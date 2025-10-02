México

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 1 de octubre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Por Infobae Noticias

Guardar
Pemex hace públicos diariamente los
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)

El costo de la mezcla mexicana de petróleo este miércoles 1 de octubre fue de 58.86 dólares por barril, de acuerdo con la información actualizada de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados diariamente en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

La empresa del Estado informa
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PetroleoMezcla mexicanaMéxico economíamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Abierto Mexicano de Tenis 2026: grandes figuras confirmadas, sorpresas y un embajador histórico

La edición de Acapulco hará historia con la confirmación de figuras del Top 10, tenistas destacados y la participación de Juan Martín del Potro en dinámicas para aficionados

Abierto Mexicano de Tenis 2026:

A qué hora y dónde inicia la marcha del 2 de octubre en la CDMX

Además de la remembranza por los hechos de 1968, la manifestación integra la exigencia de justicia en el caso Ayotzinapa, recordando los 11 años de la desaparición de 43 estudiantes

A qué hora y dónde

Aseguran que Juan Osorio pidió salida de Aarón Mercury de LCDLF para integrarlo a novela: “Tomará clases en el CEA”

Fuentes cercanas aseguran que el productor de Televisa habría pedido la salida del influencer para convertirlo en protagonista, siguiendo la fórmula que usó con Nicola Porcella

Aseguran que Juan Osorio pidió

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

¿Información sobre tu viaje? Revisa

Comisión de Derechos Humanos de la CDMX implementa sistema fotovoltaico para generar energía limpia

La titular señaló que los sistemas fotovoltaicos son una inversión a largo plazo, ya que cuentan con una vida útil de entre 20 y 25 años y requieren bajo mantenimiento

Comisión de Derechos Humanos de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescate de dos personas secuestradas

Rescate de dos personas secuestradas en Uruapan desata enfrentamiento entre policías municipales y civiles armados

Estos son los crímenes ligados a “El Gárgola”, presunto miembro del CJNG asesinado durante enfrentamiento en Michoacán

Abaten en Uruapan a “El Gárgola”, presunto miembro del CJNG: enfrentamiento con policías deja dos agentes heridos

Cae en Iztapalapa “El Messi”, hombre ligado a una célula de la Familia Michoacana

Robo millonario en Los Mochis, Sinaloa: ladrones expertos entran a joyería y toman piezas de lujo sin obstáculos

ENTRETENIMIENTO

Aseguran que Juan Osorio pidió

Aseguran que Juan Osorio pidió salida de Aarón Mercury de LCDLF para integrarlo a novela: “Tomará clases en el CEA”

Toy Story llega al mes y seguirá una semana más su recorrido en cines de México para festejar 30 aniversario

Gustavo Adolfo Infante reporta alarmante estado de salud del productor Pedro Torres: “Está muy grave”

La Casa de los Famosos México hoy 1 de octubre: sigue EN VIVO la tarde para conocer al sexto lugar

Estos son los horarios para los conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

DEPORTES

Abierto Mexicano de Tenis 2026:

Abierto Mexicano de Tenis 2026: grandes figuras confirmadas, sorpresas y un embajador histórico

Esto dijo Gilberto Mora del doblete que le dio el empate a México ante España en el Mundial Sub-20

Martín Anselmi buscaría regresar a la Liga MX con Pumas: esto se sabe del posible remplazo de Efraín Juárez

Edson Álvarez está de vuelta: Fenerbahce lo activa para la Europa League tras superar lesión

Julio César Chávez reaparece tras ser operado de emergencia: “Me salvó la vida”