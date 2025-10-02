México

“Chicles”, perro maratonista, muere envenenado: activistas exigen justicia

El can ganó especial popularidad por acompañar a su cuidador, Héctor “La Flecha”, en los maratones que corría

Por Jesús Tovar Sosa

El cuidador de Chicles compartió
El cuidador de Chicles compartió un mensaje en redes en donde confirmó su deceso. (Facebook Flash TJ News)

La comunidad de Tijuana se encuentra consternada tras la muerte de El Chicles, el perro que se transformó en un emblema de las carreras deportivas locales y en un símbolo de esperanza para muchos habitantes. La noticia, confirmada el martes 30 de septiembre por su cuidador Héctor “Flecha” Hernández, ha generado una ola de reacciones y un llamado urgente a la justicia por parte de organizaciones de protección animal.

El deceso de El Chicles se produjo a raíz de un presunto envenenamiento, según relató Hernández en una transmisión en Facebook. Visiblemente afectado, el cuidador comunicó desde una clínica veterinaria que, a pesar de los esfuerzos médicos, el animal no logró sobrevivir.

Alguien muy malo, con un corazón muy malo, envenenó a Chicles. Hoy 30 de septiembre de 2025 se nos fue Chicles”, expresó entre lágrimas, confirmando así la pérdida del can que había conquistado el cariño de corredores, estudiantes y ciudadanos.

La historia de El Chicles destaca por su singular participación en maratones y carreras atléticas de la ciudad. Aunque vivía en las calles, acompañaba espontáneamente a los atletas en diversas competencias, llegando incluso a obtener primeros lugares.

Activistas se posicionaron en redes,
Activistas se posicionaron en redes, exigiendo justicia por Chicles. (Facebook Flash TJ News)

Entre sus logros más recordados figura el primer lugar en la categoría Perruning y el tercer lugar general en el maratón 5K organizado por el Conalep Plantel 2. Su presencia constante en eventos deportivos lo llevó a convertirse en la mascota no oficial de varias competencias, y corredores profesionales llegaron a invitarlo a sus entrenamientos.

El recorrido de El Chicles no estuvo exento de adversidades. En 2023, a través de TikTok, se difundió que había sido víctima de un ataque por causas desconocidas. En esa ocasión, el perro fue atendido por veterinarios tras sufrir un corte en el rostro, pero logró recuperarse y continuó participando en carreras, consolidando su reputación como ejemplo de resiliencia.

El impacto de El Chicles en la comunidad fue tal que, en julio de 2023, el artista Mode Orozco lo inmortalizó en un mural situado entre el Hospital General de Tijuana y la Unidad Deportiva CREA. La obra no solo retrata su figura, sino que también simboliza el afecto de toda una ciudad hacia un animal que, sin proponérselo, se transformó en referente de esfuerzo y alegría.

Habitantes de Tijuana lamentaron los
Habitantes de Tijuana lamentaron los hechos. (Facebook Yin Ayón)

La muerte del canino provocó la reacción inmediata de organizaciones como Huellitas Amor Sin Fronteras, que manifestaron su indignación en redes sociales.

“Tijuana y todo México corren con lágrimas en el alma... Chicles ya no está con nosotros. Fue víctima de envenenamiento, una muestra más de la crueldad de algunas almas monstruosas. Él nos enseñó que los perros también pueden lograr cosas increíbles...”, publicaron.

La misma organización recordó que han perdido a otros animales rescatados por envenenamiento, lo que los ha llevado a extremar precauciones. “Pedimos unión, pedimos justicia. ¡Ni uno más!”, añadieron en su mensaje.

Al respecto, muchas organizaciones y activistas contra el maltrato animal se posicionaron en redes con mensajes a través de los cuales exigían justicia por el caso. Señalaron que el acto de envenenar animales es un acto de crueldad que no debe ser tolerado.

