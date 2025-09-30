Detienen en Guatemala a El Peque, cabecilla del CJNG buscado por las autoridades mexicanas desde 2021

El cabecilla del CJNG era buscado por homicidio calificado desde 2021. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la mañana de este 30 de septiembre de 2025, el Ejército de Guatemala capturó a Roger Irabier Roblero López de 39 años, alias “El Peque”, quien es señalado como cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información de múltiples fuentes locales, el delincuente fue entregado a la Policía Nacional Civil y trasladado al estado de Chiapas para enfrentar cargos por delincuencia organizada y homicidio calificado.

Irabier fue localizado en aldea Camojá, La Libertad, Huehuetenango, y señalan que era buscado por las autoridades mexicanas desde el 18 de enero de 2021 por el delito de homicidio calificado, por lo que tras su detención, fue entregado a las autoridades mexicanas en la frontera.

Además, la PNC detalló que la expulsión de Roblero López se enmarca en los esfuerzos conjuntos para fortalecer la seguridad fronteriza entre entre Guatemala y México con el fin de combatir la delincuencia transnacional.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el Ejército de Guatemala, a través de la quinta Brigada de Infantería, ejecutó un operativo de alto nivel en la frontera y mencionaron que su área de influencia era Comalapa.

Ataques recientes del CJNG

Las autoridades recurrieron a un helicóptero artillado para repeler la agresión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En hechos recientes, grupos armados del CJNG y Los Viagras atacaron una base militar en Loma de Los Hoyos, en Apatzingán, Michoacán, lo que desató un enfrentamiento contra el personal militar.

El bloque autodenominado Cártel Michoacán Nueva Generación, inició la agresión con disparos de fusiles de asalto, así como con explosivos que lanzaron desde drones.

Las autoridades repelieron el fuego con un operativo aéreo y terrestre con el fin de dar con los responsables de la agresión y detuvieron a dos personas, una de 17 años de nacionalidad venezolana y otra mexicana.

A pesar de que este enfrentamiento fue uno de los más escuchados por la presencia de un helicóptero artillado, no fue el único, pues en conferencia de prensa, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el saldo de personas afectadas fue superior.

“En Uruapan hubo un abatido, quien presuntamente sería delincuente y otros dos detenidos. En Zinapécuaro, dos delincuentes fueron abatidos" mencionó Bedolla, quien además destacó que en “Erongarícuaro hay presencia de tres grupos, de los cuales, uno de ellos procedente de Zacapu, intentó ingresar a Eronguarícaro. Se actuó de inmediato por parte de la Guardia Civil del Estado y en la tarde noche estuvo Juan Carlos Oseguera, secretario de seguridad pública, con fuerzas estatales para recuperar la tranquilidad y la paz”.