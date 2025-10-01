México

Qué se sabe de Eduardo Ederly “N”, el hombre denunciado por el estilista asesinado en Polanco

El crimen ha destapado una trama legal por amenazas surgida en septiembre de 2024

Por Anayeli Tapia Sandoval

Miguel de la Mora y
Miguel de la Mora y Eduardo Ederly "N". (X/@c4jimenez)

Las investigaciones en torno al asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido en el mundo de la belleza como Micky Hair, han puesto bajo la lupa a Eduardo Ederly “N”, el hombre que presuntamente fue denunciado por el propio estilista por amenazas y fraude apenas un año antes del crimen orquestado en el corazón de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

De acuerdo con información que han revelado en las últimas horas los periodistas Carlos Jiménez y Antonio Nieto, en septiembre de 2024 Miguel de la Mora interpuso una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) contra Eduardo Ederly “N”.

La querella estaría sustentada en acusaciones de fraude y amenazas derivados de una relación profesional previa entre ambos.

Parte de la denuncia que
Parte de la denuncia que interpuso Micky Hair en septiembre de 2024. (X/@c4jimenez)

Según la información disponible, ambos habrían mantenido una amistad que se rompió a raíz de trabajos inconclusos en los salones de belleza de Micky Hair en la CDMX y Guadalajara.

Según la versión de Antonio Nieto, Eduardo Ederly habría recibido pagos por adecuaciones o remodelaciones de los salones de belleza que, de acuerdo con el estilista, no fueron concluidas, situación que escaló hasta transformarse en un conflicto legal y posteriores amenazas.

“Eduardo le escribió en varias ocasiones y le dijo que quería que le pagara lo que le debía y que si no le pagaba, le iba a ir a incendiar la estética. Micky Hair le decía que él estaba cobrando hasta seis veces el precio de las cosas como realmente eran y que no le iba a pagar”, narró Carlos Jiménez sobre el caso en C4 en alerta.

De la Mora fue ultimado
De la Mora fue ultimado a tiros mientras salía de su salón de belleza, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. (@micky_hair, Instagram)

Las autoridades emitieron en ese momento medidas de restricción en contra de Eduardo Ederly “N”, quien tendría prohibido acercarse, intimidar o molestar a De la Mora, bajo advertencia expresa de sanción administrativa, “so pena de multa”.

Periodistas como Carlos Jiménez han publicado en redes copia de la orden judicial en la que se señala la obligación de abstenerse de cualquier conducta de intimidación o molestia hacia la víctima.

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, Eduardo Ederly “N”, también conocido como “Tank Turner”, fue señalado en investigaciones por haber sostenido una demanda contra Banamex. En 2023, presuntamente se vio involucrado en trámites financieros relacionados con una herencia y movimientos de grandes sumas de dinero.

Presuntamente, tras el asesinato de Miguel de la Mora la noche del 29 de septiembre de 2025, las autoridades han vuelto la atención sobre Eduardo Ederly “N” como parte de las líneas iniciales de investigación.

Otros detalles del crimen

Miguel de la Mora fue asesinado a balazos el pasado lunes 29 de septiembre cuando salía de su salón en Presidente Masaryk y Molière, Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en un ataque ejecutado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Miguel de la Mora, estilista
Miguel de la Mora, estilista asesinado en Polanco. (Instagram: micky_hair)

Informes preliminares señalan que ninguno de los agresores intentó robar pertenencias, sino que se trató de una agresión directa, dándole hasta cinco impactos de bala en cara y cuello con un arma 380.

Los responsables huyeron hacia el Estado de México en motocicleta y ahí se perdió su rastro, por lo que la búsqueda se ha extendido fuera de la capital.

Según Carlos Jiménez, la fiscalía halló entre las pertenencias de la víctima un recibo de transferencia bancaria por 1.7 millones de pesos hechos desde una sucursal de BBVA en Polanco a una cuenta identificada en Jalisco.

El contexto exacto de este movimiento se investiga también como parte del móvil del crimen, así como el origen de sus recursos, pues el joven de 28 años de edad presumía tener dos estéticas en zonas exclusivas de la CDMX y Guadalajara, viajes por el mundo, ropa de marca, vehículos de alta gama y más.

