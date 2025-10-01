México

San Pedro Tultepec, Edomex permanece bajo el agua tras semanas de solicitar ayuda

En las calles del pueblo las vialidades han desaparecido bajo auténticos ríos de aguas negras, provenientes tanto de las lluvias como de los drenajes desbordados

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Inundaciones en San Pedro Tultepec
Inundaciones en San Pedro Tultepec provocan pérdidas a cientos de familias. Foto: x.com/@EstatalEdomex

San Pedro Tultepec, en el municipio de Lerma, Estado de México, enfrenta una crisis por las inundaciones que persisten después de casi un mes, lo que afectó a la comunidad dedicada a la fabricación de muebles de madera.

Debido a las intensas lluvias de la temporada, aproximadamente mil 720 habitantes de San Pedro Tultepec y comunidades cercanas llevan semanas esperando la intervención efectiva de las autoridades ante lo que describen como una situación insostenible.

Actualmente, las viviendas y talleres permanecen anegados, con niveles de agua que alcanzan hasta 60 centímetros en algunas zonas. Según los habitantes, más de ochocientos fabricantes de muebles han visto interrumpida su actividad, lo que disminuye sus ingresos y el sustento de sus familias, ya que muchas herramientas y materia prima han quedado dañadas o inservibles. Los artesanos afectados lamentan que no se pueda trabajar ni cumplir con sus pedidos.

En las calles del pueblo las vialidades han desaparecido bajo auténticos ríos de aguas negras, provenientes tanto de las lluvias como de los drenajes desbordados. Estas aguas estancadas generan olores desagradables e infecciones dermatológicas y estomacales, lo que ya ha obligado a algunos vecinos a abandonar temporalmente sus viviendas. La presencia de fauna nociva y el riesgo de enfermedades aumentan la preocupación entre los pobladores. La gente se desplaza en vehículos de la policía estatal o incluso en canoas.

El ayuntamiento de Lerma estima que 430 viviendas han resultado dañadas, de las cuales 130 pertenecen a San Pedro Tultepec. Además de las pérdidas en otros poblados como Guadalupe, Alfredo del Mazo, Chignahuapan y Santa Cruz Tultepec sufren consecuencias similares.

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, atribuyó la situación a la ubicación de las viviendas en antiguas zonas lacustres, lo que generó descontento en la población que insiste en la urgencia de recibir apoyos. Hasta el momento, algunas acciones de ayuda, como la entrega de despensas y la habilitación de dos refugios temporales —uno en la Unidad Deportiva de la colonia Guadalupe La Ciénega y otro en el Conservatorio de Música de San Pedro Tultepec— resultan insuficientes frente a la magnitud de la emergencia.

Mientras las autoridades mantienen esfuerzos de bombeo junto a la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, los vecinos continúan exigiendo atención inmediata y soluciones estructurales para recuperar su vida y su trabajo.

Los afectados aseguraron que de no haber respuesta realizarían paros, tal como sucedió el día de ayer, cuando un grupo de manifestantes se congregaron frente al palacio municipal de Lerma para exigir la atención necesaria.

