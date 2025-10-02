México

Joven gana iPhone sin raparse en reto viral de youtuber Hotspanish | Video

Tres participantes giraron la rueda y enfrentaron divertidos cortes de cabello por el premio más reciente de Apple

Por Jesús F. Beltrán

La combinación de azar y suerte hizo que el tercer participante se llevara el teléfono más reciente de Apple.

Un nuevo reto viral de YouTube ha captado la atención de miles de internautas en México y el mundo. El youtuber HotSpanish organizó un desafío con un premio muy atractivo: un iPhone, el modelo más reciente de Apple. Para participar, los tres jóvenes involucrados debían enfrentar un reto arriesgado: girar una rueda y cortarse el cabello, aunque existía la posibilidad de salvar su pelo si la rueda caía en la casilla de “salvado”.

El reto comenzó con tensión y diversión, cuando el primer participante giró la rueda. Desafortunadamente para él, el triángulo de la ruleta no se detuvo en la casilla de salvación, por lo que tuvo que raparse. Su reacción y el resultado final causaron risas entre los espectadores, ya que el corte fue especialmente cómico y exagerado. Lo mismo ocurrió con el segundo participante, quien tampoco tuvo la fortuna de caer en la casilla de salvado y terminó cortándose el cabello de manera divertida frente a la cámara.

El tercer participante se salvó de cortarse el cabello y logró ganar el celular más esperado.

El tercer participante, sin embargo, tuvo una suerte inesperada. Al girar la rueda, el triángulo se detuvo exactamente en la casilla de salvado, permitiéndole mantener su cabello intacto y seguir en la competencia por el iPhone 17 Pro MAX sin perder su estilo. La tensión y el suspenso aumentaron para este joven, ya que el último reto consistía en agarrar una botella y voltearla: si la parte inferior de la botella tenía una “X”, el jugador se llevaba el premio.

Sorprendentemente, el tercer participante, quien se había salvado de raparse, también ganó en esta etapa final, llevándose el iPhone sin sufrir ningún corte de cabello. La combinación de suerte y azar se convirtió en el punto más comentado del video, que ya suma más de 3 millones de reproducciones.

El público no tardó en reaccionar en la sección de comentarios del video, destacando la increíble fortuna del joven. Entre los mensajes más populares se podían leer: “No se rapó y no escogió? Aura +1000”, “Ganó y sin raparse”, “Ese bato debería ir a comprar un billete de lotería sin pensarla” y “Ni como decirle que hizo trampa si él no escogió nada”. La combinación de suspenso, humor y fortuna hizo que el video se volviera viral en cuestión de horas.

