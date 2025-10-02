México

Operativo en Culiacán y Rosario deja incautación de armas, narcóticos y equipo táctico

Personal militar y policial intervino en puntos clave y aseguran armas, equipo táctico y droga

Por Fabián Sosa

Fuerzas federales y estatales desplegaron
El 1 de octubre de 2025, fuerzas federales y estatales desplegaron dos operativos de seguridad coordinados en Sinaloa, que resultaron en el aseguramiento de armas, municiones, equipo táctico y drogas en los municipios de Rosario y Culiacán.

Estas acciones, ejecutadas por un grupo interinstitucional conformado por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Policía Estatal Preventiva.

La colaboración entre estas instituciones permitió intervenir en dos puntos estratégicos: el poblado Las Higueras, en Rosario, y el fraccionamiento Albaterra, en la capital sinaloense.

Cómo ocurrieron los operativos

Los operativos en Rosario y
En el municipio de Rosario, durante labores de reconocimiento terrestre en las inmediaciones de Las Higueras, el personal militar localizó y aseguró 425 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas, un casco táctico y una mochila.

Todo el material incautado fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar su origen y posible vinculación con actividades ilícitas.

De manera paralela, en Culiacán, el grupo interinstitucional realizó un operativo en el fraccionamiento Albaterra. En este punto, los elementos aseguraron un arma larga, cinco cargadores, 338 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas y 30 dosis de cocaína.

Al igual que en el caso anterior, los objetos decomisados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, encargado de las diligencias legales correspondientes.

En el fraccionamiento Albaterra, Culiacán,
Tras ambos aseguramientos, las autoridades reiteraron la importancia de la participación ciudadana en la prevención del delito.

Se recordó a la población que puede reportar emergencias al número 911 y realizar denuncias anónimas al 089, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad en la entidad.

Estas intervenciones evidencian el compromiso de las autoridades por resguardar la integridad y el patrimonio de la sociedad sinaloense.

Penas por posesión de armas

La venta de armas requiere
La reciente actualización del Código Penal Federal, publicada el 16 de julio de 2025, introdujo ajustes significativos en la regulación sobre delitos relacionados con armas prohibidas en México, fortaleciendo las penas por la portación, fabricación y venta sin autorización de instrumentos clasificados para ataque o defensa.

De acuerdo con el documento reformado, quien porte, fabrique, importe, venda o acumule armas sin un fin lícito o con la intención de agredir enfrenta una pena de entre uno y seis años de prisión, además de multas que se calculan entre 500 y 1,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Asimismo, las armas serán confiscadas. Sólo los servidores públicos pueden portar armas en cumplimiento de sus funciones, siempre bajo regulación de las leyes respectivas. Estas penas se aplican sin perjuicio de las disposiciones federales contempladas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El Diario Oficial de la Federación anunció que, conforme al artículo 161, la portación o venta de pistolas o revólveres requiere licencia especial, cuya obtención está regulada por el Ejecutivo de la Unión. Sólo los establecimientos mercantiles con licencia pueden vender armas, no particulares.

Para obtener autorización, el solicitante debe otorgar fianza y demostrar necesidad y honorabilidad con el testimonio de cinco personas conocidas por la autoridad.

Además, si alguna persona vende pistolas o revólveres sin el permiso necesario, acumula armas sin causa justificada o porta armas señaladas en el artículo 161 careciendo de licencia, puede recibir penas de seis meses a tres años de prisión o multas de 180 a 360 días, además del decomiso respectivo.

