México

Metro CDMX: estas son las estaciones de la Línea 1 y 2 que cerrarán hasta nuevo aviso

El director del STC Metro pidió a los usuarios planificar sus viajes por la suspensión del servicio en dos estaciones

Por Luz Coello

Guardar
Línea 1 y 2 del
Línea 1 y 2 del Metro CDMX cerró estaciones (X/@MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) anunció modificaciones a su servicio en la Línea 1 y Línea 2 este jueves 2 de octubre. Adrián Rubalcava Suárez, director general del STC Metro, compartió un aviso en sus redes sociales sobre el cierre de estaciones, por lo que sugirió a los usuarios tomar precauciones y planificar sus viajes.

Minutos antes de las 15:00 horas compartió el anuncio sobre las modificaciones al servicio de las dos líneas, las estaciones afectadas son las que pasan por el Zócalo de la Ciudad de México, así que advirtió a todos los pasajeros que se dirigían a esa zona.

Los cierres de estas estaciones no afectarán el resto del servicio, la Línea 1 actualmente opera de Pantitlán a Chapultepec, mientras que la Línea 2 de Tasqueña a Cuatro Caminos.

¿Qué estaciones de la Línea 1 y Línea 2 del Metro CDMX cerrarán este 2 de octubre?

Cierran Metro Zócalo de la
Cierran Metro Zócalo de la Línea 2 hasta nuevo aviso (Foto: Cuartoscuro.com)

Según con lo que compartió Adrián Rubalcava, son dos estaciones las que suspendieron el servicio. En la Línea 2 la estación Zócalo/Tenochtitlán y Pino Suárez no estarán operando, ésta última que conecta con la Línea 1 del Metro CDMX tampoco estará operando hasta nuevo aviso.

Como rutas alternativas para llegar al centro de la ciudad, las autoridades recomendaron utilizar las estaciones Allende (Línea 2),Merced (Línea 1), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8).

“Importante usuarios del Metro. Recuerda que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 y Pino Suárez de las Líneas 1 y 2 permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro de la Ciudad puedes usar como alternativas: Allende (L2), Merced (L1), San Juan de Letrán (L8), Bellas Artes (L2 y L8). Toma previsiones y mantente informado a través de los canales oficiales”, publicó en redes sociales.

En la Línea 2 la
En la Línea 2 la estación Zócalo/Tenochtitlán y Pino Suárez no estarán operando (ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO)

Línea 1 del Metro CDMX modifica horarios por modernización

El STC Metro modificó el horario de servicio de la Línea 1 del Metro CDMX. Esta medida corresponde a la fase final del proyecto de modernización de la llamada línea rosa, cuya reapertura completa hasta la terminal Observatorio está prevista para octubre, según informó Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, en conferencia de prensa.

El Metro CDMX comunicó a través de sus redes sociales que el cierre anticipado de la Línea 1 durante el fin de semana obedece a la necesidad de realizar pruebas operativas previas a la reapertura del tramo Chapultepec-Observatorio.

De acuerdo con el comunicado, el servicio finalizará a las 22:00 horas los días sábado 27 y domingo 28 de septiembre, así como los sábados y domingos de los dos primeros fines de semana de octubre (4, 5, 11 y 12 de octubre).

Línea 1 del Metro CDMX
Línea 1 del Metro CDMX modifica horarios por modernización (Cuartoscuro.com)

En estas fechas, la última salida de trenes desde las terminales Pantitlán y Chapultepec se programó para las 21:30 horas, con el objetivo de que todas las estaciones queden cerradas a las 22:00 horas y así iniciar las pruebas técnicas programadas.

Temas Relacionados

Metro CDMXLínea 1Línea 2mexico-noticias

Más Noticias

Marcha del 2 de octubre en CDMX en vivo: manifestantes empiezan a concentrarse en el Zócalo

Las movilizaciones se hacen en honor a la Masacre de Tlatelolco

Marcha del 2 de octubre

Estas son las vistas para el concierto de Zoé en cada sección del Estadio GNP Seguros de CDMX

Así se verá el show de la banda de León Larregui desde tu asiento

Estas son las vistas para

Cae “El Moto Ratón”, objetivo prioritario en Baja California Sur y presuntamente ligado a Los Mayos

Cuatro hombres y una mujer fueron asegurados con armas de fuego largas

Cae “El Moto Ratón”, objetivo

Así fue la fuga de gas LP de una pipa sobre Circuito Interior en CDMX

La pipa perteneciente a la empresa Global Gas provocó la movilización inmediata

Así fue la fuga de

Kenia López Rabadán advierte que habrá deliberación sin prisas ni fast track en discusión de Ley de Amparo

La presidenta de la Cámara de Diputados garantizó que el proceso de aprobación de la reforma enviada por el Senado de la República será apegado a la legalidad

Kenia López Rabadán advierte que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Moto Ratón”, objetivo

Cae “El Moto Ratón”, objetivo prioritario en Baja California Sur y presuntamente ligado a Los Mayos

Caso Valeria Márquez: falta de cooperación en declaraciones frena investigación sobre su asesinato

Atacan con dron y explosivos instalaciones de la policía municipal de Escuinapa en Sinaloa

Caen 4 miembros de ‘Los Rusos’ en Acapulco con armas largas y droga, tres eran menores de edad

Colectivo “Hasta Encontrarte” localiza fosa clandestina con seis cuerpos en Molinos de Santa Ana

ENTRETENIMIENTO

Estas son las vistas para

Estas son las vistas para el concierto de Zoé en cada sección del Estadio GNP Seguros de CDMX

Estos son los mejores memes que dejó la salida de Alexis Ayala de La Casa de los Famosos México

¿Saga de Crepúsculo será reestrenada en México? Esto se sabe

Así fue el reencuentro de Alexis Ayala y Aarón Mercury tras salir de La Casa de los Famosos 3: “No nos vamos a soltar”

La millonaria fortuna que habría ganado Ninel Conde si llegaba a la final de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Ochoa queda fuera de la

Ochoa queda fuera de la convocatoria y AEL Limassol avanza en la Copa de Chipre

Este es el lugar que ocupa Canelo Álvarez en la AMB tras su derrota ante Terence Crawford

Edson Álvarez está de vuelta: reaparece con Fenerbahce en Europa League

Jugador de Pumas se fractura previo al partido contra Chivas y se perderá el resto del torneo

México podría perder a Huescas para 2026: lesión pone en duda su Mundial en casa