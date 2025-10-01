México

Qué pasa con tu tarjeta si no activas el límite de transferencias bancarias

El mecanismo permitirá a los clientes modificar el tope asignado en cualquier momento

Por Mariana L. Martínez

Guardar
. (Imagen Ilustrativa Infobae)
. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de octubre de 2025, millones de usuarios de banca digital en México deberán adaptarse a una nueva regulación: quienes no establezcan un límite de transferencias bancarias personalizado verán restringidas sus operaciones.

Si no fijas tu límite de transferencias, los bancos impondrán automáticamente un tope máximo por transacción, pero la tarjeta podrá seguirse utilizando en establecimientos y compras en línea de manera normal.

Esta medida, impulsada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tiene como objetivo reforzar la seguridad y el control sobre los movimientos bancarios.

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es el mecanismo que obliga a los clientes de banca digital a definir el monto máximo que pueden transferir a cuentas de terceros a través de aplicaciones móviles y plataformas en línea.

La regulación está establecida en la Circular Única de Bancos publicada por la CNBV en 2024, exige que todas las instituciones financieras habiliten la opción para que los usuarios configuren su MTU entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025.

Si el usuario no realiza este ajuste en ese periodo, el banco asignará un límite predeterminado.

Consecuencias de no fijar el límite de transferencias

Las consecuencias de no establecer el MTU a tiempo son directas. A partir del 1 de enero de 2026, quienes no hayan configurado su límite tendrán un tope automático de 1.500 Unidades de Inversión (UDIS), equivalentes a aproximadamente 12 mil 500 pesos mexicanos por transacción.

El valor de la UDI se actualiza diariamente, por lo que el monto exacto puede variar. Esta restricción aplicará a la mayoría de las transferencias electrónicas, pagos mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), pagos de tarjetas de crédito a terceros y el pago de servicios e impuestos.

Procedimiento y excepciones

El procedimiento para configurar el MTU es sencillo y estará disponible en las aplicaciones móviles y plataformas digitales de los bancos.

Los usuarios deberán ingresar a su banca digital, acceder a la sección de transferencias y pagos, seleccionar la opción para editar el límite por transferencia y definir el monto deseado. Aunque los pasos pueden variar según la institución, todas deberán ofrecer esta funcionalidad antes del 1 de octubre de 2025. Algunos bancos permitirán establecer topes diarios, semanales o mensuales, brindando flexibilidad adicional a los clientes.

Servicios de baja cuantía como Transferencias Express, CoDi y Dimo mantendrán un límite máximo de 1.500 UDIS por transacción o acumulado diario, independiente del MTU configurado para el resto de las operaciones. Las operaciones en ventanilla y los pagos con tarjeta física tampoco se verán afectados por esta medida.

Temas Relacionados

Banca digital Méxicolímite transferenciasmexico-noticias

Más Noticias

Cinco sujetos robaron tienda departamental en Insurgentes, amenazaron armas blancas

Los sujetos robaron diversos objetos luego de intimidar al personal del lugar

Cinco sujetos robaron tienda departamental

Esto es lo que debes de hacer si te pica la mortal araña viuda negra

El veneno de esta especie puede provocar desde molestias leves hasta emergencias médicas

Esto es lo que debes

Conductora de “Me caigo de risa” denuncia amenazas de muerte a través de redes sociales

La presentadora recibe mensajes violentos en su cuenta y evidencia fallas en la respuesta de plataformas tecnológicas

Conductora de “Me caigo de

Mi Beca para Empezar 2025: qué beneficiarios recibirán más de mil pesos en sus tarjetas del pago de octubre

Este programa social es exclusivo para estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México

Mi Beca para Empezar 2025:

Este será el único día sin clases en Octubre, según el calendario escolar 2025-2026

Según el calendario de la SEP los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, aún tendrán 15 días en los que se suspenderán actividades

Este será el único día
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Peque” y

Quién es “El Peque” y cuál es su relación con el CJNG en Chiapas

Aseguran más de mil litros de químicos para la fabricación de droga sintética en Sinaloa

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

Harfuch anuncia detención de tres hombres en Sinaloa y la muerte de otro tras enfrentamiento

Operativo Rápido y Furioso: dictan formal prisión contra exfuncionario aduanero por permitir entrada de armas a México

ENTRETENIMIENTO

Conductora de “Me caigo de

Conductora de “Me caigo de risa” denuncia amenazas de muerte a través de redes sociales

La Casa de los Famosos México 2025: comienza debate de finalistas de hoy 30 de septiembre

Charly López, ex de Ingrid Coronado, inicia romance con Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar: “Queda en familia”

Reviven video de Alexis Ayala asegurando que no sería parte de La Casa de los Famosos: “No hay nadie con una carrera”

Conoce los 10 podcast que atrapan a la audiencia de Spotify México esta semana

DEPORTES

Agustín Marchesín, ex portero del

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?