseedores de predios adyacentes, se establezcan zonas de acceso libre para las comunidades locales.

En cuanto a las áreas naturales protegidas, el artículo 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que la SEMARNAT garantizará el acceso gratuito al menos un día a la semana.

Además, los domingos y días festivos, la Secretaría promoverá los descuentos previstos en el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos y el libre acceso cuando las condiciones lo permitan, siempre respetando las medidas de protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

Temas Relacionados

Playas de MéxicoDiputadosPlayas privadasmexico-noticiasÁreas Naturales

Más Noticias

Aseguran que Juan Osorio pidió salida de Aarón Mercury de LCDLF para integrarlo a novela: “Tomará clases en el CEA”

Fuentes cercanas aseguran que el productor de Televisa habría pedido la salida del influencer para convertirlo en protagonista, siguiendo la fórmula que usó con Nicola Porcella

Aseguran que Juan Osorio pidió

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

¿Información sobre tu viaje? Revisa

Comisión de Derechos Humanos de la CDMX implementa sistema fotovoltaico para generar energía limpia

La titular señaló que los sistemas fotovoltaicos son una inversión a largo plazo, ya que cuentan con una vida útil de entre 20 y 25 años y requieren bajo mantenimiento

Comisión de Derechos Humanos de

Fiscalía de Veracruz detiene a excandidato municipal por fingir su secuestro durante el proceso electoral

Familiares del excandidato reportaron su secuestro el pasado 8 de abril

Fiscalía de Veracruz detiene a

Martín Anselmi buscaría regresar a la Liga MX con Pumas: esto se sabe del posible remplazo de Efraín Juárez

El conjunto del Pedregal enfrenta una situación adversa por la falta de resultados en este Apertura 2025

Martín Anselmi buscaría regresar a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescate de dos personas secuestradas

Rescate de dos personas secuestradas en Uruapan desata enfrentamiento entre policías municipales y civiles armados

Estos son los crímenes ligados a “El Gárgola”, presunto miembro del CJNG asesinado durante enfrentamiento en Michoacán

Abaten en Uruapan a “El Gárgola”, presunto miembro del CJNG: enfrentamiento con policías deja dos agentes heridos

Cae en Iztapalapa “El Messi”, hombre ligado a una célula de la Familia Michoacana

Robo millonario en Los Mochis, Sinaloa: ladrones expertos entran a joyería y toman piezas de lujo sin obstáculos

ENTRETENIMIENTO

Aseguran que Juan Osorio pidió

Aseguran que Juan Osorio pidió salida de Aarón Mercury de LCDLF para integrarlo a novela: “Tomará clases en el CEA”

Toy Story llega al mes y seguirá una semana más su recorrido en cines de México para festejar 30 aniversario

Gustavo Adolfo Infante reporta alarmante estado de salud del productor Pedro Torres: “Está muy grave”

La Casa de los Famosos México hoy 1 de octubre: sigue EN VIVO la tarde para conocer al sexto lugar

Estos son los horarios para los conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

DEPORTES

Martín Anselmi buscaría regresar a

Martín Anselmi buscaría regresar a la Liga MX con Pumas: esto se sabe del posible remplazo de Efraín Juárez

Edson Álvarez está de vuelta: Fenerbahce lo activa para la Europa League tras superar lesión

Julio César Chávez reaparece tras ser operado de emergencia: “Me salvó la vida”

México y España reparten puntos con un marcador de 2 goles en el Mundial Sub-20

Rodrigo Huescas se lesionó en el Qarabag vs Copenhague de la Champions League