Revelan presuntos videos del asesinato del oficial José Jacinto Ponce tras sufrir asalto en Edomex | Videos

Las imágenes difundidas muestran cómo dos presuntos sicarios en motocicleta le disparan al jefe del Sector Policial Tlatelolco en CDMX y su esposa

Por Diego Mendoza López

El asesinato del oficial José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Policial Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), ha conmocionado a la corporación capitalina. El crimen ocurrió el 1 de octubre en el municipio de Chalco, Estado de México, cuando el mando fue interceptado por dos sujetos armados durante un intento de robo con violencia.

Ponce Alfaro se encontraba en su día de descanso y salía de una tienda departamental acompañado de su esposa ―también integrante de la SSC-CDMX― cuando los agresores les exigieron que descendieran de la motocicleta en la que se transportaban. Al resistirse, el oficial fue atacado a tiros frente a su pareja.

Ante esto, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que el agente ya no presentaba signos vitales al momento de su atención. En tanto, la mujer resultó herida y fue trasladada a un hospital cercano.

La SSC-CDMX confirmó que el ataque ocurrió sin provocación previa y que se trató de un intento de robo directo. “Dos sujetos lo interceptaron, le indicaron que bajaran de la unidad, sin embargo, al resistirse, le efectuaron disparos”, detalló la dependencia en un comunicado oficial.

La SSC informó que tomó
La SSC informó que tomó conocimiento de los hechos ocurrido en la colonia Benito Juárez de Chalco | Captura de pantalla

El atentado movilizó a personal de la policía capitalina, policías municipales y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes ya analizan las grabaciones de videovigilancia para identificar a los responsables. Hasta el momento, no se han reportado detenciones.

Presuntas imágenes del crimen: dos perspectivas antes de la muerte del oficial de la SSC-CDMX

Una vez que se dieron a conocer los primeros pormenores de la tragedia contra el mando policial, se han difundido en redes sociales una serie de presuntos videos, los cuales muestran cómo habrían ocurrido estos actos.

En una primera evidencia, se muestra cómo Ponce Alfaro y su pareja viajaban en un motocicleta por la calle. Sin embargo, se observa a otro par de sujetos que les siguen el paso y logran cerrarles el camino tan solo unos metros adelante. Ahí, ambos se bajan y comienzan a discutir con los presuntos agresores, por lo que estos le disparan en la cabeza y lo dejan tirado en el piso mientras se hacen de su objetivo.

El oficial José Jacinto Ponce Alfaro murió al recibir, aparentemente, un tiro en la cabeza tras ser asaltado por un par de presuntos sicarios | X / @adnnoticias

En otra parte de la evidencia difundida en redes, se observa una supuesta denuncia ciudadana que alerta sobre la muerte de “una pareja de esposos” en la colonia Benito Juárez. De igual forma, las tomas dejan entrever algunos aspectos similares del primer video compartido, tales como las casas, el tramo donde viajaban, entre otros puntos.

Hasta el momento, las autoridades que investigan el asesinato no se han pronunciando respecto a la veracidad de este par de videos.

Las imágenes fueron captadas por vecinos de la colonia Benito Juárez, lugar donde el policía y su esposa fueron despojados de una motocicleta | Facebook / Chalco Informa

La confirmación de Pablo Vázquez Camacho: “El crimen no quedará impune”

El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez Camacho, confirmó públicamente la identidad del agente asesinado y se pronunció emotivamente por su muerte. “Lamento profundamente la pérdida de mi compañero José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco, en un cobarde ataque tras un intento de asalto ocurrido en Chalco”, (sic) expresó en redes sociales.

Vázquez Camacho también informó que la esposa del mando, quien resultó lesionada, cuenta con apoyo médico, jurídico y administrativo por parte de la SSC-CDMX. “Ya es atendida en un hospital y cuenta con todo el apoyo del personal jurídico, de Carrera Policial, de Recursos Humanos y del área médica de esta institución”, (sic) señaló.

El titular de la SSC-CDMX
El titular de la SSC-CDMX dijo que el crimen no quedará impune y la viuda del oficial recibirá todo el apoyo de la corporación policial | X / @InjuveCDMX

El titular de la SSC-CDMX aseguró que el crimen no quedará impune. “Desde el primer momento contamos con el apoyo y trabajamos en coordinación con la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad estatal para identificar y detener a los responsables”, concluyó.

