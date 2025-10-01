Quién es “El Peque” y cuál es su relación con el CJNG en Chiapas

El hombre fue entregado a las autoridades mexicanas (X/@PNCdeGuatemala)

Las autoridades de Guatemala detuvieron entregaron a México a Roger Irabier R. L., un hombre de origen mexicano apodado El Peque que ingresó de manera irregular al territorio guatemalteco. Se trata de un sujeto que estaría ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG).

La Policía de Guatemala detalló que el sujeto de 36 años de edad es requerido por México desde hace años.

“Era buscado por autoridades mexicanas. Alias “El Peque” tiene pendiente una orden de captura en México por el delito de homicidio calificado que le fue emitida el 18 de enero de 2021″, es parte de sus mensaje en redes sociales.

Es uno de los objetivos prioritarios para el gobierno de Chiapas donde se le identifica como presunto líder del CJNG, grupo que “estaba aliado con el cártel Chiapas-Guatemala”.

El Maíz en Chiapas

Es identificado como presunto líder del CJNG Crédito: Secretaría de Seguridad del Pueblo

Un breve video compartido por las autoridades de Chiapas muestra al hombre siendo custodiado por agentes de seguridad mexicanos, mientras que reportes periodísticos del medio Proceso, el cual refiere fuentes de seguridad señalan que El Peque es sobrino de Vladimir “O”, alias El Ruso, este último identificado como uno de los fundadores del grupo El Maíz.

Los reportes añaden que El Peque operaba en Amatenango de la Frontera, Chicomuselo, Bella Vista y Frontera Comalapa.

Cabe recordar que El Maíz ha sido ligado con el CJNG, se le identificad como una rama civil del grupo delictivo. No debe confundirse con una organización indígena que usa el mismo nombre y que ha tenido que deslindarse de actos de violencia.

“Erróneamente se ha vinculado a un colectivo del Estado de Chiapas que utiliza nuestro mismo acrónimo (MAIZ) como si fuera parte de nuestra organización nacional".

Es considerado objetivo prioritario en Chiapas (Facebook/Secretaría de Seguridad del Pueblo)

Además, en junio de 2023 un sujeto fue interrogado por hombres armados y señaló como jefes de plaza en Chiapas a El Ruso y a Antonio “M”, alias El Toño.

El CJNG en Chiapas

En el estado gobernado por Eduardo Ramírez Aguilar han sido capturadas diversas personas ligadas con el CJNG, el cual mantiene una disputa con el Cártel de Sinaloa.

Por ejemplo, el pasado 17 de agosto fue informada la detención de cinco personas acusadas de delitos contra la salud con fines de venta. A Enelvia “N”, Itzel “N”, Josué “N”, Jonathan “N” y Leobardo “N” se les detuvo cuando llevaban más de 2 mil bolsitas con drogas en Tuxtla Gutiérrez, dijeron formar parte del CJNG.