Metro CDMX: estas son las estaciones de la Línea 1 y 2 que cerrarán hasta nuevo aviso

Línea 1 y 2 del Metro CDMX cerró estaciones (X/@MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) anunció modificaciones a su servicio en la Línea 1 y Línea 2 este jueves 2 de octubre. Adrián Rubalcava Suárez, director general del STC Metro, compartió un aviso en sus redes sociales sobre el cierre de estaciones, por lo que sugirió a los usuarios tomar precauciones y planificar sus viajes.

Minutos antes de las 15:00 horas compartió el anuncio sobre las modificaciones al servicio de las dos líneas, las estaciones afectadas son las que pasan por el Zócalo de la Ciudad de México, así que advirtió a todos los pasajeros que se dirigían a esa zona.

Los cierres de estas estaciones no afectarán el resto del servicio, la Línea 1 actualmente opera de Pantitlán a Chapultepec, mientras que la Línea 2 de Tasqueña a Cuatro Caminos.

¿Qué estaciones de la Línea 1 y Línea 2 del Metro CDMX cerrarán este 2 de octubre?

Cierran Metro Zócalo de la Línea 2 hasta nuevo aviso (Foto: Cuartoscuro.com)

Según con lo que compartió Adrián Rubalcava, son dos estaciones las que suspendieron el servicio. En la Línea 2 la estación Zócalo/Tenochtitlán y Pino Suárez no estarán operando, ésta última que conecta con la Línea 1 del Metro CDMX tampoco estará operando hasta nuevo aviso.

Como rutas alternativas para llegar al centro de la ciudad, las autoridades recomendaron utilizar las estaciones Allende (Línea 2),Merced (Línea 1), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8).

“Importante usuarios del Metro. Recuerda que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 y Pino Suárez de las Líneas 1 y 2 permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro de la Ciudad puedes usar como alternativas: Allende (L2), Merced (L1), San Juan de Letrán (L8), Bellas Artes (L2 y L8). Toma previsiones y mantente informado a través de los canales oficiales”, publicó en redes sociales.

En la Línea 2 la estación Zócalo/Tenochtitlán y Pino Suárez no estarán operando (ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO)

Línea 1 del Metro CDMX modifica horarios por modernización

El STC Metro modificó el horario de servicio de la Línea 1 del Metro CDMX. Esta medida corresponde a la fase final del proyecto de modernización de la llamada línea rosa, cuya reapertura completa hasta la terminal Observatorio está prevista para octubre, según informó Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, en conferencia de prensa.

El Metro CDMX comunicó a través de sus redes sociales que el cierre anticipado de la Línea 1 durante el fin de semana obedece a la necesidad de realizar pruebas operativas previas a la reapertura del tramo Chapultepec-Observatorio.

De acuerdo con el comunicado, el servicio finalizará a las 22:00 horas los días sábado 27 y domingo 28 de septiembre, así como los sábados y domingos de los dos primeros fines de semana de octubre (4, 5, 11 y 12 de octubre).

Línea 1 del Metro CDMX modifica horarios por modernización (Cuartoscuro.com)

En estas fechas, la última salida de trenes desde las terminales Pantitlán y Chapultepec se programó para las 21:30 horas, con el objetivo de que todas las estaciones queden cerradas a las 22:00 horas y así iniciar las pruebas técnicas programadas.