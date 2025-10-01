México

¿Realmente sirven las gomitas de colágeno para prevenir el envejecimiento?

Este suplemento se ha vuelto popular por sus supuestos beneficios para la salud del la piel y el cabello

Por Abigail Gómez

Guardar
Estas gomitas suelen venderse en
Estas gomitas suelen venderse en tiendas departamentales y farmacias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gomitas de colágeno son suplementos alimenticios en formato de caramelos masticables que contienen colágeno, una proteína clave para la estructura de la piel, los huesos y los tejidos conectivos.

Suelen elaborarse con colágeno hidrolizado, que facilita su absorción, y pueden incluir ingredientes adicionales como vitaminas y minerales relacionados con la salud de la piel, el cabello y las uñas.

Se consumen como complemento y no sustituyen una dieta equilibrada y algunos de los beneficios se les atribuyen son los siguientes:

  • Apoyo a la salud de la piel, ayudando a mantener su elasticidad e hidratación.
  • Fortalecimiento de uñas y cabello.
  • Favorecimiento de la salud articular y de los tejidos conectivos.
  • Contribución a la recuperación muscular tras el ejercicio en algunos casos.
  • Aporte de nutrientes adicionales, como vitaminas y minerales (según la fórmula de cada producto).

Sin embargo, a pesar de su popularidad, muchos pueden tener dudas sobre si realmente brindan los beneficios que prometen, sobre lo cual te contamos aquí.

Este suplemento puede ser una
Este suplemento puede ser una forma fácil y rápida de obtener los beneficios del colágeno.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realmente funcionan las gomitas de colageno

Aunque muchos señalan lo contrario, lo cierto es que la evidencia científica sobre la eficacia de las gomitas de colágeno es limitada.

Algunos estudios sugieren que el consumo de colágeno hidrolizado podría contribuir a mejorar la elasticidad de la piel, reducir arrugas leves y favorecer la salud de las articulaciones en ciertas personas.

Sin embargo, la mayoría de estos ensayos han sido realizados con suplementos en polvo o en cápsulas, no específicamente en formato de gomitas.

Además, la cantidad de colágeno presente en las gomitas suele ser menor en comparación con otras presentaciones, y pueden contener azúcares o aditivos que no aportan beneficios para la salud.

El cuerpo descompone el colágeno en aminoácidos durante la digestión, por lo que no todo el colágeno consumido llega directamente a la piel, las articulaciones o el cabello.

En este sentido, los beneficios pueden variar entre personas y también dependen de otros factores como la dieta, el estilo de vida y la genética.

Estas gomitas suelen ser usadas
Estas gomitas suelen ser usadas por quienes desean el crecimiento y fortalecimiento de sus uñas y cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se aconseja ingerir gomitas de colágeno para obtener sus beneficios

Si deseas probar con esta presentación del colágeno, estos son algunos consejos que puedes seguir para sacar su máximo potencial

  • Seguir la dosis recomendada: Consumir la cantidad indicada por el fabricante en el envase, que suele ser de una a dos gomitas al día.
  • Ingerirlas de forma regular: Se recomienda el uso continuo durante varias semanas, ya que el colágeno necesita tiempo para ejercer sus efectos.
  • Acompañarlas de una dieta equilibrada: Mantener una alimentación rica en proteínas, frutas y verduras puede favorecer la síntesis de colágeno en el organismo.
  • Preferir horarios fijos: Ingerirlas a la misma hora cada día contribuye a crear el hábito y evitar olvidos.
  • Consultar con un profesional de la salud: Antes de iniciar el consumo, es conveniente recibir orientación médica, especialmente si existen condiciones de salud o si se toman otros suplementos o medicamentos.

Las gomitas de colágeno deben considerarse un complemento, no un sustituto de una alimentación y estilo de vida saludables.

Temas Relacionados

colágenoBienestarbellezamexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes alistan sus argumentos para el debate la tarde de hoy 30 de septiembre

Los seis finalistas del reality show fueron sorprendidos por ‘La jefa’ con una dinámica que termina en unas horas

La Casa de los Famosos

Quién es la mamá de la hija de Alexis Ayala que lo visitó en La Casa de los Famosos 3

El villano de las telenovelas fue sorprendido en el reality show por su hija mayor, a quien no veía desde hace dos años

Quién es la mamá de

Guns N’ Roses en CDMX: estos serán los precios para su concierto en el Estadio GNP

La legendaria banda de rock regresa a México para cantar éxitos

Guns N’ Roses en CDMX:

Critica Alito Moreno reforma de Claudia Sheinbaum: “Ley de Amparo será aprobada al vapor”

El dirigente del PRI afirmó que la legislación golpea las libertades de la ciudadanía

Critica Alito Moreno reforma de

¿Cuáles son los 4 Pueblos Mágicos más bonitos de Chiapas, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial revela cuáles son las localidades chiapanecas que destacan por su riqueza arquitectónica y paisajes naturales

¿Cuáles son los 4 Pueblos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a conductor

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

Harfuch anuncia detención de tres hombres en Sinaloa y la muerte de otro tras enfrentamiento

Operativo Rápido y Furioso: dictan formal prisión contra exfuncionario aduanero por permitir entrada de armas a México

Este es el cártel que opera en Polanco, zona donde fue asesinado el estilista Micky Hair

Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para evitar segunda orden de captura

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes alistan sus argumentos para el debate la tarde de hoy 30 de septiembre

Quién es la mamá de la hija de Alexis Ayala que lo visitó en La Casa de los Famosos 3

Guns N’ Roses en CDMX: estos serán los precios para su concierto en el Estadio GNP

Selena Gomez comparte inéditas fotos de su boda con Benny Blanco tras celebrar su despedida de soltera en México

Fiestas de Octubre 2025 en Guadalajara: estos son los conciertos GRATIS en el Auditorio Benito Juárez

DEPORTES

¿Cuándo volverá a pelear Canelo

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?

Pumas pierde a Efraín Juárez dos jornadas tras su expulsión en el Clásico ante América

Otro reto más para “Memo” Ochoa con el fin de llegar a su sexto mundial

¿Es Memo Ochoa? Jesús Corona revela a quién ve como portero titular en la Copa del Mundo 2026

Orgullo mexicano, Isaac del Toro entra al top-5 mundial de la UCI