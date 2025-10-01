México

Morena “aprieta” a la FGR: busca crear comisión especial para investigar huachicol fiscal en Semar

Esta iniciativa se da en el marco de que personajes señalados en este entramado criminal han promovido amparos y acciones judiciales para no enfrentar la justicia

Por Diego Mendoza López

Guardar
Al menos cinco personajes han
Al menos cinco personajes han muerto en medio de la trama por red de huachicol fiscal en aduanas y puertos como Altamira y Tampico | Anayeli Tapia / Infobae México

El grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) la creación de una comisión especial para investigar el huachicol fiscal y la facturación falsa, delitos que afectan gravemente la recaudación nacional y fomentan la corrupción en estructuras clave del Estado mexicano.

La propuesta fue encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara Baja, quien explicó que la solicitud se basa en el Artículo 19 de la Ley de la Fiscalía General:

“Queremos que se constituya una comisión especial que vigile y desarrolle con mayor fuerza las investigaciones sobre huachicol fiscal y facturación falsa. Es urgente acelerar las indagatorias, ir a fondo y que se informe con puntualidad sobre los operativos, los detenidos y los procesados”, declaró el legislador.

Para Morena, el combate al huachicol fiscal en México es prioritario en el marco del Paquete Económico 2026 que contempla ingresos adicionales por más de 500 mil millones de pesos.

“No podemos permitir que las finanzas públicas sigan siendo vulneradas por redes criminales que operan con complicidad institucional. Este esfuerzo es también para proteger los programas sociales, el gasto federalizado y las pensiones”, añadió Ramírez Cuéllar.

El vicecoordinador morenista, Alfonso Ramírez
El vicecoordinador morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que esta propuesta buscaba fortalecer el papel de la FGR en la sanción e investigación de estos casos ligados al huachicol fiscal | Cortesía / Cámara de Diputados

Corrupción en Semar y aduanas por robo de hidrocarburos: caso Tampico y Ensenada

Uno de los casos más graves ocurrió a inicios de 2025 cuando la FGR desmanteló una red de huachicol fiscal tras decomisar 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas. En esa operación fueron detenidas 14 personas, entre ellas empresarios, personal de la Secretaría de Marina (Semar) y exfuncionarios aduanales.

Las investigaciones condujeron a la captura de Francisco Javier Antonio Martínez, exdirectivo de aduanas en Tampico, y del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda. La red utilizaba documentación falsa y operaba con la colusión de agencias aduanales, transportistas y funcionarios públicos.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Semar asumió el control de puertos y aduanas para blindarlos frente a la corrupción. Sin embargo, los hechos recientes evidencian que las redes delictivas persisten y se adaptan, lo que ha generado preocupación entre legisladores y especialistas.

Fernando Farías Laguna se ha
Fernando Farías Laguna se ha amparado para evitar que autoridades de justicia efectúen acciones contra él por su presunta participación en la red de huachicol fiscal de la Marina | Redes Sociales

Reforma aduanera y control fiscal: estrategia legislativa

En el plano legislativo, Morena impulsa igualmente una reforma a la Ley Aduanera, prevista para dictaminarse en la Comisión de Hacienda. Esta iniciativa, junto con el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) contemplado en el Paquete Económico 2026, busca reforzar el sistema aduanal y combatir la importación ilegal de combustibles y la manipulación de importaciones temporales.

Ramírez Cuéllar subrayó que estas medidas son esenciales para garantizar la sustentabilidad de las finanzas públicas: “Necesitamos cerrar las puertas a la evasión fiscal y a las redes que se aprovechan de los vacíos legales y la complicidad institucional”, afirmó.

Michel Levien, abogado especializado en antilavado y anticorrupción, advirtió que el huachicol fiscal implica corrupción en altos niveles. “Quienes deberían verificar y controlar las aduanas a menudo colaboran con las redes criminales o ignoran deliberadamente las irregularidades. Esta colusión permite que el delito continúe afectando la economía y la confianza en las instituciones”, señaló.

La empresa Mefra Fletes ha
La empresa Mefra Fletes ha sido señalada como la principal empresa que permitió el tráfico de combustible ilegal a grupos del narco como el CJNG y Los Beltrán Leyva | X / @revvialibre

La propuesta de Morena, según sus legisladores, busca romper esos vínculos mediante una vigilancia estricta y una voluntad política firme: “No basta con reformas legales. Necesitamos una Fiscalía activa, con capacidad de investigación y sin tolerancia ante la corrupción institucional”, concluyó Ramírez Cuéllar.

Temas Relacionados

Huachicol fiscalMorenaFGRSemarFernando Farías LagunaManuel Roberto Farías LagunaCorrupciónTráfico ilegal del combustibleMefra FletesAlfonso Ramírez CuéllarNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Qué pasa si no pagas una deuda en México: esto dice la ley

Al menos 36% de los mexicanos de 18 años o más, tiene algún tipo de deuda considerada excesiva

Qué pasa si no pagas

Día Internacional del Café: por qué se celebra cada 1 de octubre en todo el mundo

El Día Internacional del Café se celebra cada 1 de octubre desde 2015, tras su oficialización por la Organización Internacional del Café

Día Internacional del Café: por

Reportan suspensión de Roberto Moreno Herrera de la SCJN por investigaciones de corrupción

El caso revela la complejidad de mecanismos de control en el sector público

Reportan suspensión de Roberto Moreno

Bárbara Islas expone en Regalo de Amor temas incómodos acerca de la infertilidad y la salud mental

La actriz reveló detalles sobre su personaje en esta historia de Televisa

Bárbara Islas expone en Regalo

Sheinbaum descarta renovar en T-MEC durante revisión con EEUU: “No es una renegociación”

La presidenta reiteró su compromiso por el respeto a las soberanías en lo que concierne al tratado

Sheinbaum descarta renovar en T-MEC
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan suspensión de Roberto Moreno

Reportan suspensión de Roberto Moreno Herrera de la SCJN por investigaciones de corrupción

Caen 3 sicarios tras intento de homicidio contra una abogada en Tijuana, hay un menor de edad entre ellos

Policía activo de Guasave agrede sexualmente a menor de edad, FGE no da resultados a 4 meses de la denuncia

Hallan huevos de tortuga, drogas y armas en tres cateos en Miahuatlán, hay cuatro detenidos

La DEA arresta en Phoenix, Arizona, a mexicano con más de 40 kilos de metanfetamina y fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Bárbara Islas expone en Regalo

Bárbara Islas expone en Regalo de Amor temas incómodos acerca de la infertilidad y la salud mental

Feid prepara la mayor ‘coffee party’ nunca vista en CDMX: fecha, registro y todos los detalles

“¿Quién es la máscara?” rompe fronteras: nominada al Emmy Internacional 2025 y prepara séptima temporada

Quién ganará La Casa de los Famosos México, según encuesta

Guillermo del Toro revela al monstruo de su esperada Frankenstein: así luce Jacob Elordi en el nuevo trailer | VIDEO

DEPORTES

Difunden agresión de aficionados del

Difunden agresión de aficionados del América contra seguidor de Pumas: así inició el pleito | Video

Ni garra ni resultados: Efraín Juárez firma la peor temporada de Pumas tras rumores de su salida

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026